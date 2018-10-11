 По всему миру обрушились биржевые индексы | Экономические новости из Германии | DW | 11.10.2018

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Экономика

По всему миру обрушились биржевые индексы

На фондовых биржах мира произошел обвал индексов. Аналитики объясняют падение повышением процентных ставок и торговым конфликтом между США и Китаем.

Брокер на Франкфуртской бирже

На следующий день после самого сильного за много месяцев падения немецкого фондового индекса DAX его снижение продолжилось в начале торгов в четверг, 11 октября. DAX упал еще на 1,34 процента - до 11555 пунктов, что стало самым низшим показателем с февраля 2017 года.

Контекст

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Курс биткоина продолжает бить рекорды. В среду, 29 ноября, он преодолел отметку в 11 тысяч долларов, за день подорожав на тысячу. DW разобралась в причинах такого стремительного роста. (29.11.2017)

Японский индекс Nikkei рухнул в тот же день почти на 4 процента, а курсы на шанхайской бирже - почти на 5 процентов, до самого низкого уровня с ноября 2014 года.

10 октября стал одним из худших дней текущего года на Уолл-стрит. Американский фондовый индекс Dow Jones просел на 3,15 процента - до 25598,74 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 4,08 процента - это стало самым большим минусом более чем за два года.

Аналитики объясняют падение на биржах прежде всего повышением процентных ставок, а также торговым конфликтом между США и Китаем, государственной задолженностью Италии и неопределенностью ситуации с "Брекзитом".

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    ...А таким исторический центр Франкфурта-на-Майне был в 1945 году, сразу после окончания войны. Здание биржи, от которого остались только стены и провалившаяся крыша, на этой фотографии разбомбленного центра города найти очень трудно. Осталась стоять только церковь, с колокольни которой был сделан предыдущий снимок.

  • Скульптура быка перед здание франкфуртской биржи.

    60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

    Здание Франкфуртской фондовой биржи сегодня. Перед ним - скульптуры быка и медведя. "Быки" и "медведи" олицетворяют основных участников биржевой торговли, две противоположные стратегии. "Быки" играют на повышение курсов валют и ценных бумаг: они, так сказать, поднимают противника на рога.

  • Скульптуры быка и медведя перед зданием франкфуртской биржи.

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    "Медведи", наоборот, прижимают противника к земле. Поэтому "медведями" называют тех биржевых игроков, которые зарабатывают деньги на падении рынка ценных бумаг.

  • Главный торговый зал Франкфуртской фондовой биржи.

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    Это главный торговый зал Франкфуртской фондовой биржи. Он оснащен самой современной техникой.

  • Колокол в торговом зале биржи.

    60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

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  • Брокер на бирже.

    60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

    Когда курс акций идет вверх...

    Автор: Ефим Шуман


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