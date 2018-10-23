 Правозащитники обвинили палестинцев и движение ХАМАС в пытках | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.10.2018

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Мир

Правозащитники обвинили палестинцев и движение ХАМАС в пытках

Эксперты Human Rights Watch задокументировали свыше двух десятков случаев задержания людей, которых без причины подвергали длительному болезненному стрессу или помещали под стражу.

Логотип правозащитной организации

Руководство Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан, а также радикальное исламистское движение ХАМАС в секторе Газа пытают критиков и оппозиционеров. С таким заявлением во вторник, 23 октября, выступила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). Ее эксперты задокументировали свыше двух десятков случаев задержания без видимых причин людей, которые принадлежали к "неправильным политическим или студенческим группировкам".

Задержанных нередко помещали под стражу или на длительное время "подвергали болезненному стрессу", отмечают правозащитники. По их словам, аналогичные методы силы безопасности Израиля используют в отношении палестинцев.

Контекст

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Высокопоставленные должностные лица в автономии смотрят сквозь пальцы на подобную практику и пытки, которые применяются в течение многих лет. По мнению правозащитников, это позволяет говорить о сформированном механизме репрессий.

Палестинцы отвергли выдвинутые обвинения. Задержания происходят в строгом соответствии с законом, подчеркнул представитель сил безопасности автономии на Западном берегу реки Иордан. В свою очередь, представитель исламистского движения ХАМАС заявил, что у него "отсутствует политика пыток".

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