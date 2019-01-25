Правительство ФРГ не намерено ограничивать скорость на автобанах

Правительство Германии не планирует вводить единое ограничение скорости на немецких автомагистралях. Об этом в понедельник, 28 января, заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Такого пункта нет и в коалиционном соглашении", - указал он. Кроме того, на многих участках дорог уже действуют скоростные ограничения. Поэтому вводить единый лимит нецелесообразно, подчеркнул Зайберт.

Давно ведущаяся в ФРГ дискуссия о введении на немецких автомагистралях лимита скорости в 130 км/ч вспыхнула с новой силой после того, как было обнародовано соответствующее предложение рабочей группы правительства, изучающей вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Штеффен Зайберт предложил дождаться окончательных выводов комиссии, которые должны быть подготовлены в конце марта. После этого кабинет министров должен разработать список мероприятий по снижению эмиссии парниковых газов. В то же время, отметил официальный представитель правительства, есть более разумные способы решения этой задачи, чем введение единого ограничения скорости.

Ранее представитель федерального министерства охраны окружающей среды уже заявил, что ограничение скорости мало что дает для защиты климата.

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