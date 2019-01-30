Правила выдачи виз в ЕС: что может измениться для россиян

Законопослушным гражданам теперь будет проще попасть в Европейский Союз - это один из главных мотивов изменений в визовый кодекс ЕС, о которых 29 января договорились Европарламент и Совет ЕС. Брюссель также намерен "скорректировать", а фактически просто повысить стоимость виз для краткосрочных поездок на территорию ЕС. Наконец, самое необычное изменение - третье: Евросоюз собирается в будущем увязать решение визовых вопросов с готовностью третьих стран помогать ЕС в вопросах миграционной политики.

По условиям пока еще предварительного соглашения, требующего дальнейших согласований, заявление на получение шенгенской визы теперь можно будет подать за 6 месяцев (раньше было за 3 месяца) и не позже, чем за 15 дней до поездки. Речь идет о так называемых коротких поездках - на срок до 90 дней в 180-дневный период.

Увеличится цена визы: с 60 до 80 евро. Впрочем, согласно предложению Еврокомиссии, это повышение не должно коснуться таких стран, как Россия, Армения и Азербайджан, с которыми Брюссель заключил договоренности об облегчении визового режима. Для них, согласно предварительному соглашению, неизменным останется взнос в размере 35 евро, как уточнили источники DW в Еврокомиссии. Также льготный визовый сбор по-прежнему предусмотрен для людей, не достигших 18-летнего возраста, а дети, студенты и ученые от уплаты сбора будут освобождены.

Нелегальные мигранты на Кипре

Сегодня виза для въезда на территорию ЕС нужна жителям 102 стран, включая Россию и ряд государств Восточной Европы и Центральной Азии. Число туристов, которые приезжают в ЕС по шенгенской визе, выросло за последние десять лет на 50 процентов: с 10 до 15 миллионов человек в год.

Визовое нововведение: система поощрений

Самое необычное изменение в визовый кодекс ЕС предполагает создание ранее не существовавшей системы поощрений и наказаний для третьих стран за сотрудничество в области миграционной политики. Брюссель намерен связать между собой скорость, цену и срок действия виз для отдельных стран с тем, насколько третьи государства будут выполнять соглашения о реадмиссии - принимать своих граждан, которые нелегально оказались на территории ЕС или должны ее покинуть в силу совершенных правонарушений.

По плану, Еврокомиссия собирается ежегодно составлять рейтинг стран в зависимости от их усилий по пресечению нелегальной миграции. От комментариев о том, как конкретно должна работать данная система, собеседники DW в Еврокомиссии и Совете ЕС отказались, сославшись на то, что новая система пока еще окончательно не утверждена.

Новые правила выдачи виз ЕС будут уже скоро

На пути у соглашения об изменении системы выдачи виз еще есть несколько преград. Сначала должны быть улажены некоторые технические детали, сказал источник DW в Совете ЕС, только после этого проект изменений поступит на одобрение в представительства стран-членов Евросоюза. Затем процедура предполагает одобрение со стороны Европарламента и Совета ЕС. Всего на согласования могут уйти несколько недель, как удалось узнать DW в Еврокомиссии. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через шесть месяцев после их публикации в "Официальном журнале" ЕС.

На вопрос о том, с какими целями Евросоюз меняет визовые правила, источники DW в Еврокомиссии пояснили, что главным желанием было облегчить приезд "благонадежным путешественникам". Значение туризма для европейских стран постоянно увеличивается, в экономике Евросоюза туристическая отрасль занимает долю около 10 процентов. Вторая причина, по словам собеседников DW, - борьба с нелегальной миграцией.

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