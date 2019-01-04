Почему украинцы в России не смогут выбрать своего президента

В Украине по-разному оценивают перенос из РФ в соседние страны избирательных участков по выборам президента 31 марта. Ни аргументация украинского МИДа, ни решение суда не убедили оппозицию.
В Украине продолжается общественная дискуссия о решении властей страны закрыть 5 участков в РФ для голосования на украинских президентских выборах 31 марта. Такое решение Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) приняла в последний день минувшего года, поддержав представление министерства иностранных дел Украины о внесении изменений в перечень заграничных избирательных участков. Избирательные участки перенесены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Новосибирска в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
Попытка оспорить это решение успехом не увенчалась: как стало известно 6 января, шестой апелляционный административный суд Киева признал решение властей законным, что лишь "подлило масла в огонь" дискуссии в украинском обществе.
Граждане Украины "под колпаком ФСБ"?
В ответ на противоречивые реакции на решение ЦИК в прессе и в социальных сетях министр иностранных дел Павел Климкин обнародовал разъяснения поддержанной Центризбиркомом позиции МИД. Министр считает, что голосование в стране, совершающей агрессию против Украины, опасно для избирателей. "Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые несмотря на административное и пропагандистское давление все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы", - написал Климкин.
Он убежден, что "все, кто примет участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий". А на фоне раздутых российской пропагандой антиукраинских настроений следует ожидать опасных провокаций, от которых могут пострадать избиратели и здания дипломатических учреждений. Еще одной причиной закрытия участков в России министр назвал тот факт, что в этой стране невозможны выборы "с соблюдением всех демократических стандартов, в частности, критериев ОБСЕ".
ЦИК дополнительно пояснила, что граждане Украины, находящиеся на консульском учете в дипломатических учреждениях на территории России, уже внесены в списки избирателей и могут беспрепятственно проголосовать на избирательных участках соседних государств. А те, кто временно находятся в России и имеют паспорт гражданина Украины, "могут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине", говорится в официальном сообщении ЦИК от 3 января.
Бурная реакция в Украине
Закрытие избирательных участков в России вызвало целую бурю комментариев в украинской прессе и в социальных сетях. Хотя большинство авторов поддерживают решение ЦИК, немало и таких, кто считает это решение неоднозначным или неприемлемым. Депутат Верховной рады и председатель пророссийской оппозиционной партии "За жизнь" Вадим Рабинович в своем комментарии решения ЦИК позволил себе непарламентские выражения и обвинил власть в попытке лишить избирательного права "сотни тысяч" украинских граждан. "Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение", - написал Рабинович на своей странице в Facebook.
Коллега Рабиновича от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко считает решение ЦИК "экстраординарным", но оправданным. "Хотя украинские консульские учреждения в пяти российских городах являются территорией Украины и на них могут быть соблюдены демократические стандарты, избирателям придется идти к ним по российским улицам и там их могут подстерегать различные провокации", - сказал DW Черненко.
Он отметил, что украинцы в России не лишены права участия в выборах, поскольку им предоставлена возможность проголосовать в соседних странах. А если бы даже все, по разным оценкам, от 1 до 2,5 миллиона украинских граждан, находящиеся в России, захотели проголосовать, те пять участков, которые ЦИК закрыл в этой стране, все равно бы не справились с таким наплывом избирателей, убежден Черненко.
Украинцы в РФ проголосует "не за того"?
Еще один депутат Верховной рады, экс-председатель общественной организации "Комитет избирателей Украины", которая имеет длительный опыт наблюдения за выборами в Украине, Игорь Попов сказал в интервью DW, что официальные аргументы в пользу закрытия избирательных участков в России выглядят неубедительно. "Причины здесь, скорее всего, политические, и поэтому их стыдливо не называют", - отметил депутат. Действительными причинами решения ЦИК он считает попытки продемонстрировать дрейф Украины в сторону от России, а также опасения властей, что отравленные российской пропагандой украинские избиратели могут проголосовать "не за того, за кого надо".
Киев формально соблюдает права избирателей, пригласив их проголосовать в соседних с Россией государствах, считает депутат. Но забота о безопасности украинских избирателей в России, по мнению Попова, выглядит нелогичной. "Сейчас нет никаких сигналов о том, чтобы украинцев в России оскорбляли. Согласно сведениям правоохранительных органов, из Польши поступает больше сообщений о нападениях на украинцев по этническому признаку и по признаку гражданства, чем из России ", - отметил депутат. Он призвал МИД и ЦИК позаботиться о расширении возможностей для голосования украинцев за рубежом, потому что сейчас там находится рекордное количество граждан Украины.
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