Поющий ковбой соцлагеря: 80 лет Дину Риду

Американский певец и актер Дин Сирил Рид родился 22 сентября 1938 года в Денвере, штат Колорадо. Из-за юной немки бросил якорь в ГДР. В один из ноябрьских дней 1971 года Дин Рид познакомился в Лейпциге на фестивале документального кино, где был почетным гостем, с Вибкой, которая позже стала его (второй) женой. Год спустя он переехал жить в ГДР. К тому времени Рид был уже самым популярным кантри-исполнителем в Латинской Америке и всенародным любимцем в СССР, где его боготворила, прежде всего, женская часть населения.

Кантри, вестерны, марксизм

Начало политической карьеры Дина Рида положил его переезд в Латинскую Америку в начале 1960-х годов. Там его после успешных гастролей возлюбили как нового Элвиса Пресли. Рид поселился в Аргентине, записывал альбомы, снимался в фильмах и вел собственную телевизионную программу. Попутно налаживал контакты с левым движением, считал Сальвадора Альенде своим другом и публично давал выход своему негодованию по отношению к политике США.

Певец-борец на концерте

Левые взгляды и политическая активность сделали в итоге его пребывание на континенте нежелательным. Рид перебрался в Рим. Там он снимался в итальянских вестернах и продолжал вести бурную политическую деятельность. В это время он все больше влюблялся в СССР и не забывал о своих латиноамериканских товарищах. В 1970 году Дин Рид публично выстирал флаг своей страны перед консульством США в Сантьяго в знак протеста против войны во Вьетнаме и политики США в странах "третьего мира".

До знакомства с СССР Дин Рид считал себя пацифистом, который, по его собственным словам, "пугался" слов "коммунист" и "социалист". Однако после многократных визитов в Страну Советов, первый из которых состоялся еще в 1966 году, он даже подумывал о том, не перебраться ли жить в Москву. "Именно вы помогли мне стать убежденным марксистом, революционером, человеком", - скажет он о своей метаморфозе.

Популярность Рида в СССР была огромной. Риджи Наделсон, автор книги о Риде "Товарищ рок-звезда", пишет: "Лишь в сопровождении 20 милиционеров Дину Риду удалось покинуть зал после первого концерта своего третьего турне по Советскому Союзу. Его пластинки... продаются миллионными тиражами. Нет другого американца, которой пользовался бы в Советском Союзе большим успехом, чем этот 33-летний американец, бывший ковбой с туристического ранчо в штате Колорадо".

В самом начале своей карьеры на коммунистическом Востоке Дин Рид переживал, что его песенный репертуар - баллады Элвиса Пресли, страстные латиноамериканские хиты, песни техасских ковбоев и популярные американские шлягеры - может не понравиться публике. Но именно эти песни в исполнении красивого, обаятельного американского парня больше всего полюбились советским зрителям. А вот его политические песни протеста о Вьетнаме и Чили остались невостребованными.

На службе пропаганды

Переезд в ГДР американского музыканта левых взглядов стало приятной неожиданностью для советского руководства. Всем известно, что многие тысячи людей бежали из коммунистической ГДР на Запад. Но вот появился один, сбежавший в обратном направлении. "Измена" не осталась незамеченной американцами. В 1972 году в американском журнале Newsweek писали с сарказмом: "Успех Рида возможен благодаря активной поддержке Кремля. Когда еще им удастся принять у себя нелепого американца, ведущего шоу как дрессированный медведь?" Между прочим, от американского гражданства он никогда не отказывался, а лишать Рида гражданства никому в США и в голову не приходило.

В ГДР Рид продолжал петь и сниматься в кино. В вестерне 1975 года "Братья по крови" ("Blutsbrüder") он сыграл фактически самого себя. Один из героев картины - американский солдат переходит на сторону противника, после того как становится свидетелем массовых убийств американцами индейцев. В этой картине Рид снялся вместе с культовым киноактером тех лет - югославским "индейцем" Гойко Митичем. Вестерны, снятые в ГДР с Дином Ридом были ковбойскими по форме и социалистическими по содержанию: в них всгда шла речь о жадных и жестоких американцах и угнетенных индейцах.

По утверждению Грюна, автора немецкого документального фильма о Дине Риде "Красный Элвис" (2007), сначала власти ГДР не очень приветствовали желание Рида остаться в их стране. "Они боялись, что он может нарушить спокойствие в обществе, - говорит режиссер. - Ведь он был таким ярким шоуменом. Но затем поняли, какие фантастические возможности скрываются за его переездом, ведь он поддерживал "правильных" людей".

Разочарованная звезда

Близость к властям обеспечила Риду статус звезды, которого у него никогда не было в Соединенных Штатах. Но это не уберегло музыканта от потери популярности. В начале 1980-х годов его слава померкла. Вместо гастролей и турне - редкие выступления на гэдээровском и советском телевидении. На съемки в кино его тоже звать перестали. Последний альбом "Dean Reed" провалился.

Дин Рид в одном из "социалистических" вестернов

Рид начал разочаровываться и в Восточной Германии. В архивах госбезопасности ГДР сохранился донос на певца, который в 1982 году сравнил ГДР с фашистским государством, заявил, что он им по "по горло сыт", как сыты им все 17 миллионов восточных немцев.

В это же время окончательно испортились и его отношения с третьей уже женой, восточногерманской актрисой Ренатой Блюме (Renate Blume), с которой он состоял в браке с 1981 года. После очередной ссоры , 13 июня 1986 года, Дин Рид был найден мертвым на берегу озера.

Восточногерманские власти сообщили о "трагической случайности". Но это было самоубийство, о чем свидетельствовали вскрытые вены и передозировка снотворного, что определили при вскрытии. В 15-страничном прощальном письме, которое до 1990 года было спрятано в тайных архивах "штази", Дин Рид пишет, что страдал от ревности жены. "Моя смерть не имеет ничего общего с политикой", - писал певец. Его вера в социализм продержалась до самой смерти: "Это - единственное решение главных проблем для людей мира". Но по сей день курсируют подозрения, что это прощальное письмо было написано сотрудниками министерства госбезопасности ГДР, которая устранила "поющего ковбоя", когда тот решил вернуться в США.

Реинкарнация откладывается

Урна с прахом Дина Рида была перевезена в Америку в 1991 году. В Германии о Дине Риде позабыли. Правда, звезда "Красного Пресли" чуть не воссияла снова в Голливуде: в 2001 году Том Хэнкс решил экранизировать трагическую историю Дина Рида и встречался в Берлине с его вдовой, а также бывшим генсеком ГДР Эгоном Кренцем. Еще в прошлом году Хэнкс сказал New York Times: "Я еще достаточно молод, чтобы сыграть эту роль". Однако на запрос немецкого информационного агентства dpa по случаю 80-летия Дина Рида, менеджер Хэнкса сообщил: "Том больше не участвует в этом проекте".

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