 По делу о теракте в Страсбурге задержаны пять человек | Новости из Германии о Европе | DW | 29.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

По делу о теракте в Страсбурге задержаны пять человек

Все задержанные - члены одной семьи. Их подозревают в приобретении оружия, с помощью которого преступник убил пять человек на рождественском базаре в Страсбурге.

Вооруженные французские полицейские в Страсбурге

Во Франции во вторник, 29 января, задержаны пять человек по делу о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге. Их подозревают в приобретении оружия, с помощью которого впоследствии было совершено преступление, подтвердили близкие к расследованию собеседники французского издания Le Point. Все подозреваемые - члены одной семьи.

Контекст

Рождественские базары в Европе давно считаются потенциальными мишенями террористических атак. Но защитить их сложно. Примером того, как этого все же реально добиться, может стать Франция. (20.12.2016)

Число салафитов в Германии больше не увеличивается. Это связано с поражениями "Исламского государства" в Ираке и Сирии, объяснил в интервью DW исламовед Михаэль Кифер. (05.04.2018)

11 декабря в Страсбурге 29-летний гражданин Франции арабского происхождения Шериф Шекатт открыл стрельбу по посетителям рождественского базара , убив пять человек. Спустя два дня Шекатт был застрелен полицейскими при задержании.

До нападения на рынок его неоднократно привлекали к ответственности во Франции, Германии и Швейцарии за различные правонарушения. В 2017 году ФРГ выслала Шекатта во Францию. Отмечается, что во время пребывания в тюрьме он уделял большое внимание религии, его заподозрили в приверженности радикальным исламским взглядам. При обыске в доме Шекатта был обнаружен USB-накопитель с видеозаписью, на которой нападавший поклялся в верности террористической организации "Исламское государство".

Смотрите также:

  • Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Преступник стрелял по толпе из автоматического оружия

    Преступник открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественском базаре близ Страсбургского собора в историческом центре города. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. 29-летнего мужчину попробовали задержать французские военнослужащие, патрулировавшие улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Нападавший был ранен, однако сумел скрыться с места преступления.

  • Полицейские патрулируют улицы Страсбурга

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Подозреваемый представлял угрозу нацбезопасности

    До атаки в Страсбурге нападавший, по данным немецких правоохранительных органом им является 29-летний Шериф Ш., уже попадал в поле зрения полиции. Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S). Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, но не застали дома.

  • Французские полицейские в Страсбурге после стрельбы на рождественском базаре

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Шериф Ш. имеет судимости за кражи

    По информации немецкой полиции, 29-летний Шериф Ш. имеет судимости за многочисленные кражи, совершенные во Франции, Швейцарии и Германии. Одно из наказаний он отбывал в немецкой тюрьме, после чего в 2017 году был депортирован во Францию. Шериф Ш. вырос в многодетной семье в Страсбурге, не имеет профессионального образования, с 2011 года был безработным. До суда в ФРГ он провел в тюрьмах 4 года.

  • Французские полицейские в Страсбурге после стрельбы на рождественском рынке

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Мотивы нападавшего пока не известны

    Власти Франции и местные СМИ пока никак не комментируют мотивы нападавшего. Кроме того, непонятно, действовал ли он в одиночку или при поддержке сообщников. В мэрии Страсбурга вскоре после атаки сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" соучастника, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой. Тем не менее подтверждений на этот счет позднее не поступало.

  • Флаги на фоне здания Европарламента

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Европарламент перекрыли

    С 10 декабря в Страсбурге проходили пленарные заседания Европарламента. В город съехались сотни депутатов и их помощников. После первых сообщений о стрельбе вход в здание и выходы из него перекрыли. При этом меры безопасности были повышены еще до инцидента - полиция тщательно досматривала личные вещи людей, направлявшихся в центр.

  • Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Расследование ведет подразделение прокуратуры по борьбе с терроризмом

    Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о нападении и направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера. Расследование инцидента взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства.

  • Рождественский рынок в Страсбурге

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Один из старейших рождественских базаров в Европе

    Рождественский базар в Страсбурге - один из старейших и крупнейших в Европе. Город в Эльзасе близ границы с Германией называют "европейской столицей Рождества". Ежегодно туда съезжаются около 2 млн туристов. Вскоре после происшествия торговая площадь и прилегающие к ней улицы опустели. Силы поддержания правопорядка установили в центре два периметра безопасности.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 02:33
Now live
02:33 мин

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?

Контекст

Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

На рождественском базаре в Страсбурге 29-летний мужчина открыл стрельбу. DW следила за развитием событий. (12.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?  

Терроризм против туризма: в какие страны и почему едут туристы?  

Семь кругов ада в плену у ИГ и новая жизнь в Германии: как беженец помогает спецслужбам  

Также по теме

Schießerei Straßburger Weihnachtsmarkt

Факты о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге (фотогалерея) 12.12.2018

Преступник открыл стрельбу из автоматического оружия по посетителям одного из старейших в Европе рождественских базаров. Кадры с места событий - в фотогалерее DW.

Schießerei Straßburger Weihnachtsmarkt

Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге 11.12.2018

На рождественском базаре в Страсбурге 29-летний мужчина открыл стрельбу. DW следила за развитием событий.

Frankreich Straßburg Rettungsteams nach Schüssen

Стрельба в центре Страсбурга: трое убитых, 12 раненых 11.12.2018

На рождественском базаре в Страсбурге 29-летний мужчина открыл стрельбу. Три человека погибли, еще 12 были ранены.

Реклама

Самые читаемые

Сибирская торговая сеть выходит на немецкий рынок  

"Золотые" визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством  

США предъявили обвинение китайскому гиганту Huawei  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно