 Правительство РФ намерено ограничить импорт алюминия ради поддержки ″Русала″ | Новости из Германии о России | DW | 16.07.2018

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Россия

Правительство РФ намерено ограничить импорт алюминия ради поддержки "Русала"

Утвержденная вице-премьером РФ дорожная карта предусматривает ограничение доступа к госзакупкам алюминия из-за границы и стимулирование внутреннего спроса на металл в 2,5 раза.

Продукция Русала

Правительство РФ намерено ограничить импорт алюминия, сообщает газета "Коммерсант" в понедельник, 16 июля. Ограничение импорта является одной из мер, предусмотренных дорожной картой развития отрасли, которую в конце июня утвердил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Подобные меры выгодны единственному производителю первичного алюминия в России - попавшему под санкции США "Русалу" Олега Дерипаски, пишет издание.

Дорожная карта предусматривает стимулирование внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза, в том числе за счет государственного закупочного ресурса. В частности, планируется ограничить или закрыть доступ ряда импортной алюминиевой продукции к государственным закупкам. По информации издания, соответствующие проекты будут разработаны к 1 сентября.

Кроме того, к 15 октября предлагается внести в правительство предложения по увеличению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания Всемирной торговой организации. В ЕАЭС подобные пошлины составляют 5-15%, отмечает издание.

Контекст

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Просьба о льготах на энергорынке

В середине мая группа En+ Олега Дерипаски обратилась в аппарат вице-премьера РФ с просьбой предоставить ей льготы на российском энергетическом рынке. В частности, правительству предложили освободить "Русал", контролирующим акционером которого выступает En+, от платежей по договорам на поставку мощности и от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Подобные меры приведут к росту цен на электроэнергию в Сибири на 12 процентов.

Влияние санкций США на "Русал"

После публикации "Кремлевского доклада" США 6 апреля ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Под ограничительные меры, в частности, подпали "Русал", группа En+ и машиностроительные активы промышленной группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

По оценке En+, из-за ограничительных мер США выпуск алюминия в 2018 году может сократиться на 30 процентов в базовом сценарии. При этом негативный сценарий грозит падением выпуска на 50-70 процентов и закрытием заводов. "Русал" также прогнозирует "значительное сокращение выручки", рост себестоимости на 20-25 процентов и дефицит средств за год в объеме 1,5 млрд долларов.

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    Автор: Сергей Елкин


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