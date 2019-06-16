Правозащитники призывают к санкциям ЕС в отношении военных властей Судана

Правозащитники призывают Евросоюз ввести санкции в отношении военных властей Судана после гибели 130 демонстрантов в ходе протестов. Так, финансовые санкции и меры, ограничивающие возможность передвижения, должны затронуть главу военного совета Судана Абделя Фаттаха Абдулрахмана и его заместителя, заявила базирующаяся в немецком Геттингене международная организация "Общество защиты притесняемых народов" (GfbV) в воскресенье, 16 июня. Убийство мирных демонстрантов не должно остаться безнаказанным, подчеркнули правозащитники.

Двумя днями ранее военные власти африканской страны признали, что силы безопасности несут ответственность за насилие в ходе подавления протестов в начале июня. При этом правозащитники отвергают утверждения военного совета о провинности отдельных солдат и утверждают, что к насилию в отношении мирных жителей причастна военизированная организация, которая подчиняется суданскому правительству.

Представители GfbV призывают провести независимое международное расследование. Совет министров иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 июня обсудит ситуацию в африканской стране.

Свержение президента аль-Башира

В апреле военные свергли авторитарного президента Судана Омара аль-Башира, правившего страной последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников.

После смены власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство. Однако впоследствии сторонам не удалось достичь единства в вопросе о том, кто возглавит этот орган.

В начале июня военный совет приступил к разгону палаточного лагеря оппозиции в столице страны Хартуме. Оппозиция начала крупномасштабную акцию гражданского неповиновения. Через два дня организаторы забастовки заявили о ее прекращении и о готовности возобновить переговоры с военными властями страны.

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