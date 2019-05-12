Почти 300 тысяч жителей Германии регулярно ездят на работу за границу

В 2018 году порядка 282,100 жителей Германии регулярно ездили на работу в соседние страны. Это следует из ответа европейского статистического агентства Eurostat на запрос Левой партии в бундестаге. Такие данные приводит в воскресенье, 12 мая, агентство dpa.

Среди федеральных земель лидирует Баден-Вюртемберг на юго-западе страны (78300 человек), откуда большинство направлялись в соседнюю Швейцарию.

В других землях показатели были несколько ниже: 44 тысячи - в Северном Рейне - Вестфалии, 42100 - в Рейнланд-Пфальце и около 38200 - в Баварии.

В целом же по ЕС число тех, кто регулярно совершал трудовые маятниковые миграции, достигало 2,15 млн. Так, из Польши, в том числе в ФРГ, в минувшем году регулярно выезжали на заработки порядка 214400 человек.

Ранее стало изветсно, что самую высокую зарплату в Германии получают врачи, инженеры и экономисты.

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