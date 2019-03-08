 Правительство в Финляндии подало в отставку из-за реформы здравоохранения | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2019

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Европа

Правительство в Финляндии подало в отставку из-за реформы здравоохранения

Правительству не хватило времени, чтобы провести амбициозный пакет реформ через парламент Финляндии.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в пятницу, 8 марта, подал прошение об отставке правительства президенту страны Саули Ниинисте. Как передала финская государственная телекомпания Yle, глава государства заявку принял и попросил министров продолжить работу на переходный период до назначения нового кабинета.

Реформа провалилась

Поводом для отставки послужила масштабная реформа здравоохранения и благоустройства среды проживания, которую провалило правительство. Речь шла о двух пакетах преобразований - первый под названием Maku 1 - должен был распространиться на систему социального ухода. Второй, Maku 2, касался более экономного расходования ресурсов, модернизации сферы услуг и отдельных нововведений на коммунальном и муниципальном уровнях.

Контекст

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Утвердить инициативы однопалатный парламент - Эдускунта - мог только пакетом. Однако в силу амбициозности планов правительству не хватило времени для их проведения через законодательное собрание. Следующие парламентские выборы в Финляндии должны состояться 14 апреля.

Широкий парламентский фронт

Нынешнее правительство сформировано из представителей трех партий центристско-правого направления: консервативной партии "Финляндский центр", популистской партии ”Истинные финны” и умеренно-консервативной Национальной коалиционной партии. Как передает Yle, после перевыборов партия финских шведов - Шведская народная партия - видит возможность широкого парламентского фронта для подготовки новой версии реформы.

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    Автор: Илья Коваль


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