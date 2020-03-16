Почему четыре тейпа Ингушетии - за бойкот голосования по Конституции

Представители влиятельных ингушских тейпов Оздоевых, Бековых, Гагиевых и Хулхой обратились с открытыми письмами к президенту России Владимиру Путину. Они заявили, что будут бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию. Власти России длительное время "попирают права целого народа", заявляют в письме представители рода Оздоевых. Нормы Конституции РФ в отношении ингушского народа не выполняются, указывают Бековы. "Мнение целого народа не принимается во внимание", - пишут в письме представители тейпа Хулхой. Каждый тейп насчитывает несколько десятков тысяч человек.

"Мы высказались от боли"

"Когда тебя бьют, ты же "Ой" скажешь. Мы просто от боли высказались и хотим, чтобы нас услышали", - говорит в интервью DW представитель одного из этих тейпов. Он попросил не указывать его имя в публикации, так как опасается за свою безопасность. "Тут слова нельзя сказать, права человека нарушаются на каждом шагу, - продолжает он, - но мне не дает спокойно жить эта боль от того, сколько мы терпели, как жестоко с нами обращались. Наших дедов, отцов выселяли, сейчас нас никто не слушает". Нужно "дать людям жить спокойно" и соблюдать закон, который есть, а не менять Конституцию, подчеркивает мужчина.

В советское время ингуши были репрессированы и депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Принятый в 1991 году закон "О реабилитации репрессированных народов" до сих пор не исполняется, "на нем пыль лежит", люди все еще не могут вернуться в свои дома, указывают представители выступивших с письмом тейпов. Они также возмущены передачей части территории Ингушетии Чечне, подавлением протестов, арестами активистов и давлением на общественные организации в республике.

После публикации открытых писем с некоторыми представителями тейпов стали связываться силовики. "Давали недвусмысленно понять, что не все камеры в СИЗО заняты", - приводит "Кавказский узел" слова одного из представителей тейпа Гагиевых.

На главу Совета тейпов возбуждено административное дело

Заявление с призывом бойкотировать голосование по поправкам также опубликовал Совет тейпов Ингушетии, после этого на его главу Мурада Даскиева завели административное дело о неисполнении предписания Минюста. Дело передано в суд, рассказал Даскиев DW. "Почему народ должен голосовать за поправки к Конституции, которая не исполняется? Нам надоело лицемерие власти", - поясняет он.

Министерство юстиции в мае 2019 года приостановило деятельность совета после того, как он призвал депутатов Народного собрания выступить против отчуждения части ингушских земель в пользу Северной Осетии. Претензии у Минюста тогда, в частности, вызвала фраза: "Все депутаты, проголосовавшие за принятие очередного закона об отчуждении ингушских земель, будут прокляты ингушским народом и получат заслуженное возмездие Великого Аллаха".

Депутаты Народного собрания Ингушетии 12 марта одобрили закон о поправках к Конституции единогласно. В обсуждении приняли участие 28 депутатов из 31, троих из них не было на заседании "по уважительной причине", говорится на сайте регионального парламента. "Нам нужна сильная, стабильная, процветающая Россия, частью которой мы являемся", - заявил на заседании спикер парламента Магамет Яндиев.

Протестный потенциал в Ингушетии не подавлен

Бойкот голосования по поправкам в Конституцию в Ингушетии вряд ли будет всеобщим. "Несколько уважаемых старейшин собрались и что-то сказали, но это не значит, что все члены тейпа последуют их призыву и будут действовать сообща и в одном направлении. Это совсем не значит, что какие-нибудь чиновники, члены этого тейпа, этой фамилии, бросят свою работу, прекратят обеспечивать голосование и так далее", - говорит DW глава правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. Тейповая структура в Ингушетии, по его словам, продолжает размываться: для жителей республики сейчас важнее их отношения с властью, их бизнес, тейповым отношениям люди предпочитают удачливую карьеру.

Вместе с тем заявления тейпов - это часть протестного движения, которое в Ингушетии не подавлено и не исчерпано, указывает Орлов. Так, после протестов из-за границы с Чечней в марте 2019 года преследованиям, по подсчетам "Кавказского узла", подверглись около ста активистов, по меньшей мере, в отношении 29 возбуждены уголовные дела, не менее 25 человек находятся под арестом.

"Ингушетия превратилась из наиболее свободного региона, по крайней мере, на Северном Кавказе, в обычный репрессивный регион, где любое инакомыслие подавляется. Выходить на улицы люди сейчас не могут, но несправедливые аресты повышают протестный потенциал", - поясняет Орлов.

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