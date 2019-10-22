По всей Германии проходят протесты крестьян

Во многих городах Германии во вторник, 22 октября, проходят протесты крестьян, недовольных планами правительства в области сельского хозяйства. Власти представили пакет мер, нацеленных на сохранение природы и защиту животных, в частности насекомых. Протестующие же опасаются, что подобный шаг осложнит деятельность фермеров.

Крупнейшая акция проходит в Бонне. В ней участвуют от 8 до 10 тысяч крестьян и около 800 тракторов. Это вызвало существенные затруднения на улицах города, а также на подъездах к нему, поскольку фермеры съехались на тракторах двумя колоннами протяженностью в 6 и 10 километров.

В Берлине протестующие на тракторах заблокировали центр столицы. Акции также проходят в Мюнхене, Вюрцбурге, Байройте, Эрфурте, Рендсбурге, Ганновере, Ольденбурге, Штутгарте, Фрейбурге, Лейпциге, Гёрлице.

Профильные министры заявили о финансовой поддержке и готовности к переговорам

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) выразила понимание озабоченностью протестующих. Она упомянула меры финансовой поддержки фермеров, однако подчеркнула необходимость изменений в сельском хозяйстве.

В свою очередь, министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) напомнила о снижении численности полевых птиц. Она заявила о готовности к переговорам по поддержке крестьян со всеми заинтересованными сторонами и отметила необходимость в будущем вести хозяйство без ущерба для окружающей среды.

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