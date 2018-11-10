Почему США разрешили Италии и Греции покупать нефть у Ирана

Вашингтон грозит санкциями всем, кто будет покупать иранскую нефть. Однако для восьми стран Америка сделала временное исключение. Среди них неожиданно оказались два государства ЕС.
На мировом рынке нефти несколько месяцев царила нервозность из-за планов США вновь ввести санкции против Ирана. Их цель - заставить Тегеран заключить новую сделку по своей ядерной программе. Ведь американский президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из действующей международной договоренности, считая, что она не предотвратит создания Исламской Республикой ядерного оружия.
Исключения для крупнейших покупателей иранской нефти
Ожидание санкций привело к существенному росту нефтяных котировок в мире, потому что США намеревались полностью перекрыть каналы экспорта иранской нефти, пригрозив штрафными мерами всем ее покупателям. И вот с 5 ноября санкции действуют, однако нефть на мировом рынке не дорожает, а, наоборот, дешевеет, причем весьма быстро.
Нефтяные санкции оказались совсем не такими жесткими, как ожидалось: Вашингтон сделал исключение для восьми стран, разрешив им в течение 180 дней по-прежнему приобретать главный экспортный товар Ирана. В этом списке оказались шесть азиатских импортеров - Индия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея, Япония, а также совершенно неожиданно два государства-члена Европейского Союза: Греция и Италия.
Госсекретарь США Майкл Помпео объяснил сделанные исключения "специфическими обстоятельствами", не уточнив, что именно имеет в виду. Для Евгения Вайнберга (Eugen Weinberg), возглавляющего во Франкфурте-на-Майне аналитическое управление по сырьевым рынкам немецкого банка Commerzbank, "специфика" более чем очевидна: в список попали "крупнейшие покупатели иранской нефти".
Стратегические партнеры и тактические соображения в Азии
Таким образом, Вашингтон все-таки не стал "рубить с плеча" и, по меньшей мере в ближайшие шесть месяцев, не будет пытаться полностью заблокировать нефтяной экспорт Ирана. По всей видимости, это, во-первых, связано с опасениями резкого удорожания нефти на мировом рынке и тем самым в Америке, что не понравилось бы избирателям Трампа. А за ближайшие полгода злейший враг Ирана и союзник США - Саудовская Аравия - могла бы, нарастив добычу, стабилизировать мировые цены.
Во-вторых, со всеми включенными в список азиатскими странами связаны определенные стратегические интересы и тактические соображения США. Так, бедные на собственные энергоресурсы Япония, Южная Корея и Тайвань - ключевые союзники Америки в дальневосточном регионе. С Китаем Вашингтон ведет сейчас крупномасштабную торговую войну и, видимо, пока не хочет обострять ее еще и войной энергетической. Турция - партнер по НАТО и важный игрок на Ближнем Востоке. Индия - просто очень большая страна с огромным рынком, которую не хотелось бы отталкивать от себя.
Судя по сообщениям СМИ, Вашингтон в преддверии введения санкций против Ирана вел переговоры со всеми этими азиатскими государствами. А вот для европейских стран, заверял еще не так давно госсекретарь Майкл Помпео, никаких исключений делаться не будет. Тем не менее разрешение и дальше покупать иранскую нефть совершенно неожиданно получили Греция и Италия. Почему?
Поддержка поклонников Дональда Трампа в Риме?
Можно предположить, что вашингтонская администрация испытывает особые симпатии к нынешнему популистскому правительству Италии, взявшему курс на обострение отношений с Евросоюзом. Тем более, что его глава Джузеппе Конте неоднократно хвалил Дональда Трампа за его экономическую политику и объявил свою страну "привилегированным партнером по переговорам" с США в Европе.
Так что вполне возможно, что за демонстративной поддержкой Рима стоит стремление Вашингтона усилить конфликты внутри ЕС и тем самым ослабить позиции Брюсселя в торгово-экономических переговорах с Америкой.
Сделанное для Италии исключение тем более удивительно, что итальянский энергетический концерн Eni, как он заверил DW, в настоящее время с Ираном не работает. В то же время Eni в своем письменном ответе подчеркивает, что в данный момент анализирует решение Вашингтона, чтобы понять, в какой мере поставки из Ирана могли бы способствовать диверсификации итальянского импорта нефти.
Дело в газопроводе из Израиля через Грецию в Италию?
Кроме того, включение в список Италии и Греции может быть связано с огромными запасами газа в восточной части Средиземного моря и планами проложить большой газопровод из Израиля в Европу. Тут у Америки самые разные интересы.
Израиль - ключевой союзник США. И в Вашингтоне, естественно, заинтересованы в укреплении его экономики и энергетической независимости. Освоением шельфовых месторождений "Тамар" и "Левиафан" у израильских берегов занимается американская фирма. К тому же поставки природного газа из этого региона в Евросоюз составили бы конкуренцию "Газпрому": Дональд Трамп неоднократно возмущался чрезмерной, на его взгляд, энергетической зависимостью ЕС от России.
Ожидается, что принципиальное решение о прокладке газопровода East Med Gas Pipeline длиною 2 тысячи километров мощностью 9-12 миллиардов кубометров в год от побережья Израиля через Кипр, Крит и континентальную Грецию в Италию будет принято в 2019 году. В проекте намерены участвовать греческая газовая компания DEPA и итальянский энергетический концерн Edison.
Логично предположить, что все это могло способствовать решению Вашингтона разрешить Италии и Греции покупать подешевевшую из-за американских санкций иранскую нефть.
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