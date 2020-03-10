Правозащитники выступили против поправок в Конституцию РФ

Процесс внесения поправок в Конституцию РФ должен быть остановлен, заявили во вторник, 10 марта, российские правозащитники в открытом обращении. Подписи под ним поставили, в том числе глава организации "За права человека" Лев Пономарев, член совета по правам человека при президенте Наталия Евдокимова, сопредседатель МХГ Валерий Борщев, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Авторы называют процесс внесения поправок в основной закон страны антиконституционным переворотом. Они считают, что Закон о поправке в Конституцию РФ, внесенный президентом 20 января в Госдуму, подготовлен с нарушением действующих законов, содержит в себе поправки и положения, которые противоречат действующим конституционным нормам, а ряд из них требует созыва Конституционного собрания или полноценного референдума, как это указано в статье 135.

"Поправки разрушат целостность и внутреннюю логику конституции"

В связи с этим правозащитники требуют, чтобы парламент отклонил законопроект о поправке, который депутаты приняли 10 марта во втором чтении. ЦИК, по мнению правозащитников, должен отказаться от проведения "общероссийского голосования", запланированного на 22 апреля, а силовые структуры - "дать оценку нарушениям законности". Судей Конституционного суда призывают отказать президенту в принятии обращения о поправке, юристов - дать публичную оценку изменениям. Гражданам России рекомендуют протестовать и голосовать против принятия закона.

Правозащитники указывают, что "в обществе оформился запрос на реальную сменяемость власти", а "попытки переписать Основной закон страны не только не снимут накопившиеся противоречия, но и способны столкнуть страну в пучину политического кризиса".

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