Пошлины США на товары из Китая вступили в силу

В ночь на пятницу, 6 июля, вступили в силу штрафные пошлины, которые США ввели против Китая. Таможенный сбор в размере 25 процентов теперь распространяется на 818 наименований китайских товаров общей стоимостью 34 млрд долларов. Среди подпавших под пошлины товаров - автомобили, элементы конструкции самолетов и жесткие диски.

Представитель министерства торговли КНР заявил, что американские пошлины нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), и напомнил, что Пекин готов принять "необходимые ответные меры". Ранее китайское Минторговли объявляло о введении с 6 июля 25-процентных ввозных пошлин на 659 наименования американских товаров. В этом списке, как ожидается, окажутся сельхозпродукция из США, в частности соя и свинина, а также морепродукты.

США расширят список подпавших под пошлины товаров

Между тем США планируют расширить перечень китайских товаров, на которые распространяются пошлины, включив в него продукцию общей стоимостью 16 млрд долларов. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Пекину, что американские пошлины могут затронуть китайские товары общей стоимостью до 200 млрд долларов.

Немецкий эксперт: Торговая война ударит и по экономике ФРГ



В свою очередь глава Института немецкой экономики (IW) в Кельне Михаэль Хютер (Michael Hüther) предостерег от негативных последствий новых взаимных пошлин США и КНР. "Если два важнейших партнера Германии вступают в торговую войну, это определенно не останется бесследным для нашей экономики", - заявил Хютер в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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