Почему ФРГ после выборов в Тюрингии встала на защиту политического табу

Приход в Германии к власти национал-социалистов в тридцатые годы прошлого столетия привел ко Второй мировой войне и Холокосту - ужаснейшей цивилизационной катастрофе в истории человечества. Это тяжелое наследие немцы несут до сих пор. Страх перед рецидивом не исчезал никогда, в частности, и потому, что в послевоенной Германии многие из тех, кто сделал себе карьеру при нацистах, продолжали ее при новых властях. Позже участники протестного движения 1968 года, выступавшие среди прочего против замалчивания и ретуширования истории, заклеймили такую политику позором. С тех пор культура исторической памяти является неотъемлемой частью государственной политики Германии.

Немецкие консерваторы, объединившиеся в 1945 году в Христианско-демократический союз (ХДС), ставший одной из двух народных партий в ФРГ, взяли на себя обязательство не допустить возникновения крупных партий, придерживающихся более правых взглядов, чем они сами. Долгие годы это удавалось - до того момента, пока на политическую арену не вышла "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В политической жизни Германии царит неуверенность

Начиная с 2015 года, правые популисты получают все большее политическое признание. Прежде всего, на востоке Германии их успехи на выборах в последнее время столь велики, что для обеспечения большинства над АдГ представителям разных партий приходится идти на политические союзы, которые раньше трудно было себе представить. А обе народные партии - Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - теряют все больше голосов.

В отделениях ХДС в федеральных землях на востоке Германии в связи с этим уже долгое время происходит брожение. Все чаще слышатся голоса, в том числе и от политиков из местных парламентов, о необходимости переработать запреты на сотрудничество с АдГ. Опросы показывают, что не все отвергают подобное сотрудничество с правыми популистами.

В то же время на востоке ФРГ консерваторы не готовы сотрудничать с политиками из левых партий. Это обусловлено историческими причинами - воспоминаниями о господстве в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). А ее преемником является нынешняя Левая партия.

Томас Кеммерих из СвДП был избран премьер-министром Тюрингии благодаря голосам АдГ

События в Тюрингии, когда премьер-министр земли был избран благодаря голосам правых популистов, без сомнения свидетельствует о нервозности и неуверенности, царящей в политической жизни Германии.

Партийный ландшафт находится в состоянии глубоких перемен. Уже давно в воздухе витают идеи о возможном нарушении табу. В Берлине пытаются сохранить существующее положение дел путем запретов. Какого бы то ни было сотрудничества с правыми популистами не будет, вновь и вновь повторяют ведущие политики ХДС. Однако не столь давно избранная глава партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) сможет проводить подобную политику с большим трудом, чем ее предшественница Ангела Меркель (Angela Merkel).

Тюрингия не в первый раз идет на спорные компромиссы

Небольшая земля Тюрингия, где проживает порядка 2,2 млн человек стала объектом пристального внимания всей Германии именно потому, что здесь было нарушено историческое политическое табу. Примечательно, что в 1930 году именно в Тюрингии в земельное правительство впервые вошли национал-социалисты. Об этом напомнил проигравший претендент на нынешних выборах главы федеральной земли Бодо Рамелов (Bodo Ramelov), представляющий Левую партию. В своем аккаунте в Twitter он, возмущенно комментируя ход выборов премьер-министра Тюрингии и роль в них правых популистов, процитировал Гитлера, который 2 февраля 1930 года писал, что "в Тюрингии достигнут огромный успех", потому что "без нашего содействия не было бы получено большинство" в правительстве.

Бьёрн Хёкке

Кроме того, Тюрингия является центром радикального, так называемого народно-национального "Крыла" внутри самой "Альтернативы для Германии" под председательством Бьёрна Хёкке (Björn Höcke). Фракция "Крыло" выступает против попыток руководства АдГ придать партии вид умеренной политической силы.

В последнее время влияние "Крыла" в партии возросло до такого уровня, что оно может определять кадровую структуру и оказывать влияние на содержание важных партийных документов. Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) присвоило "Крылу" статус подозреваемого в несоответствии принципам конституции. Результаты экспертного заключения BfV в отношении движения "Крыло" говорят о том, что эта организация ставит под сомнение основополагающие принципы демократии и правового государства и смягчает негативную роль национал-социализма в истории.

В Европе есть опыт союза с правыми популистами

Стратегия создания союзов правых популистов и консерваторов уже продемонстрировала себя в скандинавских странах и Австрии. В Германии ведутся дискуссии о том, приемлема ли она здесь. Однако даже сторонники подобных союзов имеют в виду "умеренные" земельные союзы АдГ, а не эпицентр экстремизма. Во многих крупных городах на западе Германии, к примеру, в Гамбурге, местные партийный организации АдГ крайне негативно относятся к фракции Хёкке. Что, впрочем, не мешает ей, усиливать влияние.

Есть большие сомнения в том, что АдГ в Тюрингии выберет конструктивный курс. Там постоянно повторяют о желании добиться того, чтобы ХДС вообще прекратила существование как партия. Один из идеологов АдГ Гетц Кубичек (Götz Kubitschek) написал хвалебную заметку относительно проверки ХДС на прочность в Тюрингии: "Действовать так конструктивно-деструктивно как Хёкке, в этой партии не может никто. Посадить кого-то в Тюрингии в кресло так, чтобы выбросить другого из кресла в Берлине. Тактический арсенал АдГ обогатился интересным вариантом".

"Коварная уловка АдГ нанесла ущерб демократии"

Ну, а новый премьер-министр Тюрингии Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich)из Свободной демократической партии (СвДП), избранный на эту должность благодаря поддержке депутатов из "Альтернативы для Германии" будет вынужден под жестким политическим нажимом со всех сторон уйти в отставку.

Об этом уже через день после его избрания сообщила фракция партии в своем аккаунте в Twitter. Сам Кеммерих после встречи с председателем СвДП Кристианом Линднером (Christian Lindner) в Эрфурте назвал свою отставку, роспуск парламента и проведение новых выборов "неизбежными". "АдГ попыталась с помощью коварной уловки нанести ущерб демократии. Мы не пойдем на это", - заявил Кеммерих.

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