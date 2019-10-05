Правозащитники критикуют приговор в деле о "массовых беспорядках" в Ростове

Как и в случае "Нового величия", в деле о "покушении на организацию массовых беспорядков" в Ростове имелись провокаторы, указывают правозащитники.
Дело о покушении на организацию "массовых беспорядков" в Ростове-на-Дону, приговор по которому был вынесен Владиславу Мордасову, Яну Сидорову и Вячеславу Шашмину в пятницу, 4 октября, имеет некоторое сходство с делом "Нового величия". Это предположение высказал в субботу, 5 октября, в беседе с DW Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", членом которой является один из адвокатов Владислава Мордасова, Мариэтта Арутюнян.
По решению ростовского суда, 23-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров получили шесть лет и семь месяцев и шесть лет и шесть месяцев колонии соответственно за "покушение на организацию массовых беспорядков" и участие в них. Третий фигурант данного дела, 20-летний Вячеслав Шашмин, был приговорен к трем годам условно по тому же обвинению. Изначально обвинение настаивало на более суровом наказании, однако приняло во внимание "явку обвиняемых с повинной".
Чат "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону"
По версии следствия, в 2017 году Мордасов создал Telegram-чат "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" для поиска людей, которые помогут ему в организации массовых беспорядков в городе, запланированных на 5 ноября 2017 года. Ян Сидоров, вступивший в этот чат, впоследствии стал его администратором. При этом следствие настаивало, что, судя по названию чата, Мордасов разделяет взгляды запрещенного в России движения "Артподготовка". Основатель движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев призывал своих сторонников выйти на улицы 5 ноября 2017 года, чтобы устроить в России революцию.
В итоге судья не принял во внимание доводы защиты о том, что Владислав Мордасов, по собственным словам, не является сторонником "Артподготовки", а название чату придумал другой человек.
Два плаката как доказательство подготовки массовых беспорядков
По словам правозащитника Алексея Прянишникова, Мордасов и Сидоров создали свой чат, чтобы обсуждать акцию в защиту прав пострадавших от пожара, случившегося в августе 2017 года в центральной части Ростова-на-Дону. Впоследствии власти отказались оказывать материальную помощь тем, у кого не были официально оформлены права на владение собственностью, уточняет правозащитник.
В рамках акции в поддержку погорельцев Мордасов и Сидоров купили громкоговоритель и изготовили два плаката для планируемого пикета. Однако, по словам Прянишникова, молодых людей задержали еще до того, как они успели эти плакаты развернуть. Тем не менее именно эти плакаты, а также громкоговоритель были использованы следствием на суде в качестве доказательств намерения молодых людей организовать массовые беспорядки.
По словам Прянишникова, изначально Мордасов и Сидоров проходили по административной статье за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Однако впоследствии это дело переквалифицировали в "покушение на организацию массовых беспорядков", предвосхитив тем самым подобный сценарий, связанный с так называемым "московским делом" 2019 года.
"Так же, как и в "московском деле", в деле Мордасова и Сидорова нет признаков состава преступления "массовые беспорядки" в том смысле, как это понятие трактуется в законе, - убежден Прянишников. - То есть акция не была связана ни с погромами, ни с поджогами, ни с причинением вреда имуществу или подобными действиями ". "Кроме того, в Ростове, в отличие от Москвы, на улицу в рамках этой акции практически никто и не вышел", - отмечает Прянишников.
Сходства с делом "Нового величия"
Аналогии с делом "Нового величия", по мнению правозащитников, можно провести, в том числе и потому, что среди участников чата, очевидно, были провокаторы, призывавшие принести на пикет запрещенные предметы. Однако ни Мордасов, ни Сидоров к таким действиям не призывали, подчеркивают их адвокаты.
Тем не менее судья посчитал доводы защиты менее убедительными, чем аргументы следствия. И это несмотря на то, что некоторые свидетели, изначально давшие обвинительные показания, на самом слушании от них отказались, заявив о том, что сделали их под давлением. Как сообщил Прянишников, судья посчитал, что более ранние заявления свидетелей более объективны, поскольку со временем они могли забыть обстоятельства дела.
По словам правозащитника, Мордасов и Сидоров также подавали в Следственный комитет жалобу о том, что их пытали, выбивая признательные показания, в том числе удушьем и противогазом, однако "проверка СК показала отсутствие состава преступления".
Отказ от экспертизы
В итоге решение суда мало отличалось от приговоров по делам "Сети" и "Нового величия", считает Прянишников. Не в последнюю очередь потому, что для его вынесения не были использованы никакие экспертизы (например, лингвистическая, касающаяся содержания сообщений в чате, или психологическая - о вменяемости обвиняемых). В то же время "явкой с повинной", которую суд назвал смягчающим обстоятельством, были названы показания обвиняемых, данные ими изначально по делу об административном нарушении, отмечает юрист Прянишников.
Теперь адвокаты Владислава Мордасова и Яна Сидорова намерены подать апелляцию в Третий апелляционный суд общей юрисдикции, который начал работу 1 октября в Сочи и добиваться оправдательного приговора.
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