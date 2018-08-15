 Правительство ФРГ утвердило законопроект о ″третьем поле″ | Новости из Германии о Германии | DW | 15.08.2018

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Германия

Правительство ФРГ утвердило законопроект о "третьем поле"

В записях актов гражданского состояния появится третья графа о половой принадлежности - "различный". Законопроект базируется на решении Конституционного суда ФРГ.

Символ третьего пола

В будущем в записях актов гражданского состояния Германии появится третий вариант для указания пола. В среду, 15 августа, правительство ФРГ одобрило законопроект о введении возможности для указания "третьего пола" при регистрации актов о рождении.

Таким образом люди, которые не являются однозначно представителями женского или мужского пола, получат возможность записать в соответствующей графе вариант "различный" (нем. "divers"). До сих пор существовала лишь возможность оставлять эту графу незаполненной, этот вариант после принятия законопроекта продолжит существовать.

Комментируя законопроект, министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley) подчеркнула, что ни один человек не должен подвергаться дискриминации из-за своей сексуальной идентичности, и модернизация закона о гражданском состоянии назрела уже давно. В свою очередь министр по делам семьи Франциска Гиффей (Franziska Giffey) указала, что все люди должны иметь возможность определять свою половую идентичность и сексуальную ориентацию.

Правительство выполняет решение Конституционного суда ФРГ

Документ был подготовлен после решения Федерального конституционного суда. В ноябре 2017 года он постановил, что в записях актов гражданского состояния должна быть создана возможность для указания иного варианта, кроме женского или мужского пола. Суд в Карлсруэ указал, что действующие нормы нарушают запрет дискриминации, закрепленный третьим параграфом статьи 3 Основного закона ФРГ.

Контекст

Речь в законе идет о дискриминации по половому и языковому признаку, происхождению, расовой принадлежности, религиозным или политическим убеждениям. Суд обязал закрепить решение законодательно до 31 декабря 2018 года.

Решение суда в Карлсруэ стало ответом на жалобу частного лица, которое ранее в нескольких инстанциях безуспешно пыталось внести исправления в запись о своем рождении - в графе пола вместо зачеркнутого "женский" вписать "разный". Согласно специальной медицинской экспертизе, подавший жалобу человек не является ни мужчиной, ни женщиной.

Немецкий совет по этике предполагает, что в Германии проживают около 80 тысяч интерсексуалов - людей с недостаточно четко определенными половыми признаками.

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    Автор: Виктор Вайц


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