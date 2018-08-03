 Почему русских не берут на работу в Германии | Карьера | DW | 03.08.2018

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Карьера

Почему русских не берут на работу в Германии

Решили как-то немец, китаец, испанец и русский найти работу в Германии и разослали свои резюме. Кого из них пригласили на собеседование? Результаты эксперимента шокировали ученых.

Мигрантам с русскими корнями найти работу в Германии мешают стереотипы

То, что иностранцам на рынке труда Германии найти подходящее место работы непросто, - известный факт. Затруднения вызывают недостаточные знания немецкого языка, высокие требования к профессиональной подготовке и бюрократия. Но судьбу претендентов решают не только оценки в дипломе, сертификаты и рекомендательные письма, но и то, что в резюме не указано. В Берлинском центре социологических исследований (WZB) провели эксперимент, выявивший другие факторы.

Резюме с особенностями

В период с 2014 по 2016 годы команда ученых из Берлина разослала более шести тысяч вымышленных резюме. Объявления о вакансиях были реальными и адресованы специалистам с профобразованием. Требовались повар, специалист гостиничного бизнеса, механик по ремонту оборудования, мехатроник, ассистент для частной врачебной клиники, продавец и специалист по сбыту и снабжению. Речь шла о малых и средних предприятиях.

У всех вымышленных претендентов в качестве страны происхождения была указана Германия. Все они родились в 1992 году. У всех была подходящая квалификация. Ученые варьировали данные об академической успеваемости и пол, фотографию с учетом различных фенотипов (светлая кожа, темная или азиатская внешность), родной или родные языки, а также выбирали имена, указывающие на мигрантские корни претендентов. О принадлежности к той или иной религии сообщалось косвенно, например, в информации об участии в социальных проектах. Всего было выбрано 34 страны, в числе которых помимо государств ЕС были Китай, Индия, Япония, Россия, США, Марокко и другие.

Немецкие работодатели обращают внимание на мигрантские корни претендентов

Немецкие работодатели обращают внимание на мигрантские корни претендентов

В то время как немецким кандидатам присылали приглашение на собеседование в 60 процентах случаев, среди выходцев из семей мигрантов таковых была половина. Причем, как выяснилось, шансы устроиться на работу зависят он страны происхождения.

У кого какие шансы на рынке труда?

К претендентам с европейскими, восточно-азиатскими или северо-американскими корнями работодатели относятся практически так же, как к немцам без мигрантских корней. А претендентов с испанскими, польскими или японскими корнями на интервью приглашали даже чаще немцев. У китайцев и американцев шансы почти такие же, как у немцев. Чуть хуже они у  французов, итальянцев, болгар и британцев. Правда, расхождения минимальные.

А вот Сергей Димитров и Ольга Димитрова, вымышленные претенденты с русскими корнями, оказались в группе тех, кто чаще других подвергается дискриминации на немецком рынке труда. С ними в рейтинге, составленном берлинскими социологами, соседствуют претенденты, чьи родители приехали из Турции, Нигерии, Малайзии, Ирака, Пакистана, Доминиканской республики, Эфиопии, Марокко или Албании. В чем причина?

 Чужая культура лишает работы?

"Мы исходили из того, что работодатели обращают внимание на профессиональную квалификацию претендентов. Так и есть. Но фирмы смотрят и на имена кандидатов", - говорит Рута Йемане (Ruta Yemane), научная сотрудница WZB и один из авторов исследования. За именем скрывается информация о стране происхождения, а значит и об определенной культуре, характерной для этой страны. "В Германии работодатели предпочитают претендентов, которые придерживаются понятных им, близких к немецким культурных ценностей", - раскрывает главный вывод исследования Рута Йемане в интервью DW.

Ученые сравнили факторы, которые объединяют страны с похожими результатами. Выяснилось, что значение имеет то, какой в среднем уровень образования у представителей различных национальностей в Германии. Чем он выше, тем больше шансов попасть на собеседование. "Но образованность - не главный показатель, объясняющий дискриминацию со стороны  работодателей, - отмечает Рута Йемане. - Избирательный подход по отношению к претендентам объясняется, прежде всего, культурной дистанцией".

Русский язык на немецком рынке труда

На первый план выходят стереотипы и знания работодателя о стране происхождения кандидата, менталитете, отношении к работе, семье, окружающим. Существенное значение, уверены авторы исследования, имеют и такие ценности, как личные права и свободы граждан, рационализм, разделение церкви и государства, роль религии в личной жизни граждан. "Например, и в этих ценностях у Японии и Германии много схожего", - поясняет Рута Йемане. В наиболее проигрышной ситуации, как показало исследование, находятся мусульмане и претенденты с темным цветом кожи.

На немецком рынке труда мусульмане чаще других подвергаются дискриминации

На немецком рынке труда мусульмане чаще других подвергаются дискриминации

Кстати, попадание русскоговорящих кандидатов в последнюю треть рейтинга ученые объясняют не культурной дистанцией, а другими факторами. "Скорее это связано с невысоким уровнем образования русскоговорящих мигрантов в Германии. А также тем, что среди русскоговорящих немало мусульман. По крайней мере, это характеристики, которые объединяют страны в нижней части рейтинга", - полагает Рута Йемане.

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Самый неожиданный результат для ученых: несмотря на то, что все вымышленные претенденты родились в Германии, на основании фотографии, имени и родного языка работодатели делали свои выводы и приписывали им ценности, типичные для стран, откуда некогда приехали их родители, бабушки или дедушки. "Хотя можно сильно усомниться в том, что у потомков иммигрантов такой же менталитет, как и у людей на их исторической родине сегодня", - считает социолог.

Чем подробнее резюме, тем меньше влияние стереотипов

Степень дискриминации на рынке труда Германии зависит и от сферы. В гостиничном бизнесе она минимальная, а владение русским или арабским помимо немецкого - это преимущество. В то же время в сфере медицины мигрантские корни сказываются на шансах претендентов хуже всего. "Некоторые работодатели не хотят, чтобы в их врачебной практике на рецепции сидела сотрудница в никабе", - приводит пример Рута Йемане. Сильна дискриминация в технической сфере и в профессиях, где, как не удивительно, существуют трудности с заполнением вакансий из-за сравнительно низкой зарплаты и не очень привлекательных условий работы, - это касается, в частности, поваров.

Что же поможет преодолеть стереотипы и не попасть под общую гребенку? Во-первых, подчеркивает берлинский социолог, претенденты с мигранскими корнями ни в коем случае не должны чувствовать себя виноватыми: "Прежде всего сами работодатели должны пересмотреть свое отношение к стереотипам. Да и в политике многое должно измениться". Дискриминация по национальному признаку в Германии запрещена, но сейчас такие случаи крайне редко доходят до суда.

Во-вторых, убеждена Рута Йемане, независимо от результатов исследования претенденты не должны  терять надежду. В европейском сравнении, обнадеживает ученый, масштаб дискриминации в Германии скорее умеренный. Хорошие оценки и опыт работы по-прежнему важны. Инвестируйте и дальше в знания, стажировки по профессии. Важно, чтобы заявка на вакансию была заполнена в соответствии со всеми требованиями, а пакет документов был полным и составленным без ошибок. "Прореху в орфографии претендента с немецким именем скорее воспримут как описку, с иностранным именем - как плохие знания немецкого языка. Лучше дать кому-нибудь проверить документы", - советует социолог. Чем подробнее описаны профессиональные знания и опыт, тем лучше.

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