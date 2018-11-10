Почему США разрешили Италии и Греции покупать нефть у Ирана

На мировом рынке нефти несколько месяцев царила нервозность из-за планов США вновь ввести санкции против Ирана. Их цель - заставить Тегеран заключить новую сделку по своей ядерной программе. Ведь американский президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из действующей международной договоренности, считая, что она не предотвратит создания Исламской Республикой ядерного оружия.

Исключения для крупнейших покупателей иранской нефти

Ожидание санкций привело к существенному росту нефтяных котировок в мире, потому что США намеревались полностью перекрыть каналы экспорта иранской нефти, пригрозив штрафными мерами всем ее покупателям. И вот с 5 ноября санкции действуют, однако нефть на мировом рынке не дорожает, а, наоборот, дешевеет, причем весьма быстро.

Госсекретарь Майкл Помпео и министр финансов Стивен Мнучин разъясняют новые санкции США

Нефтяные санкции оказались совсем не такими жесткими, как ожидалось: Вашингтон сделал исключение для восьми стран, разрешив им в течение 180 дней по-прежнему приобретать главный экспортный товар Ирана. В этом списке оказались шесть азиатских импортеров - Индия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея, Япония, а также совершенно неожиданно два государства-члена Европейского Союза: Греция и Италия.

Госсекретарь США Майкл Помпео объяснил сделанные исключения "специфическими обстоятельствами", не уточнив, что именно имеет в виду. Для Евгения Вайнберга (Eugen Weinberg), возглавляющего во Франкфурте-на-Майне аналитическое управление по сырьевым рынкам немецкого банка Commerzbank, "специфика" более чем очевидна: в список попали "крупнейшие покупатели иранской нефти".

Стратегические партнеры и тактические соображения в Азии

Таким образом, Вашингтон все-таки не стал "рубить с плеча" и, по меньшей мере в ближайшие шесть месяцев, не будет пытаться полностью заблокировать нефтяной экспорт Ирана. По всей видимости, это, во-первых, связано с опасениями резкого удорожания нефти на мировом рынке и тем самым в Америке, что не понравилось бы избирателям Трампа. А за ближайшие полгода злейший враг Ирана и союзник США - Саудовская Аравия - могла бы, нарастив добычу, стабилизировать мировые цены.

Один из иранских нефтеналивных терминалов

Во-вторых, со всеми включенными в список азиатскими странами связаны определенные стратегические интересы и тактические соображения США. Так, бедные на собственные энергоресурсы Япония, Южная Корея и Тайвань - ключевые союзники Америки в дальневосточном регионе. С Китаем Вашингтон ведет сейчас крупномасштабную торговую войну и, видимо, пока не хочет обострять ее еще и войной энергетической. Турция - партнер по НАТО и важный игрок на Ближнем Востоке. Индия - просто очень большая страна с огромным рынком, которую не хотелось бы отталкивать от себя.

Судя по сообщениям СМИ, Вашингтон в преддверии введения санкций против Ирана вел переговоры со всеми этими азиатскими государствами. А вот для европейских стран, заверял еще не так давно госсекретарь Майкл Помпео, никаких исключений делаться не будет. Тем не менее разрешение и дальше покупать иранскую нефть совершенно неожиданно получили Греция и Италия. Почему?

Поддержка поклонников Дональда Трампа в Риме?

Можно предположить, что вашингтонская администрация испытывает особые симпатии к нынешнему популистскому правительству Италии, взявшему курс на обострение отношений с Евросоюзом. Тем более, что его глава Джузеппе Конте неоднократно хвалил Дональда Трампа за его экономическую политику и объявил свою страну "привилегированным партнером по переговорам" с США в Европе.

Итальянский премьер Джузеппе Конте в гостях у Дональда Трампа 30 июля 2018 года

Так что вполне возможно, что за демонстративной поддержкой Рима стоит стремление Вашингтона усилить конфликты внутри ЕС и тем самым ослабить позиции Брюсселя в торгово-экономических переговорах с Америкой.

Сделанное для Италии исключение тем более удивительно, что итальянский энергетический концерн Eni, как он заверил DW, в настоящее время с Ираном не работает. В то же время Eni в своем письменном ответе подчеркивает, что в данный момент анализирует решение Вашингтона, чтобы понять, в какой мере поставки из Ирана могли бы способствовать диверсификации итальянского импорта нефти.

Дело в газопроводе из Израиля через Грецию в Италию?

Кроме того, включение в список Италии и Греции может быть связано с огромными запасами газа в восточной части Средиземного моря и планами проложить большой газопровод из Израиля в Европу. Тут у Америки самые разные интересы.

Израиль - ключевой союзник США. И в Вашингтоне, естественно, заинтересованы в укреплении его экономики и энергетической независимости. Освоением шельфовых месторождений "Тамар" и "Левиафан" у израильских берегов занимается американская фирма. К тому же поставки природного газа из этого региона в Евросоюз составили бы конкуренцию "Газпрому": Дональд Трамп неоднократно возмущался чрезмерной, на его взгляд, энергетической зависимостью ЕС от России.

Ожидается, что принципиальное решение о прокладке газопровода East Med Gas Pipeline длиною 2 тысячи километров мощностью 9-12 миллиардов кубометров в год от побережья Израиля через Кипр, Крит и континентальную Грецию в Италию будет принято в 2019 году. В проекте намерены участвовать греческая газовая компания DEPA и итальянский энергетический концерн Edison.

Логично предположить, что все это могло способствовать решению Вашингтона разрешить Италии и Греции покупать подешевевшую из-за американских санкций иранскую нефть.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

