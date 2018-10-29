Почему россиянам не рассказывают о том, чем они дышат

Более 13 тысяч человек поддержали петицию российского подразделения "Гринпис" с требованием к властям публиковать в интернете данные о загрязнении воздуха. В среду, 31 октября, петиция будет подана в Роспотребнадзор. В последний день сбора подписей - 30 октября - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит конференцию, посвященную проблеме загрязнения воздуха в мире. Экологи настаивают на том, что население имеет право на регулярной основе получать информацию об уровне токсичности воздуха. DW выяснила, почему эти данные не публикуются в России в таком режиме и как ситуация с загрязнением выглядит на текущий момент.

Какие правила информирования о качестве воздуха действуют сегодня

"Граждане, юридические лица и общественные объединения имеют право на информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него", - гласит статья 29 российского федерального закона "Об охране атмосферного воздуха". Детали исполнения этой нормы прописаны в регламенте Роспотребнадзора - в нем говорится о том, что информировать население о санитарно-эпидемиологической обстановке должны главные государственные санитарные врачи в субъектах (городах, районах) и уполномоченные должностные лица.

Существует и специальный порядок информирования о результатах, полученных при проведении санитарно-гигиенического мониторинга. Он утвержден в 2006 году и в нем указано, что одним из инструментов донесения информации до населения и организаций являются публикации в интернете. Однако ни один из документов не уточняет формат и объем информирования, в результате чего граждане не могут получить точных данных о качестве воздуха и источниках загрязнения в местах своего проживания. Единый постоянно обновляемый информационный ресурс, посвященный этой тематике, отсутствует.

Экологи настаивают, что россияне должны знать, чем дышат

В "Гринписе" утверждают, что Роспотребнадзор имеет возможность предоставлять гражданам такую информацию, поскольку сам получает ее из разных источников, в том числе от Росгидромета, Единого госфонда данных о состоянии окружающей среды и других ведомств. Экологи призвали к тому, чтобы недочет был исправлен, и предложили для этого внести уточнения в действующий регламент и другие документы.

Просьба была направлена на имя главы Роспотребнадзора и осталась без ответа. На запрос DW в Роспотребнадзоре также не ответили. 29 октября, спустя несколько дней после проведения активистами "Гринпис" пикетов по всей России с лозунгами "Покажите, чем мы дышим", ведомство выпустило пресс-релиз, в котором говорится о том, что "заявления о недостаточной открытости данных не основаны на фактических обстоятельствах".

Нет инструментов, политической воли или финансирования?

Наиболее подробная информация об уровне загрязнения воздуха в России сегодня содержится в ежегодных госдокладах Роспотребнадзора и Минприроды. Координатор исследовательских проектов "Гринпис Россия" Василий Яблоков заявил DW, что убежден, что достигнутый на сегодня технический уровень позволяет предоставлять информацию более регулярно: "Ежегодные доклады не помогают бороться с проблемой так, как это могла бы делать еженедельная или хотя бы ежемесячная сводка".

Значительная часть роста выброса вредных веществ в атмосферу приходится в РФ на транспорт

По словам эксперта, на Росприроднадзоре лежит особая ответственность, поскольку это ведомство уполномочено не только следить за ситуацией, но и принимать особые меры: "Оно может предупредить население об опасности, провести проверку, закрыть предприятие или рекомендовать властям принять меры по снижению загрязнения воздуха".

Что касается оперативного информирования, то позитивные примеры в России есть: Мосэкомониторинг предоставляет данные раз в час. Распространить этот опыт по всей России, по выражению Яблокова, мешает главным образом "отсутствие воли руководства". Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и такие причины, как "отсутствие кадров, квалификации и соответствующего бюджета".

Председатель "Альянса зеленых" Александр Закондырин считает последнюю причину главной. "В России нет фундаментальной системы измерения качества воздуха и необходимых для ее создания инструментов. Нет их и для мониторинга качества водной среды и почвенного состава. Приходится ограничиваться фрагментарными данными. Для исправления ситуации требуется финансирование, но в ближайшее время его не предвидится", - заявил он DW. По словам Закондырина, функцию мониторинга можно было бы возложить на крупные промышленные предприятия, но тут все снова упирается в финансовый вопрос: "Может получиться так, как с Московским НПЗ, когда систему мониторинга оплачивает сам завод и показывает, что у него с экологией все в порядке".

Самые загрязненные территории в России

Согласно докладу Минприроды, рост объемов вредных выбросов в России в большей степени приходится не на промышленность, а на транспорт. Если от стационарных источников они увеличились в 2016 году (это наиболее свежие данные) на 0,3%, то от автотранспорта - на 7,8%. В Роспотребнадзоре также отмечают, что в 2017 году "чаще всего превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ фиксировали вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки".

"При длительном проживании в условиях загрязненного воздуха население подвергается хроническому низкодозовому воздействию токсикантов", - признают авторы доклада. Для предупреждения токсического действия химических примесей на организм человека установлена предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества (ПДК).

"В целом за период с 2012 по 2017 годы наблюдается устойчивый тренд снижения доли проб атмосферного воздуха с содержанием химических примесей, превышающим ПДК. За последние шесть лет она снизилась в 2,27 раза", - говорится в докладе. В то же время в нем же сообщается, что в прошлом году в 11 субъектах РФ наблюдались высокие уровни загрязнения, в разы превышающие ПДК. Это, в частности, Забайкальский край, Хакассия, Мурманская, Сахалинская и Кемеровская области, Москва и другие регионы. Лидером по загрязнению воздуха тяжелыми металлами остается Норильск.

По различным оценкам, загрязнение воздуха приводит в России к 80-140 тысячам преждевременных смертей в год. Отсутствие полной информации, которая в идеале должна выглядеть как интерактивная карта в интернете, лишь усугубляет ситуацию, считают экологи.

Роспотребнадзор в своем докладе ограничивается общей оценкой: "В целом система мероприятий по охране атмосферного воздуха, осуществляемых в России в течение ряда лет, позволила снизить обусловленную негативным влиянием загрязненного воздуха дополнительную заболеваемость и смертность населения". Более подробных данных, которые позволили бы судить о динамике, доклад не содержит. Впрочем, как сообщается в последнем пресс-релизе Роспотребнадзор, он готов к "конструктивному обсуждению инициатив, разработанных в рамках правового поля РФ".

Смотрите также:

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Волоколамск против свалки Волоколамск, в котором проживает около 20 тысяч жителей, никогда не входил в рейтинги экологов как самый чистый город Подмосковья. Но именно экологией, за отсутствием градообразующих предприятий, гордятся местные жители. По их словам, свежий воздух - это то немногое, ради чего они готовы выходить на акции протеста.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Источник загрязнения - мусорный полигон "Ядрово" Мусорный полигон "Ядрово" расположен всего в трех километрах от Волоколамска. Именно с ним связана экологическая угроза загрязнения воздуха, существовавшая всегда, но обострившаяся в связи с тем, что полигон переполнен. В ночь на 21 марта здесь произошел выброс свалочного газа. Горожане требуют от властей решить проблему как можно быстрее - полностью закрыть полигон.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Горожане готовы бороться за чистый воздух Торговый центр недалеко от городской администрации Волоколамска, возле которой 24 марта прошел пикет против мусорного полигона "Ядрово". Девочка в розовой шапке, десятилетняя Таня, стала символом борьбы горожан за чистый воздух.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Борьба за чистый воздух всеми средствами Наклейки против свалки "Ядрово" напечатала и продает по себестоимости владелица двух магазинов автозапчастей города. Их можно встретить на местных автомобилях.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Горожане считают мусоровозы вручную Машина МЧС на главной площади Волоколамска, возле городской администрации. Ее поставили для того, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов, въезжающих на территорию полигона "Ядрово". Активисты жалуются, что данные обновляются не столь регулярно, поэтому они сами считают машины вручную, у входа на полигон.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Респираторы и защитные маски Фото из машины активистки инициативной группы против свалки "Ядрово" Анны. И хотя местные жители говорят, что от свалочного газа их спасет только противогаз, многие возят с собой респираторы и защитные маски.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух "Горячая линия" в Волоколамске Объявление в здании автовокзала Волоколамска. В городе открыта "горячая линия", посвященная проблеме чистого воздуха и мусорного полигона "Ядрово"

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Замеры воздуха на мусорном полигоне После акций протеста на мусорный полигон регулярно приезжает выездная лаборатория и делает замеры воздуха.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Начальство в курсе, но выполнять требования не торопится На свалке выделены два участка для мусора. На первом, переполненном, который стал причиной волнений в городе, в середине апреля пройдут мероприятия по ликвидации свалочного газа. Второй должны открыть для завоза нового мусора: против этого также борются активисты. Автор: Елена Барышева

