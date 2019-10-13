 По Варшаве в День независимости прошли маршем десятки тысяч националистов | Новости из Германии о Европе | DW | 11.11.2019

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Европа

По Варшаве в День независимости прошли маршем десятки тысяч националистов

Демонстранты захватили с собой красно-белые польские флаги и сигнальные ракеты, многие скандировали: "Бог, честь, Отчизна".

Марш националистов в Варшаве

Марш националистов в Варшаве

Десятки тысяч демонстрантов, главным образом члены ультранационалистических организаций, прошли в понедельник, 11 ноября, маршем по Варшаве по случаю Дня независимости Польши. Шествие националистов сопровождалось скандированием традиционного в Польше лозунга ультраправых - "Бог, честь, родина".

Многие демонстранты несли красно-белые польские флаги. Вскоре после начала акции несколько активистов подожгли сигнальные ракеты, после чего отдельные участки маршрута заволокло дымом.

"Вернуться к корням"

"Мы должны вернуться к своим корням. Наш мир забыл о боге и христианстве", - считает один из лидеров националистической организации "Марш за независимость" Роберт Бакевич.

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Обстановка в Польше серьезно поляризовалась после прихода к власти консервативной партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) в 2015 году. Ее члены настаивают на возрождении патриотических и католических ценностей в обществе и на отказе от западного либерализма, напоминает Reuters. Критики партии утверждают, что она негласно поощряет группы со склонностью к фашистской и антисемитской идеологиями, однако в ЗиС это отрицают.

Ни члены правительства, ни президент Анджей Дуда в марше не участвовали. Наряду с шествием, в Варшаве состоялись памятные мероприятия: возложение венков, парады и концерт.

Польша потеряла свою независимость в конце XVIII века после нескольких разделов ее территории Россией, Пруссией и Австрией. Суверенное польское государство появилось вновь на политических картах только 11 ноября 1918 года. Эта дата считается днем нового обретения польской независимости.

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