 По всей Германии проходят протесты крестьян | Новости из Германии о Германии | DW | 22.10.2019

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Германия

По всей Германии проходят протесты крестьян

Власти представили меры, нацеленные на сохранение природы и животных. Крестьяне опасаются, что это осложнит ведение сельского хозяйства. Только в Бонн на протесты прибыли тысячи крестьян и сотни тракторов.

Протестующие на тракторах в Бонне

Протестующие на тракторах в Бонне, 22 октября 2019 года

Во многих городах Германии во вторник, 22 октября, проходят протесты крестьян, недовольных планами правительства в области сельского хозяйства. Власти представили пакет мер, нацеленных на сохранение природы и защиту животных, в частности насекомых. Протестующие же опасаются, что подобный шаг осложнит деятельность фермеров.

Крупнейшая акция проходит в Бонне. В ней участвуют от 8 до 10 тысяч крестьян и около 800 тракторов. Это вызвало существенные затруднения на улицах города, а также на подъездах к нему, поскольку фермеры съехались на тракторах двумя колоннами протяженностью в 6 и 10 километров.

Контекст

Число вегетарианцев в Германии растет, и все меньше немцев едят колбасу и сосиски. Но в пересчете на душу населения в ФРГ потребляют в два раза больше мяса, чем в среднем в мире. (10.08.2019)

В числе прочего, программа предусматривает запрет на применение пестицида глифосат к 31 декабря 2023 года. В правительстве подчеркнули, что благополучие людей зависит от жизнедеятельности насекомых. (04.09.2019)

В Берлине протестующие на тракторах заблокировали центр столицы. Акции также проходят в Мюнхене, Вюрцбурге, Байройте, Эрфурте, Рендсбурге, Ганновере, Ольденбурге, Штутгарте, Фрейбурге, Лейпциге, Гёрлице.

Профильные министры заявили о финансовой поддержке и готовности к переговорам

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) выразила понимание озабоченностью протестующих. Она упомянула меры финансовой поддержки фермеров, однако подчеркнула необходимость изменений в сельском хозяйстве.

В свою очередь, министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) напомнила о снижении численности полевых птиц. Она заявила о готовности к переговорам по поддержке крестьян со всеми заинтересованными сторонами и отметила необходимость в будущем вести хозяйство без ущерба для окружающей среды.

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