Почему США и Европа не идут на конфликт с Саудовской Аравией

США намерены аннулировать визы саудовцев, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил в Вашингтоне во вторник, 23 октября. Принятые меры "не станут последним словом", добавил он. Как стало известно позднее, ограничение затронет 21 гражданина Саудовской Аравии.

Между тем, если судить по котировкам цен на нефть последних дней, то ни США, ни Европа не хотят вступать в споры с Эр-Риядом из-за того, что власти Саудовской Аравии предположительно ответственны за убийство Джамаля Хашогги. Поскольку цены на нефть, обычно подскакивающие при первом признаке неуверенности в завтрашнем дне, испытали лишь мелкое колебание после того, как в начале октября Хашогги исчез после посещения саудовского консульства в Стамбуле.

"В настоящее время участники рынка не ожидают, что случай Хашогги повлечет за собой серьезные последствия, иначе колебания цен на нефть были бы намного сильнее", - сказал DW аналитик банка Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).

Нефть по 400 долларов?

Поначалу не было недостатка в сообщениях в пользу ужасающих сценариев. Президент США Дональд Трамп сперва пообещал "суровое наказание" Саудовской Аравии за убийство журналиста. В ответ на возможные санкции Запада Эр-Рияд пригрозил использовать нефть в качестве оружия.

"Последствия санкций США против Саудовской Аравии привели бы к экономической катастрофе, которая сотрясла бы весь мир", - написал Турки ад-Дахиль, гендиректор телеканала "Аль-Арабия", контролируемого саудовскими властями. По его словам, в таком случае цена на нефть могла бы подскочить с нынешних 80 до 400 долларов за баррель. Рост цены на нефть в пять раз действительно стал бы шоком для мировой экономики, более сильным, чем во время нефтяного кризиса в 1973 году.

Акция протеста перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне

И все же сырьевые рынки пока сохраняют спокойствие. Цена на нефть испытала лишь кратковременное незначительное колебание. По мнению Вайнберга, не в интересах Эр-Рияда огорчать своих основных клиентов резким повышением цены на нефть, поскольку это привело бы к "их ускоренному переходу на альтернативные источники энергии". Кроме того, это повысило бы прибыльность добычи в США сланцевой нефти.

США и Европа не будут рисковать связями с Саудовской Аравией

Похоже, что рынки также не рассчитывают и на то, что, с другой стороны, США и Европа будут рисковать экономическими связями с Саудовской Аравией из-за убийства журналиста. Вскоре после первого жесткого заявления Трамп значительно смягчил риторику в отношении Эр-Рияда. "До сих пор высказывания американского президента были очень сдержанными, если не сказать равнодушными. От инцидента с Хашогги он отмахнулся как от пустяка", - указывает Вайнберг.

Ойген Вайнберг

Европейский Союз также до сих пор весьма сдержанно относится к этому инциденту. По мнению аналитика, Европа не рискнет пойти конфликт с Саудовской Аравией. По крайней мере рынки этого не ожидают, иначе цена на нефть была бы значительно выше нынешних 80 долларов за баррель, отмечает Вайнберг. "Вероятность введения даже минимальных санкций в отношении Эр-Рияда, по мнению участников рынка, близка к нулю", - добавил он.

Около трети импорта Саудовской Аравии приходится на Европу, 13 процентов - на США. Так что возможности для санкций имеются, однако, по всей видимости, ни ЕС, ни США не хотят потерять надежного клиента в лице Эр-Рияда.

Поставки вооружений Эр-Рияду

Саудовская Аравия закупит оружия на сумму в 110 миллиардов долларов, заявил в прошлом году Дональд Трамп во время своего визита в Эр-Рияд. "Все хотели получить этот заказ. Россия хотела и Китай, но мы его получили", - сообщил Трамп на прошлой неделе в интервью телекомпании CBS. И добавил, что не будет угрожать саудовцам разрывом этого соглашения, поскольку "не хочет потерять контракты и не будет рисковать рабочими местами (в США. - Ред.)".

Дональд Трамп в Эр-Рияде в мае 2017 года

Немецкие политики высказываются более осторожно. Но и нынешнее правительство ФРГ за время нахождения у власти разрешило поставки вооружений в Саудовскую Аравию на сумму в 250 миллионов евро, хотя саудовцы участвуют в войне в Йемене. Французские фирмы только в прошлом году поставили Эр-Рияду оружия и военной техники на один миллиард евро.

Саудовцы пытаются купить влияние на Западе через стратегические инвестиции

Саудовская Аравия проводит реструктуризацию своей экономики с целью снизить зависимость от нефти. Около 90 процентов доходов королевство получает от нефтяной промышленности, примерно столько же составляет доля нефти в экспорте.

Чтобы обеспечить растущее население работой и сохранить конкурентоспособность в будущем, страна создает новые отрасли промышленности и развивает инфраструктуру. "Реализуются мегапроекты на миллиарды долларов, и немецкие компании надеются получить крупные заказы", - пояснил DW Томас Рихтер (Thomas Richter) из гамбургского Института по изучению Ближнего Востока.

Кроме того, Саудовская Аравия намерена увеличивать свой государственный инвестиционный фонд PIF, который в настоящее время располагает 250 миллиардами долларов. Согласно планам правительства, Public Investment Fund of Saudi Arabia к 2030 году должен стать крупнейшим в мире.

В последние годы PIF вложил крупные суммы в западные компании. "Саудовцы пытаются купить политическое влияние через стратегические инвестиции в западных странах", - указывает эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Штефан Ролль (Stephan Roll) из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP).

Это могут быть компании в ключевых отраслях экономики или инвестиционные фонды, как Blackstone в США, в который саудовцы вложили 20 миллиардов долларов. Кроме того, они инвеcтировали 45 миллиардов долларов в фонд Vision Fund японского технологического концерна Softbank, 3,5 миллиарда - в американскую компанию по автомобильным перевозкам Uber, а также владеют 5 процентами акций компании Tesla.

Интересы крупных компаний влияют на внешнюю политику ФРГ

Боясь навредить собственным бизнес-интересам, немецкие компании долго не могли принять решение об отказе или участии в международной конференции инвесторов Future Investment Initiative (FII-2018), открывшейся в Эр-Рияде 23 октября.

От участия в этом престижном и сулящем выгодные сделки форуме, неформально названном "Давосом в пустыне", из-за убийства Хашогги отказались многие представители мировой бизнес-элиты и известные политики. В отличие от руководителей таких крупных американских, британских, французских или швейцарских компаний и банков, как Ford, Uber, JP Morgan, Virgin, HSBC, EDF, AccorHotels, BNP Paribas, Société Générale, ABB, Credit Suisse, глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) колебался до последнего момента.

Глава Siemens Джо Кезер

"Если мы перестанем разговаривать со странами, в которых люди пропадают без вести, то нам придется сидеть дома, потому что не с кем будет говорить", - заявил Кезер журналистам еще 16 октября. О решении не ехать в Эр-Рияд глава Siemens объявил в Twitter 22 октября, меньше чем за сутки до начала форума.

Интересы крупных компаний оказывают влияние на внешнюю политику Германии. Совсем недавно Siemens сдал в эксплуатацию в Египте неподалеку от Каира три газо- и паротурбинные электростанции, являющейся частью крупного контракта на 8 миллиардов евро.

"Политика Германии в отношении Египта после 2014 года сильно изменилась, став благосклонной к режиму Аль-Сиси, поскольку Siemens получил этот крупный заказ на строительство электростанций", - считает Штефан Ролль. Это был самый крупный разовый заказ в истории компании. Эксперт не ожидает, что инцидент с Хашогги повлечет за собой экономические последствия для Саудовской Аравии.

Смотрите также:

Жертвы во имя свободы печати Мальта: Дафна Каруана Галиция Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

Жертвы во имя свободы печати Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

Жертвы во имя свободы печати Мексика: Мирослава Брич Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

Жертвы во имя свободы печати Ирак: Шифа Гарди Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

Жертвы во имя свободы печати Бангладеш: Авиит Рой "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

Жертвы во имя свободы печати Саудовская Аравия: Раиф Бадави 10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

Жертвы во имя свободы печати Узбекистан: Салиджон Абдурахманов Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

Жертвы во имя свободы печати Турция: Дениз Юджел Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

Жертвы во имя свободы печати Китай: Гао Ю Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

Жертвы во имя свободы печати Азербайджан: Мехман Гусейнов Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

Жертвы во имя свободы печати Македония: Томислав Кежаровский В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении. Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс

