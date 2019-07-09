 Почему сын экс-главы МИДа Южной Кореи сбежал в КНДР | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Почему сын экс-главы МИДа Южной Кореи сбежал в КНДР

Чхве Ин Гук, сын бывшего главы южнокорейского МИДа, сбежал в КНДР. Более 30 лет назад то же самое сделали его родители. Теперь на родине перебежчику грозит арест и суд.

Южнокорейский перебежчик в КНДР Чхве Ин Гук

Южнокорейский перебежчик в КНДР Чхве Ин Гук

Когда гражданин Южной Кореи, 73-летний Чхве Ин Гук в минувшую субботу, 6 июля, прибыл в аэропорт Пхеньяна, его с почестями встретили высокопоставленные северокорейские партийные чиновники. Чхве Ин Гук хочет обосноваться в КНДР и посвятить свою жизнь "воссоединению двух Корей", сообщил государственный северокорейский сайт Uriminzokkiri. "Северная Корея - моя истинная родина", - якобы заявил перебежчик.

Поступок Чхве Ин Гука вызвал раздражение не только в южнокорейском обществе, но и у официального Сеула. В министерстве объединения заявили, что намерены надлежащим образом изучить все обстоятельства загадочного отъезда соотечественника.

В Южной Корее перебежчику грозит суд

Каким образом Чхве Ин Гук смог попасть в Пхеньян, остается неясным: правительственного разрешения для посещения КНДР, необходимого гражданам Республики Корея для таких поездок, у него не было - об этом официально заявили в министерстве объединения. Теперь, если перебежчик решит возвратиться в Южную Корею, ему грозит обвинение в незаконном пересечении границы, арест и суд.

Флаг с портретом основателя КНДР Ким Ир Сена

Дед Чхве Ин Гука считается наставником основателя КНДР Ким Ир Сена

После Корейской войны 1950-1953 годов, последующего за ней разделения Кореи на два государства и появления демилитаризованной зоны побеги граждан Южной Кореи в Северную случаются крайне редко.

В основном в КНДР бегут в попытке спастись от уголовного преследования или финансовых проблем. Так, в 2014 году гражданин Южной Кореи попросил политического убежища в Пхеньяне, пытаясь укрыться от кредиторов, но северокорейский режим отказал ему и депортировал беглеца на родину. 

История Кореи: война, разделение, диктатура

На решение Чхве Ин Гука, судя по всему, в немалой степени повлияла история его семьи, тесно связанная с историей Кореи. Его дед считется наставником основателя северокорейского государства Ким Ир Сена - в 1920-е годы тот посещал китайскую школу, созданную дедом Чхве.

Отец перебежчика Чхве Ток Син до Второй мировой войны изучал немецкий язык и литературу в китайской военной академии, а после окончания войны был послом Южной Кореи в Германии. С 1961 по 1963 годы Чхве Ток Син занимал пост министра иностранных дел Республики Корея при президенте Пак Чон Хи, известном жестким авторитарным стилем правления. Из-за политических разногласий с президентом Чхве Ток Син в 1976 году с женой бежали в Соединенные Штаты и, получив там убежище, активно выступали против южнокорейского режима.

Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями

Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями

В 1986 году имена Чхве Ток Сина и его жены попали на первые страницы большинства крупных мировых СМИ - пара неожиданно эмигрировала из США в Северную Корею. В Пхеньяне отец Чхве Ин Гука быстро вошел в круг северокорейской политической элиты. Он умер в 1989 году.

Его жена Рю Ми Ён десять лет (с 2006 до своей смерти в 2016 году) была председателем "Партии молодых друзей небесного пути" - полностью, как уверены эксперты, подконтрольной правящей в КНДР Трудовой партии Кореи (ТПК). Чхве Ин Гук и его супруга похоронены на мемориальном кладбище революционеров в Пхеньяне - этой чести в Северной Корее удостаиваются лишь избранные.

Клеймо "сына изменников родины"

Чхве Ин Гук, как и четверо остальных детей пары перебежчиков, остался в Южной Корее. Жизнь его, как пишут местные СМИ, была нелегкой: к нему пристало клеймо "сына изменников родины", он чувствовал себя изгоем и не мог найти стабильную работу. Южнокорейские спецслужбы в течение многих лет вели за Чхве Ин Гуком постоянную слежку.

Контекст

Новости из Северной Кореи пользуются повышенным спросом у читателей. Проблема только в том, что зачастую они ложные. Проверить информацию из закрытой страны практически невозможно. (04.06.2019)

Из-за рекордно плохого урожая число голодающих в Северной Корее достигло почти 11 млн человек, сообщает ООН. Тем временем власти КНДР взялись за восстановление демонтированного ракетного полигона в Сохэ. (06.03.2019)

Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

Только в 90-е годы, после демократизации южнокорейского общества, он получил возможность посещать Северную Корею, чтобы навещать мать. Обладая всеми необходимыми документами, Чхве Ин Гук много раз приезжал в КНДР, в том числе и на похороны Рю Ми Ён.

Как сообщили северокорейские СМИ, Чхве Ин Гук заявил, что намерен посвятить свою жизнь налаживанию отношений между Северной и Южной Кореями. Статус перебежчика и заслуги его родителей перед северокорейским режимом позволят Чхве Ин Гуку вести в Пхеньяне весьма привилегированный образ жизни.

Его побег стал пропагандистской победой для КНДР: режим Ким Чен Ына с большой вероятностью воспользуется этим случаем, чтобы лишний раз убедить граждан своей страны в превосходстве северокорейской системы. Но за решение жить на севере Корейского полуострова Чхве Ин Гук заплатит высокую цену: в Южной Корее у него остались жена и дочь. И едва ли он увидит их снова.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YoutubeTelegramWhatsApp

Смотрите также: 

  • Военные в Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Военные

    Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

  • Два подростка - из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Молодежь

    Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

  • Группы молодых людей в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Непринужденность

    Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Хорошее настроение

    И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

  • Школьники из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Первоклашки

    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

  • Памятники в Северной и Южной Кореях

    Портреты северных и южных корейцев

    Памятники

    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

    Портреты северных и южных корейцев

    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

    Портреты северных и южных корейцев

    Почитание традиций

    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

  • Молодожены в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Важный день

    Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Жизнь военных в непривычном ракурсе

    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


Смотреть видео 02:46

Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3  

Историческая встреча лидеров двух Корей  

Лайфхаки от чучхе - новый видеоблог Ким Чен Ына - "Заповедник"  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Во что Александр Лукашенко за четверть века превратил Беларусь  

Казахстан уходит от кириллицы и советского прошлого  

Что делать с "наследством" беглых олигархов в Молдавии?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно