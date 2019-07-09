Почему сын экс-главы МИДа Южной Кореи сбежал в КНДР

Когда гражданин Южной Кореи, 73-летний Чхве Ин Гук в минувшую субботу, 6 июля, прибыл в аэропорт Пхеньяна, его с почестями встретили высокопоставленные северокорейские партийные чиновники. Чхве Ин Гук хочет обосноваться в КНДР и посвятить свою жизнь "воссоединению двух Корей", сообщил государственный северокорейский сайт Uriminzokkiri. "Северная Корея - моя истинная родина", - якобы заявил перебежчик.

Поступок Чхве Ин Гука вызвал раздражение не только в южнокорейском обществе, но и у официального Сеула. В министерстве объединения заявили, что намерены надлежащим образом изучить все обстоятельства загадочного отъезда соотечественника.

В Южной Корее перебежчику грозит суд

Каким образом Чхве Ин Гук смог попасть в Пхеньян, остается неясным: правительственного разрешения для посещения КНДР, необходимого гражданам Республики Корея для таких поездок, у него не было - об этом официально заявили в министерстве объединения. Теперь, если перебежчик решит возвратиться в Южную Корею, ему грозит обвинение в незаконном пересечении границы, арест и суд.

Дед Чхве Ин Гука считается наставником основателя КНДР Ким Ир Сена

После Корейской войны 1950-1953 годов, последующего за ней разделения Кореи на два государства и появления демилитаризованной зоны побеги граждан Южной Кореи в Северную случаются крайне редко.

В основном в КНДР бегут в попытке спастись от уголовного преследования или финансовых проблем. Так, в 2014 году гражданин Южной Кореи попросил политического убежища в Пхеньяне, пытаясь укрыться от кредиторов, но северокорейский режим отказал ему и депортировал беглеца на родину.

История Кореи: война, разделение, диктатура

На решение Чхве Ин Гука, судя по всему, в немалой степени повлияла история его семьи, тесно связанная с историей Кореи. Его дед считется наставником основателя северокорейского государства Ким Ир Сена - в 1920-е годы тот посещал китайскую школу, созданную дедом Чхве.

Отец перебежчика Чхве Ток Син до Второй мировой войны изучал немецкий язык и литературу в китайской военной академии, а после окончания войны был послом Южной Кореи в Германии. С 1961 по 1963 годы Чхве Ток Син занимал пост министра иностранных дел Республики Корея при президенте Пак Чон Хи, известном жестким авторитарным стилем правления. Из-за политических разногласий с президентом Чхве Ток Син в 1976 году с женой бежали в Соединенные Штаты и, получив там убежище, активно выступали против южнокорейского режима.

Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями

В 1986 году имена Чхве Ток Сина и его жены попали на первые страницы большинства крупных мировых СМИ - пара неожиданно эмигрировала из США в Северную Корею. В Пхеньяне отец Чхве Ин Гука быстро вошел в круг северокорейской политической элиты. Он умер в 1989 году.

Его жена Рю Ми Ён десять лет (с 2006 до своей смерти в 2016 году) была председателем "Партии молодых друзей небесного пути" - полностью, как уверены эксперты, подконтрольной правящей в КНДР Трудовой партии Кореи (ТПК). Чхве Ин Гук и его супруга похоронены на мемориальном кладбище революционеров в Пхеньяне - этой чести в Северной Корее удостаиваются лишь избранные.

Клеймо "сына изменников родины"

Чхве Ин Гук, как и четверо остальных детей пары перебежчиков, остался в Южной Корее. Жизнь его, как пишут местные СМИ, была нелегкой: к нему пристало клеймо "сына изменников родины", он чувствовал себя изгоем и не мог найти стабильную работу. Южнокорейские спецслужбы в течение многих лет вели за Чхве Ин Гуком постоянную слежку.

Только в 90-е годы, после демократизации южнокорейского общества, он получил возможность посещать Северную Корею, чтобы навещать мать. Обладая всеми необходимыми документами, Чхве Ин Гук много раз приезжал в КНДР, в том числе и на похороны Рю Ми Ён.

Как сообщили северокорейские СМИ, Чхве Ин Гук заявил, что намерен посвятить свою жизнь налаживанию отношений между Северной и Южной Кореями. Статус перебежчика и заслуги его родителей перед северокорейским режимом позволят Чхве Ин Гуку вести в Пхеньяне весьма привилегированный образ жизни.

Его побег стал пропагандистской победой для КНДР: режим Ким Чен Ына с большой вероятностью воспользуется этим случаем, чтобы лишний раз убедить граждан своей страны в превосходстве северокорейской системы. Но за решение жить на севере Корейского полуострова Чхве Ин Гук заплатит высокую цену: в Южной Корее у него остались жена и дочь. И едва ли он увидит их снова.

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