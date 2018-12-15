 Правозащитники обвиняют Хорватию в незаконной высылке мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 17.12.2018

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Европа

Правозащитники обвиняют Хорватию в незаконной высылке мигрантов

Правозащитная организация BVM представила видеодоказательства того, что хорватская полиция заставляет мигрантов возвращаться в Боснию и Герцеговину, не предоставив им права подать прошение о предоставлении убежища.

На границе Хорватии и Боснии и Герцеговины

На границе Хорватии и Боснии и Герцеговины

Полиция Хорватии незаконно выдворяет из страны беженцев и других мигрантов, утверждает правозащитная организация "Группа мониторинга пограничного насилия" (BVM). В доказательство она обнародовала в воскресенье, 16 декабря видеоролик, на котором вооруженные хорватские полицейские сопровождают группы мигрантов. Подведя их к лесу, отделяющему Хорватию от Боснии и Герцеговины, полицейские приказывают им идти по тропинке, ведущей в соседнюю страну.

Контекст

Из-за закрытия "балканского маршрута" миграционный кризис в Греции грозит охватить и полуостров Пелопоннес, где нелегальные мигранты не являются новой проблемой. Репортаж DW. (12.04.2016)

Эксперты связывают снижение числа незаконных мигрантов, пытающихся въехать в ФРГ, с принятием соглашения ЕС с Турцией и с закрытием "балканского маршрута". С начала года зафиксировано 12710 попыток нелегального въезда. (17.08.2016)

Досье BVM содержит 132 видеоматериала, снятых скрытой камерой в период между 29 сентября и 10 октября 2018 года. За это время из Хорватии было выдворено более 50 групп мигрантов общей численность в 350 человек, включая женщин и детей. Мигранты заявляют, что их лишили права подать ходатайства об убежище, что противоречит миграционной политике ЕС.

Министерство внутренних дел Хорватии отклонило обвинения, выдвинутые правозащитниками. Как говорится в заявлении МВД, выдворение осуществлялось на основании пограничного соглашения стран Шенгенской зоны, предусматривающего, что иностранцы, не имеющие право на въезд в Евросоюз, могут быть отправлены назад сразу с границы. В ведомстве заявили, что полицейские не выгоняли мигрантов, а легально "удерживали" их от незаконного проникновения в Хорватию.

Директор европейской пограничной службы Frontex Фабриче Леджери указал, что в 2018 году все больше беженцев проникает в Европу по новому маршруту - из Греции в Хорватию через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцоговину. Перебравшись из Хорватии в Словению, мигранты продолжают путь на север или запад. Их излюбленными целями являются Германия и Великобритания.

Смотрите также:

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  • Инфографика: Балканский машрут и альтернативные маршруты

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Договор с Турцией: эффективность под вопросом

    Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.

  • Лодка с беженцами в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Италию

    Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

  • Граница Греции с Албанией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Албанию

    Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

  • Беженцы на турецко-болгарской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Болгарию

    Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Румынию

    Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

  • Мигранты на российско-финской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Арктический маршрут"

    С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балтийский маршрут"

    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

После закрытия так называемого "балканского маршрута" беженцы ищут обходные пути в Европу. Но не все они безопасны. В фотогалерее DW - об альтернативных маршрутах мигрантов. (28.03.2016)  

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МВД Германии предлагает деньги мигрантам, готовым уехать из страны добровольно  

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