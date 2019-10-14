Почему Google и крупных рекламодателей обвиняют в финансировании фейков

Сайты, распространяющие дезинформацию, получают при посредничестве Google рекламу крупных мировых компаний на сотни миллионов долларов. Как это происходит, разбиралась DW.
На многих сайтах, публикующих фейковые новости, то и дело появляются рекламные баннеры крупных компаний, в том числе государственных. Неужели эти успешные фирмы заинтересованы в финансировании распространения дезинформации? Если нет, то почему и как их реклама оказывается на интернет-ресурсах сомнительного содержания? Кто в этом виноват и что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию, выясняла DW.
Онлайн-реклама на службе дезинформации
В конце сентября 2019 года британская неправительственная организация Global Disinformation Index (GDI) опубликовала отчет, согласно которому вебсайты, распространяющие дезинформацию, получают более 200 миллионов долларов в год от онлайн-рекламы.
К таким результатам эксперты GDI пришли, как они сообщают, после анализа рекламы на 20 000 дезинформационных доменов. Из них 1700 сайтов были отмечены как сомнительные минимум двумя из шести организаций - Storyful, PolitiFact, Open Brand Safety, OpenSources, NewsTracker и газетой Le Monde, пояснил DW программный директор GDI Крейг Фэйган. Остальные домены GDI изучал и оценивал с помощью собственной методики с использованием искусственного интеллекта.
Из отчета GDI следует, что нередко крупные международные компании, размещая свою рекламу, по сути, финансируют сайты с дезинформацией, даже об этом не подозревая. Среди компаний, размещавших рекламу на сайтах, которые GDI посчитала сомнительными, - Audi, Honda, American Airlines, Deutsche Bahn и многие другие.
При этом около двух третьих всей рекламы в цифровом пространстве - около 89,5 млрд долларов - размещается автоматически. Компании покупают место для своих рекламных баннеров не напрямую у владельцев сайтов, а через посредников, таких, как Google или Amazon. А они уже в режиме реального времени с помощью своих алгоритмов размещают рекламу на сайтах, среди посетителей которых есть релевантная для той или иной компании целевая аудитория.
Исследование GDI показало, что подавляющее большинство рекламы, а именно 70 процентов, попадает на сайты сомнительного содержанияс помощью алгоритмов Google.
Как объясняют рекламу на сомнительных сайтах сами рекламодатели
Множество баннеров крупных компаний DW обнаружила на сайте Zero Hedge, имеющем многомиллионную аудиторию. Этот ресурс дезинформационным, помимо GDI, называют такие издания, как The New Yorker и Bloomberg, а также Newsguard - специальное расширение для браузеров, которое помогает читателю сориентироваться в качестве онлайн-контента.
На Zero Hedge, в частности, была размещена реклама компании Western Union (занимается денежными переводами), изготовителя компьютерной электроники ASUS, немецких сетевых магазинов Lidl и Rewe, автопроизводителя Nissan и немецкого железнодорожного госконцерна Deutsche Bahn. Три последние компании ответили на вопросы DW и подтвердили, что пользуются услугами алгоритмической закупки рекламы. Но к размещению своих баннеров на сайтах с дезинформацией они относятся по-разному.
Так, Nissan, ничего предосудительного в своей рекламе на Zero Hedge не видит. "Наша реклама предназначена для повышения осведомленности потребителей о нашей продукции, а не для политических комментариев", - пояснил DW Франсуа Крисиас, менеджер по корпоративным коммуникациям европейского филиала Nissan.
Немецкие Deutsche Bahn и Rewe отреагировали иначе, сообщив, что ведут так называемые "черные списки", в которые заносят сомнительные сайты. Томас Бонрат (Thomas Bonrath) из пресс-службы Rewe рассказал DW, что "черный список" компании уже насчитывает несколько тысяч доменов, и составлен он с использованием "самых высоких доступных настроек фильтров и безопасности, включая Google и Facebook". Представитель Deutsche Bahn, в свою очередь, указал на присутствие в "черном списке" концерна правопопулистских сайтов и назвал ошибкой размещение своей рекламы на Zero Hedge, заверив, что отныне этот сайт тоже внесен в "черный список".
Google обвинения отвергает
Google обвинения в содействии финансированию дезинформации отвергает и ставит под сомнение методологию GDI. В ответ на запрос DW в Google заявили, что "отчет GDI не объясняет, какие сайты и почему следует считать распространяющими дезинформацию, и делает плохо обоснованные вычисления дохода издателей".
При этом сам Google, отмечается в его комментарии, "проводит строгую политику против искаженного контента на своих рекламных платформах", "вкладывает значительные средства в продвижение авторитетных источников", а также "создает инструменты для проверки фактов и инвестирует миллионы в кампанию медиаграмотности".
Как пресечь финансирование распространения фейков
Ситуация с финансированием распространения дезинформации в интернете давно беспокоит европейских регуляторов. Эксперт Еврокомиссии по вопросам цифровой экономики Йоханнес Барке (Johannes Bahrke) рассказал DW, что в сентябре 2018 года при поддержке Еврокомиссии крупные онлайн-платформы - Facebook, Google, Twitter, Mozilla, Microsoft - подписали так называемый "Кодекс практики по дезинформации онлайн", взяв на себя обязательство "значительно улучшить контроль за размещением рекламы, особенно в целях сокращения доходов поставщиков дезинформации".
В преддверии выборов в Европарламент Еврокомиссия ежемесячно отслеживала деятельность указанных компаний и в июне 2019 года выпустила промежуточный отчет, в котором отмечалось, что "Google, Facebook и Twitter улучшили контроль над размещением рекламы для уменьшения рекламных доходов поставщикам дезинформации".
В Еврокомиссии не исключают возможность принятия и дополнительных нормативных актов, регулирующих данную сферу, однако выводы об этом будут сделаны лишь к концу 2019 года - после полной оценки 12-месячного периода действия кодекса.
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