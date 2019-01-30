 Правила выдачи виз в ЕС: что может измениться для россиян | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 30.01.2019

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Европа

Правила выдачи виз в ЕС: что может измениться для россиян

ЕС готовится изменить правила выдачи виз. Изменения коснутся краткосрочных поездок в ЕС, но не только: Брюссель вводит и новую систему поощрений и наказаний. Подробности - у DW.

Пограничный контроль в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Пограничный контроль в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Законопослушным гражданам теперь будет проще попасть в Европейский Союз - это один из главных мотивов изменений в визовый кодекс ЕС, о которых 29 января договорились Европарламент и Совет ЕС. Брюссель также намерен "скорректировать", а фактически просто повысить стоимость виз для краткосрочных поездок на территорию ЕС. Наконец, самое необычное изменение - третье: Евросоюз собирается в будущем увязать решение визовых вопросов с готовностью третьих стран помогать ЕС в вопросах миграционной политики.

По условиям пока еще предварительного соглашения, требующего дальнейших согласований, заявление на получение шенгенской визы теперь можно будет подать за 6 месяцев (раньше было за 3 месяца) и не позже, чем за 15 дней до поездки. Речь идет о так называемых коротких поездках - на срок до 90 дней в 180-дневный период.

Увеличится цена визы: с 60 до 80 евро. Впрочем, согласно предложению Еврокомиссии, это повышение не должно коснуться таких стран, как Россия, Армения и Азербайджан, с которыми Брюссель заключил договоренности об облегчении визового режима. Для них, согласно предварительному соглашению, неизменным останется взнос в размере 35 евро, как уточнили источники DW в Еврокомиссии. Также льготный визовый сбор по-прежнему предусмотрен для людей, не достигших 18-летнего возраста, а дети, студенты и ученые от уплаты сбора будут освобождены. 

Нелегальные мигранты на Кипре, фото из архива

Нелегальные мигранты на Кипре

Сегодня виза для въезда на территорию ЕС нужна жителям 102 стран, включая Россию и ряд государств Восточной Европы и Центральной Азии. Число туристов, которые приезжают в ЕС по шенгенской визе, выросло за последние десять лет на 50 процентов: с 10 до 15 миллионов человек в год.

Визовое нововведение: система поощрений  

Самое необычное изменение в визовый кодекс ЕС предполагает создание ранее не существовавшей системы поощрений и наказаний для третьих стран за сотрудничество в области миграционной политики. Брюссель намерен связать между собой скорость, цену и срок действия виз для отдельных стран с тем, насколько третьи государства будут выполнять соглашения о реадмиссии - принимать своих граждан, которые нелегально оказались на территории ЕС или должны ее покинуть в силу совершенных правонарушений.

Контекст

Безвизовый режим в отдельных районах Гродненской и Брестской областей Беларуси был введен для граждан 77 государств с 1 января 2018 года. DW о том, какие изменения произошли за это время. (22.01.2019)

Евросоюз решил увязать простоту визовых процедур с готовностью стран, в которых живут просители виз, сотрудничать в миграционной политике. Цель - упростить поездки для туризма и помешать нелегальной миграции. (30.01.2019)

Брюссель грозит визовыми ограничениями государствам, отказывающимся принимать назад беженцев. Речь идет о преградах при получении правящими элитами этих стран виз для посещения Шенгенской зоны. (29.10.2017)

По плану, Еврокомиссия собирается ежегодно составлять рейтинг стран в зависимости от их усилий по пресечению нелегальной миграции. От комментариев о том, как конкретно должна работать данная система, собеседники DW в Еврокомиссии и Совете ЕС отказались, сославшись на то, что новая система пока еще окончательно не утверждена.

Новые правила выдачи виз ЕС будут уже скоро

На пути у соглашения об изменении системы выдачи виз еще есть несколько преград. Сначала должны быть улажены некоторые технические детали, сказал источник DW в Совете ЕС, только после этого проект изменений поступит на одобрение в представительства стран-членов Евросоюза. Затем процедура предполагает одобрение со стороны Европарламента и Совета ЕС. Всего на согласования могут уйти несколько недель, как удалось узнать DW в Еврокомиссии. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через шесть месяцев после их публикации в "Официальном журнале" ЕС.

На вопрос о том, с какими целями Евросоюз меняет визовые правила, источники DW в Еврокомиссии пояснили, что главным желанием было облегчить приезд "благонадежным путешественникам". Значение туризма для европейских стран постоянно увеличивается, в экономике Евросоюза туристическая отрасль занимает долю около 10 процентов. Вторая причина, по словам собеседников DW, - борьба с нелегальной миграцией.

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  • мужчина с макбуком на конференции

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    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


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