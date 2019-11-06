Правительство ФРГ решило запретить пластиковые пакеты

Правительство Германии подготовило законопроект о запрете на производство и использование пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 50 микрометров. Об этом в среду, 6 ноября, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). Законопроект теперь поступит на рассмотрение в парламент.

По словам министра, запрет не распространяется на мусорные пакеты, а также пакеты, используемые во фруктово-овощных отделах магазинов. Запрет на эти легкие пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров привел бы к росту отходов, поскольку в этом случае товар пришлось бы упаковывать заранее, пояснила Шульце.

Биопластик не экологичнее обычного

Запрет коснется также упаковок из так называемого биопластика. Министр отметила, что подобные упаковки вводят потребителя в заблуждение. Пластмассы, производимые из таких материалов, как сахар, картофель или кукуруза, не обязательно более экологичны, чем обычные пластиковые пакеты, в основе которых переработка продуктов сырой нефти. Кроме того, их производство связано с использованием пестицидов и монокультур, а сам биопластик плохо поддается вторичному использованию.

В настоящее время в Германии в среднем используется до 20 одноразовых пластиковых пакетов с толщиной стенки от 15 до 50 мкм на человека в год. Таким образом, через торговые сети в год проходит 1,6 млрд подобных пакетов. Предполагается, что на замену им придут многоразовые сумки из пластика и полиэстера. Многоразовые сумки уже с третьего использования более экологичны, чем одноразовые пакеты, отмечает агентство epd.

Смотрите также:

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Заморские яблоки В Германии бытует мнение, что с экологической точки зрения местные овощи и фрукты - например, яблоки - лучше импортных. Однако длительное хранение яблок в холодильниках-рефрижераторах, до которых собранный урожай тоже еще нужно довезти, наносит больше вреда природе, чем доставка яблок морским путем, скажем, из Новой Зеландии и дальнейшее распределение их по магазинам.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений В машине или вручную? Мыть посуду лучше руками, чем в посудомоечной машине, так как расходуется меньше воды и энергии: тут как будто спорить не о чем. Но специалисты подсчитали: чтобы перемыть 140 столовых приборов, тарелок и чашек экономичная посудомоечная машина расходует 1 киловатт электроэнергии и 15 литров воды. На то же самое, но под краном, мы тратим вдвое больше воды и на 28 процентов больше электроэнергии.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений В чем нести покупки? Казалось бы, по сравнению с пластиковыми пакетами и холщовыми сумками бумажные пакеты должны быть оптимальнее с точки зрения защиты окружающей среды. Но бумажные пакеты недолговечны, для их изготовления используются вредные химические вещества и огромные затраты энергии. Так как холщовые сумки, как правило, используются много раз, они в данном случае лучше.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Электромобиль спасет мир? Машина, способная "заправляться" из розетки, спасет мир? Однако на самом деле современный электромобиль существенно экологичнее машины с бензиновым или дизельным двигателем только в городской черте. Вредные выбросы при изготовлении электромобиля и особенно его аккумулятора всего на треть меньше, чем в случае автомобиля с бензиновым двигателем.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Сомнительная бутылочная тара Стеклянные бутылки лучше для природы, чем пластиковые, - тут как будто тоже спорить не о чем. Но оказывается, что пластиковые бутылки многоразового использования, у которых срок использования больше, чем у стеклянных, на самом деле экологичнее. При производстве 1000 литров напитков в стеклянных бутылках выброс углекислого газа составляет 84 килограмма, тогда как в пластиковых – только 69.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Сою - на мясо? Соевые заменители мясных продуктов (например, тофу) считаются полезнее мяса. Вместе с тем, "мясоеды" обвиняют любителей сои в том, что для расширения соевых плантаций, например, в Латинской Америке, вырубают тропические леса. Леса действительно вырубают. Но 98 процентов урожая сои в мире идет на корм для крупного рогатого скота, свиней и кур. Так что природу губят и тофу, и сочный стейк.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Ресайклинг по-немецки Германия – мировой рекордсмен по сортировке бытовых отходов, уверены немцы. Скептики же призывают упразднить эту сложную систему, ведь часто все отправляется в одну и ту же топку. Не совсем так, говорят эксперты: сжигается обычно 30 процентов, максимум 50 процентов пластиковых стаканчиков и бумаги. Остальные все же перерабатываются во вторичное сырье. Автор: Инга Ваннер

