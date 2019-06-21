 По делу об убийстве немецкого политика Любке задержаны еще два человека | Новости из Германии о Германии | DW | 27.06.2019

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Германия

По делу об убийстве немецкого политика Любке задержаны еще два человека

Полиция задержала торговца оружием и посредника при продаже оружия предполагаемому убийце. В тайнике обнаружены пять стволов, приобретенных Штефаном Э.

Портрет Вальтера Любке

В рамках дела об убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), полиция задержала еще двух человек - предполагаемого торговца оружием из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и вероятного посредника между ним и сознавшимся в убийстве Любке Штефаном Э., подтвердила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 27 июня.

Посредник проживал в районе Касселя. В отношении обоих задержанных возбуждено дело о пособничестве в убийстве.

Контекст

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Члена неонацистской ячейки NSU Беате Цшепе приговорили к пожизненному заключению за убийства 10 человек. Но для родственников жертв это слабое утешение, считает Ханс Пфайфер. (11.07.2018)

Показания предполагаемого убийцы

Задержание новых фигурантов стало возможным благодаря показаниям Штефана Э. На допросе он сообщил, что имел в своем распоряжении много оружия, рассказал, как раздобыл его и где спрятал. После этого полиция обнаружила в тайнике на территории работодателя Штефана Э. пять единиц оружия.

Следственные органы пока не выяснили, имели ли задержанные контакты с правыми экстремистами. Подозрения на этот счет имеются как минимум в отношении посредника: при обыске в его квартире была обнаружена нацистская атрибутика.

Правый экстремист, готовый к насилию

Федеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) 26 июня сообщил, что Штефан Э. сознался в убийстве Вальтера Любке. Подозреваемый утверждал, что действовал в одиночку. Следственные органы, однако, проверяют эти показания. В прошлом Штефан Э. значился в картотеке Федерального ведомства по охране конституции как правый экстремист, готовый к насилию.

Тело Вальтера Любке было обнаружено в ночь на 2 июня на террасе его дома в Вольфхагене. Вскрытие показало, что в голову 65-летнего политика стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния. Первоначально расследование было поручено специальной комиссии в составе 50 человек, затем его взяла на себя Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ.

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    Автор: Илья Коваль


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