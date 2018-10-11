По всему миру обрушились биржевые индексы

На следующий день после самого сильного за много месяцев падения немецкого фондового индекса DAX его снижение продолжилось в начале торгов в четверг, 11 октября. DAX упал еще на 1,34 процента - до 11555 пунктов, что стало самым низшим показателем с февраля 2017 года.
Японский индекс Nikkei рухнул в тот же день почти на 4 процента, а курсы на шанхайской бирже - почти на 5 процентов, до самого низкого уровня с ноября 2014 года.
10 октября стал одним из худших дней текущего года на Уолл-стрит. Американский фондовый индекс Dow Jones просел на 3,15 процента - до 25598,74 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 4,08 процента - это стало самым большим минусом более чем за два года.
Аналитики объясняют падение на биржах прежде всего повышением процентных ставок, а также торговым конфликтом между США и Китаем, государственной задолженностью Италии и неопределенностью ситуации с "Брекзитом".
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Автор: Ефим Шуман