 Правда и вымысел о женщинах-героинях послевоенной Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.06.2020

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Культура и стиль жизни

Правда и вымысел о женщинах-героинях послевоенной Германии

Расчищающие городские руины после войны немки, проложившие тем самым путь к "экономическому чуду" страны, - устоявшийся образ в Германии. Но соответствует ли он действительности?

Женщины на разборе разрушенных домов в Гамбурге

На разборе разрушенных домов в Гамбурге

Женщины, расчищающие развалины немецких городов после Второй мировой войны, поднимающие тяжелые булыжники, разбирающие груды камней голыми руками, работающие самоотверженно и с оптимизмом, - такая картина прочно укрепилась в коллективной памяти нескольких послевоенных поколений в Германии. Такими немки предстают в рассказах очевидцев и на оригинальных фотографиях, распространяемых в СМИ, такими они запечатлены на памятниках, установленных во многих немецких городах. В понятии Trümmerfrauen - "женщины руин", как принято в Германии называть женщин послевоенных лет, содержится отсылка и к тяжелому труду, и к послевоенной разрухе, и к восстановлению страны. Одним словом, это поколение героинь, расчистившее путь к немецкому "экономическому чуду".

Явление не носило массовый характер

Однако что в этой картине правда, а что - преувеличение? Этим вопросом занимается историк Леони Требер (Leonie Treber). В 2014 году была опубликована ее книга "Миф: женщины руин" ("Mythos Trümmerfrauen"), в основу которой легла ее кандидатская диссертация. "При расчистке развалин в немецких городах женщины играли лишь второстепенную роль", - так сформулировала Леони Требер свой главный вывод в интервью новостному агентству epd.

Обложка книги Миф: женщины руин

Обложка книги "Миф: женщины руин"

Историк приводит следующие факты: даже в Берлине, где на расчистке разрушенных во время войны домов было задействовано сравнительно много - 60 тысяч - работающих до изнеможения женщин, их численность составляла всего пять процентов горожанок. То есть о массовом феномене говорить тут не приходится. В британской оккупационной зоне, по данным Леони Требер, на разборе развалин трудилось всего 0,3 процента женского населения города.

Ученый говорит, что результаты исследования оказались неожиданными даже для нее: "Я тоже поначалу верила, что существуют свидетельства о многочисленных "женщинах руин" в Германии. До тех пор, пока мне не бросилось в глаза, как мало известно о самом процессе расчистки городов в послевоенные годы". Темой, которая до сих пор оставалась белым пятном в истории, Леони Требер занимается с 2005 года.

За расчистку руин отвечали, прежде всего, строительные фирмы, у которых было необходимое для этого оборудование. "Если бы эту работу делали женщины с ведрами в руках, у нас до сих пор повсюду были бы развалины", - считает Требер.

Правда, строителям-профессионалам на самом деле требовалась помощь, чтобы ликвидировать горы мусора общим объемом в 400 миллионов кубометров. После 1945 года на эту работу отправляли военнопленных и бывших членов гитлеровской партии НСДАП. Но их усилий было недостаточно, поэтому с призывом о помощи обратились к местному населению. На западе Германии люди оказывали помощь добровольно, в советской оккупационной зоне это зачастую вменялось в обязанность.

Инструментализация образа "женщины руин"

Участвовать в расчистке развалин немцы не спешили. Работа эта была тяжелой, опасной, да и воспринимали ее как наказание, говорит историк. В Нюрнберге, например, призыву городских властей выйти на уборку улиц последовали всего 610 мужчин. Тогдашний руководитель строительного ведомства назвал этот результат "постыдным" и посетовал на "безразличие горожан".

В Берлине к работе по очистке города женщин привлекли, включив их при распределении продуктов питания во вторую по величине льгот категорию. А для того, чтобы добровольных помощниц было как можно больше, СМИ намеренно распространяли картину веселых, улыбающихся и бодро работающих девушек, подчеркивает Леони Требер.

В ГДР образ "женщины руин" служил стимулом для представительниц слабого пола к тому, чтобы получить традиционно мужскую специальность. А в Западной Германии о нем очень скоро забыли. "Тяжело работающая, уверенная в себе и эмансипированная женщина не соответствовала консервативному образу женщины 1950-х годов", - говорит историк.

В 1980-х, когда ученые обратилась к роли женщин в истории, заговорили о "героинях восстановления страны". "Женщины руин" вновь стали популярной темой. Свою лепту в укрепление этого образа в сознании немцев внесла и дискуссия об учете времени ухода за детьми при начислении пенсии представительницам старшего поколения.

"После воссоединения Германии никто не ставил под вопрос образ самоотверженной "женщины руин", - отмечает Леони Требер. - Дело в том, что он является общим в культуре памяти как в восточной, так и в западной части страны". Результаты исследовательской работы историка не у всех находят понимание, потому что они заставляют пересмотреть укоренившийся в сознании миф. "Конечно, в Германии были сильные женщины, которые активно трудились на расчистке развалин после войны, - говорит Леони Требер. - Но они были явно в меньшинстве, и далеко не всегда они разбирали руины охотно и по собственному желанию".

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