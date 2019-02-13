 Правительство ФРГ продлило участие бундесвера в миротворческих миссиях | Новости из Германии о Германии | DW | 13.02.2019

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Германия

Правительство ФРГ продлило участие бундесвера в миротворческих миссиях

В Берлине решили оставить без изменений участие бундесвера в миссии НАТО в Афганистане, несмотря на планы США частично вывести войска из этой страны.

Солдаты бундесвера в Афганистане

Солдаты бундесвера в Афганистане

Правительство Германии в среду, 13 февраля, продлило на один год четыре международных миссии бундесвера. Максимальная численность задействованных солдат и офицеров, а также цели миссий остаются без изменений. Решение вступит в силу после одобрения бундестагом.

Контекст

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Для  немецких солдат основным является участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support). Решение в Берлине о продолжении миссии принято, несмотря на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном частичном выводе американских войск из Афганистана.

Международные миссии бундесвера

В этой стране находится самый крупный контингент бундесвера за пределами Германии. Сейчас в Афгнистане дислоцированы 1200 немецких солдат. Они занимаются подготовкой афганских сил безопасности. Миссия "Решительная поддержка" началась в 2015 году, заменив собой 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), в состав которой входили около 130 тысяч солдат и офицеров НАТО.

Кроме того, принято решение о продлении миссии НАТО Sea Guardian по обеспечению безопасности в Средиземном море. Для участия в ней ВМС ФРГ выделили корабль снабжения Frankfurt am Main и 187 военных моряков. 

Помимо этого бундесвер продолжит поддержку миссии ООН UNAMID, обеспечивающей с 2007 года в Судане соблюдение перемирия между правительственными войсками и повстанцами, а также миссии ООН UNMISS в Южном Судане, провозгласившем свою независимость в 2011 году и по-прежнему охваченном гражданской войной. Целью этой миссии является защита мирного населения и охрана доставки гуманитарной помощи. В каждой из этих миссий могут быть задействованы по 50 солдат бундесвера.

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  • Kadetten der afghanische Nationalpolizei

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    Сегодня многие сомневаются в том, что после вывода сил международной коалиции афганские полицейские сумеют обеспечить безопасность в стране. Кроме проблем административного характера, связанных с организацией и логистикой, есть и другие. Например, процветающая в Афганистане коррупция. Местную полицию афганцы считают одной из самых коррумпированных структур.

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    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

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    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


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Контекст

Крэш-курс для афганских полицейских

После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов. (26.03.2014)  

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