Появится ли в Украине Русская православная церковь?

Украинская православная церковь (УПЦ), которую в Украине неофициально называют церковью Московского патриархата, через четыре месяца должна изменить название, указав свою принадлежность к России. Так решили депутаты Верховной рады, проголосовав 240 голосами за соответствующий законопроект.

Ограничения в названии и доступе к военным

Он был зарегистрирован в парламенте еще два года назад, однако принять его решили только сейчас - после создания поместной Православной церкви Украины. "Епископ РПЦ Кирилл участвует в совете Минообороны РФ, где разрабатывают планы силовых действий против Украины, и одновременно руководит в России церковью. Ее структуры не могут иметь возможности действовать в Украине. Но по форме это религиозная организация, мы не можем ее запретить или ограничить в служении. Поэтому единственный выход был - заставить эту церковь называться так, как она есть на самом деле", - сказал в интервью DW один из авторов законопроекта, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец.

Принятый документ предусматривает, что церковь, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и временно оккупировало ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации. Соответственно она будет обязана в своей уставных документах и названии полностью указывать название той организации, частью которой является, и центр которой расположен за пределами Украины. Авторы законопроекта указывают, что церковь может выбрать себе любой вариант названия. "В частности, Русская православная церковь (РПЦ) в Украине, Русская православная церковь в Харькове или Галичине или как-то еще", - отмечает Бригинец. Он уверяет, что никаких ограничений деятельности таких церквей не будет, кроме одного: ее священнослужители не будут допускаться в места дислокации частей Вооруженных сил и других военных формирований Украины. "Церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представлена на линии фронта и в воинских частях", - говорит депутат.

Церковь хочет заблокировать свое переименование через суд

Президент Украины Петр Порошенко выступает после завершения объединительного собора в Киеве

В УПЦ назвали закон антиконституционным, обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать его и собираются отстаивать свое право называться Украинской православной церковью. Там утверждают, что принятый документ нарушает право на свободу вероисповедания и "дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины", которые принадлежат к УПЦ, а также не соответствует конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений. А принуждение Украинской православной церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которое может привести к непредсказуемым последствиям в обществе", - говорится в заявлении юридического отдела УПЦ.

Есть ли шанс оставить все как есть?

Исполнительный директор Института религиозной свободы, юрист Максим Васин указывает на то, что у УПЦ есть шанс отстоять свое название в украинских судах и подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом он советует правительству уже сейчас искать четкое юридическое обоснование позиции Украины относительно ограничения религиозных организаций по названию. "Любые вмешательства государства в дела церкви не желательны, но возможны при определенных условиях. Практика ЕСПЧ предусматривает, что в отдельных случаях государство может вмешиваться для обеспечения прав других людей, общественного порядка, общественной морали. Но целесообразность и правомерность таких действий Украине надо будет доказывать", - предостерегает Васин.

Ведущий научный сотрудник Института философии НАН Украины, религиовед Александр Саган, наоборот, считает любые судебные иски Украинской православной церкви бесперспективными. Он указывает на то, что достаточно долго УПЦ имела официальное название "Украинская православная церковь Московского патриархата". В 2007 году словосочетание "Московского патриархата" было изъято из всех уставных документов церкви. "Тогда после социологических опросов УПЦ поняла, что приставка "Московского патриархата" снижает ее восприятие и популярность в Украине и его убрали. Поэтому говорить, что теперь церковь дискриминируется, нелогично ", - сказал DW Саган.

Без изменений церковь потеряет юридический статус и возможность работать

Верховная Рада уже направила закон на подпись президенту, и, если Петр Порошенко его подпишет, он вступит в силу сразу после опубликования. Если в течение четырех месяцев после этого религиозная организация не внесет предусмотренные законом изменения в свое официальное названия и не подаст свой устав на перерегистрацию, то он потеряет силу. При этом Максим Васин указывает, что в принятом документе отсутствуют какие-либо санкции, если УПЦ или другие церкви с центром в России, не перерегистрируют своих названий.

Авторы законопроекта говорят, что это сознательный шаг, чтобы не провоцировать религиозную вражду и не давать повод российским пропагандистским СМИ спекулировать на тему религии в Украине. Однако, без действующего устава регистрация церквей будет отменена, и им придется повторно регистрировать свои религиозные организации уже на новых условиях, отмечает Александр Бригинец. Ведь без юридической регистрации религиозная община не сможет распоряжаться своим имуществом, землей, открывать счета в банке, оплачивать коммунальные услуги.

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