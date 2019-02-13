Правительство ФРГ продлило участие бундесвера в миротворческих миссиях

Правительство Германии в среду, 13 февраля, продлило на один год четыре международных миссии бундесвера. Максимальная численность задействованных солдат и офицеров, а также цели миссий остаются без изменений. Решение вступит в силу после одобрения бундестагом.

Для немецких солдат основным является участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support). Решение в Берлине о продолжении миссии принято, несмотря на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном частичном выводе американских войск из Афганистана.

Международные миссии бундесвера

В этой стране находится самый крупный контингент бундесвера за пределами Германии. Сейчас в Афгнистане дислоцированы 1200 немецких солдат. Они занимаются подготовкой афганских сил безопасности. Миссия "Решительная поддержка" началась в 2015 году, заменив собой 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), в состав которой входили около 130 тысяч солдат и офицеров НАТО.

Кроме того, принято решение о продлении миссии НАТО Sea Guardian по обеспечению безопасности в Средиземном море. Для участия в ней ВМС ФРГ выделили корабль снабжения Frankfurt am Main и 187 военных моряков.

Помимо этого бундесвер продолжит поддержку миссии ООН UNAMID, обеспечивающей с 2007 года в Судане соблюдение перемирия между правительственными войсками и повстанцами, а также миссии ООН UNMISS в Южном Судане, провозгласившем свою независимость в 2011 году и по-прежнему охваченном гражданской войной. Целью этой миссии является защита мирного населения и охрана доставки гуманитарной помощи. В каждой из этих миссий могут быть задействованы по 50 солдат бундесвера.

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