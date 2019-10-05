Правозащитники критикуют приговор в деле о "массовых беспорядках" в Ростове

Дело о покушении на организацию "массовых беспорядков" в Ростове-на-Дону, приговор по которому был вынесен Владиславу Мордасову, Яну Сидорову и Вячеславу Шашмину в пятницу, 4 октября, имеет некоторое сходство с делом "Нового величия". Это предположение высказал в субботу, 5 октября, в беседе с DW Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", членом которой является один из адвокатов Владислава Мордасова, Мариэтта Арутюнян.

По решению ростовского суда, 23-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров получили шесть лет и семь месяцев и шесть лет и шесть месяцев колонии соответственно за "покушение на организацию массовых беспорядков" и участие в них. Третий фигурант данного дела, 20-летний Вячеслав Шашмин, был приговорен к трем годам условно по тому же обвинению. Изначально обвинение настаивало на более суровом наказании, однако приняло во внимание "явку обвиняемых с повинной".

Чат "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону"

По версии следствия, в 2017 году Мордасов создал Telegram-чат "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" для поиска людей, которые помогут ему в организации массовых беспорядков в городе, запланированных на 5 ноября 2017 года. Ян Сидоров, вступивший в этот чат, впоследствии стал его администратором. При этом следствие настаивало, что, судя по названию чата, Мордасов разделяет взгляды запрещенного в России движения "Артподготовка". Основатель движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев призывал своих сторонников выйти на улицы 5 ноября 2017 года, чтобы устроить в России революцию.

В итоге судья не принял во внимание доводы защиты о том, что Владислав Мордасов, по собственным словам, не является сторонником "Артподготовки", а название чату придумал другой человек.

Два плаката как доказательство подготовки массовых беспорядков

По словам правозащитника Алексея Прянишникова, Мордасов и Сидоров создали свой чат, чтобы обсуждать акцию в защиту прав пострадавших от пожара, случившегося в августе 2017 года в центральной части Ростова-на-Дону. Впоследствии власти отказались оказывать материальную помощь тем, у кого не были официально оформлены права на владение собственностью, уточняет правозащитник.

Ростовский областной суд

В рамках акции в поддержку погорельцев Мордасов и Сидоров купили громкоговоритель и изготовили два плаката для планируемого пикета. Однако, по словам Прянишникова, молодых людей задержали еще до того, как они успели эти плакаты развернуть. Тем не менее именно эти плакаты, а также громкоговоритель были использованы следствием на суде в качестве доказательств намерения молодых людей организовать массовые беспорядки.

По словам Прянишникова, изначально Мордасов и Сидоров проходили по административной статье за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Однако впоследствии это дело переквалифицировали в "покушение на организацию массовых беспорядков", предвосхитив тем самым подобный сценарий, связанный с так называемым "московским делом" 2019 года.

"Так же, как и в "московском деле", в деле Мордасова и Сидорова нет признаков состава преступления "массовые беспорядки" в том смысле, как это понятие трактуется в законе, - убежден Прянишников. - То есть акция не была связана ни с погромами, ни с поджогами, ни с причинением вреда имуществу или подобными действиями ". "Кроме того, в Ростове, в отличие от Москвы, на улицу в рамках этой акции практически никто и не вышел", - отмечает Прянишников.

Сходства с делом "Нового величия"

Аналогии с делом "Нового величия", по мнению правозащитников, можно провести, в том числе и потому, что среди участников чата, очевидно, были провокаторы, призывавшие принести на пикет запрещенные предметы. Однако ни Мордасов, ни Сидоров к таким действиям не призывали, подчеркивают их адвокаты.

Тем не менее судья посчитал доводы защиты менее убедительными, чем аргументы следствия. И это несмотря на то, что некоторые свидетели, изначально давшие обвинительные показания, на самом слушании от них отказались, заявив о том, что сделали их под давлением. Как сообщил Прянишников, судья посчитал, что более ранние заявления свидетелей более объективны, поскольку со временем они могли забыть обстоятельства дела.

По словам правозащитника, Мордасов и Сидоров также подавали в Следственный комитет жалобу о том, что их пытали, выбивая признательные показания, в том числе удушьем и противогазом, однако "проверка СК показала отсутствие состава преступления".

Отказ от экспертизы

В итоге решение суда мало отличалось от приговоров по делам "Сети" и "Нового величия", считает Прянишников. Не в последнюю очередь потому, что для его вынесения не были использованы никакие экспертизы (например, лингвистическая, касающаяся содержания сообщений в чате, или психологическая - о вменяемости обвиняемых). В то же время "явкой с повинной", которую суд назвал смягчающим обстоятельством, были названы показания обвиняемых, данные ими изначально по делу об административном нарушении, отмечает юрист Прянишников.

Теперь адвокаты Владислава Мордасова и Яна Сидорова намерены подать апелляцию в Третий апелляционный суд общей юрисдикции, который начал работу 1 октября в Сочи и добиваться оправдательного приговора.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Московское дело": причины и следствия протестов "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

"Московское дело": причины и следствия протестов 27 июля - более 1000 задержанных в Москве Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

"Московское дело": причины и следствия протестов 3 августа - еще около 700 задержанных в столице Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

"Московское дело": причины и следствия протестов Неготовность согласовывать протестные акции Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пока зарегистрирован только Митрохин Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

"Московское дело": причины и следствия протестов Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

"Московское дело": причины и следствия протестов Три года колонии за попытку поднять забрало шлема Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

"Московское дело": причины и следствия протестов Признание вины не помогло избежать приговора 25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

"Московское дело": причины и следствия протестов Распылил газовый баллончик - три года за насилие 25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отставной офицер вступился за митингующих Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пять лет колонии за твит Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

"Московское дело": причины и следствия протестов Преследование пяти фигурантов прекращено СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены. Автор: Григорий Аросев

