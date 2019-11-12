 По Крымскому мосту открылось движение поездов | Новости из Германии о России | DW | 23.12.2019

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Россия

По Крымскому мосту открылось движение поездов

Движение по мосту из России в аннексированный Крым запустил президент РФ Владимир Путин. Первый пассажирский поезд пройдет по мосту уже 25 декабря.

Мост через Керченский пролив

Мост через Керченский пролив

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту из России в аннексированный у Украины Крым. Российское государственное телевидение в прямом эфире показало, как Путин вместе с рабочими отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

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"Поехали", - сказал он в кабине поезда. По дороге из Керчи в Тамань президент выпил чаю с рабочими в одном из вагонов. По прибытии в Тамань Путин назвал открытие Крымского моста для железнодорожного транспорта великим событием, отметив, что впредь миллионы людей будут ездить в Крым на поезде.

Самый длинный мост в Европе

Крымский мост над Керченским проливом строился более четырех лет. Автомобильная часть моста была открыта еще в 2018 году, а первый поезд пройдет по нему в ночь на 25 декабря. Российское телевидение 23 декабря показало кадры отправления поезда из Санкт-Петербурга, который доставит в Крым 530 пассажиров.

Украина, которой принадлежит Крым на основании норм международного права, а также Евросоюз и США протестовали против строительства Крымского моста. Возведнный над Керченским проливом мост - самое длинное подобное сооружение по всей Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста обошлось России в 228 млрд рублей (3,3 млрд евро в пересчете).

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    Автор: Евгений Тейзе


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