Правозащитники опровергли заявление СК об отсутствии пыток в СИЗО "Кресты-2"

Проект против коррупции и пыток в РФ Gulagu.net опроверг заявление следователей СКР о том, что в СИЗО "Крестах-2" под Санкт-Петербургом не существует помещений для избиения заключенных. В "Крестах-2" "пытали системно, и на жертв пыток оказывается мощное давление", "их запугивают и принуждают к отказу от дачи показаний", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Gulagu.net в четверг, 5 сентября.

В подтверждение правозащитники опубликовали протокол опроса потерпевшего Андрея Букина от 16 августа, который провел адвокат Станислав Журавлев. В документе говорится о пытках в "Крестах", вымогательстве денег и "выбивании явки с повинной". Этот протокол и другие подтверждения вымогательств правозащитники 30 августа передали в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Ранее в августе правозащитники распространили видеоролик с доказательствами пыток заключенных в "Крестах-2".

5 сентября Следственный комитет России сообщил, что "сведения о наличии так называемых "пресс-хат", а также о возможной связи сотрудников изолятора с фактом причинения телесных повреждений потерпевшему подтверждения не нашли". После проверки видеоролика следователи пришли к выводу, что показанные телесные повреждение имитированы, обращение от имени потерпевшего произносит другой арестованный, а монтаж ролика проведен за пределами СИЗО.

Троих заключенных обвинили в вымогательстве

Вместе с тем против троих заключенных "Крестов-2", которые были показаны на записи, возбуждено дело по статье о вымогательстве. По версии следствия, 18-19 июля 2019 года мужчины потребовали от другого заключенного 20 тысяч рублей, "высказывая угрозы его жизни и здоровью". Потерпевший не смог найти средства, и соучастники "нанесли ему удары, причинив физическую боль", после чего сообщили его родственникам по телефону об избиениях, пригрозив, что в случае невыплаты они "будут периодически продолжаться", говорится далее. В результате 19 июля родственники потерпевшего перевели 3000 рублей.

В сообщении ведомства утверждаетсяя, что фото- и видеокадры из упомянутого ранее видеролика были сняты раньше этого преступления, а именно в период с 10 по 14 июля.

Крупнейший в Европе следственный изолятор "Кресты-2" расположен в пригороде Санкт-Петербурга Колпино и рассчитан на четыре тысячи арестантов.

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