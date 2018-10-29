Почему россиянам не рассказывают о том, чем они дышат

Экологи подают петицию в Роспотребнадзор, требуя регулярного информирования граждан о степени загрязнения воздуха. Какова она на данный момент - у DW.
Более 13 тысяч человек поддержали петицию российского подразделения "Гринпис" с требованием к властям публиковать в интернете данные о загрязнении воздуха. В среду, 31 октября, петиция будет подана в Роспотребнадзор. В последний день сбора подписей - 30 октября - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит конференцию, посвященную проблеме загрязнения воздуха в мире. Экологи настаивают на том, что население имеет право на регулярной основе получать информацию об уровне токсичности воздуха. DW выяснила, почему эти данные не публикуются в России в таком режиме и как ситуация с загрязнением выглядит на текущий момент.
Какие правила информирования о качестве воздуха действуют сегодня
"Граждане, юридические лица и общественные объединения имеют право на информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него", - гласит статья 29 российского федерального закона "Об охране атмосферного воздуха". Детали исполнения этой нормы прописаны в регламенте Роспотребнадзора - в нем говорится о том, что информировать население о санитарно-эпидемиологической обстановке должны главные государственные санитарные врачи в субъектах (городах, районах) и уполномоченные должностные лица.
Существует и специальный порядок информирования о результатах, полученных при проведении санитарно-гигиенического мониторинга. Он утвержден в 2006 году и в нем указано, что одним из инструментов донесения информации до населения и организаций являются публикации в интернете. Однако ни один из документов не уточняет формат и объем информирования, в результате чего граждане не могут получить точных данных о качестве воздуха и источниках загрязнения в местах своего проживания. Единый постоянно обновляемый информационный ресурс, посвященный этой тематике, отсутствует.
В "Гринписе" утверждают, что Роспотребнадзор имеет возможность предоставлять гражданам такую информацию, поскольку сам получает ее из разных источников, в том числе от Росгидромета, Единого госфонда данных о состоянии окружающей среды и других ведомств. Экологи призвали к тому, чтобы недочет был исправлен, и предложили для этого внести уточнения в действующий регламент и другие документы.
Просьба была направлена на имя главы Роспотребнадзора и осталась без ответа. На запрос DW в Роспотребнадзоре также не ответили. 29 октября, спустя несколько дней после проведения активистами "Гринпис" пикетов по всей России с лозунгами "Покажите, чем мы дышим", ведомство выпустило пресс-релиз, в котором говорится о том, что "заявления о недостаточной открытости данных не основаны на фактических обстоятельствах".
Нет инструментов, политической воли или финансирования?
Наиболее подробная информация об уровне загрязнения воздуха в России сегодня содержится в ежегодных госдокладах Роспотребнадзора и Минприроды. Координатор исследовательских проектов "Гринпис Россия" Василий Яблоков заявил DW, что убежден, что достигнутый на сегодня технический уровень позволяет предоставлять информацию более регулярно: "Ежегодные доклады не помогают бороться с проблемой так, как это могла бы делать еженедельная или хотя бы ежемесячная сводка".
По словам эксперта, на Росприроднадзоре лежит особая ответственность, поскольку это ведомство уполномочено не только следить за ситуацией, но и принимать особые меры: "Оно может предупредить население об опасности, провести проверку, закрыть предприятие или рекомендовать властям принять меры по снижению загрязнения воздуха".
Что касается оперативного информирования, то позитивные примеры в России есть: Мосэкомониторинг предоставляет данные раз в час. Распространить этот опыт по всей России, по выражению Яблокова, мешает главным образом "отсутствие воли руководства". Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и такие причины, как "отсутствие кадров, квалификации и соответствующего бюджета".
Председатель "Альянса зеленых" Александр Закондырин считает последнюю причину главной. "В России нет фундаментальной системы измерения качества воздуха и необходимых для ее создания инструментов. Нет их и для мониторинга качества водной среды и почвенного состава. Приходится ограничиваться фрагментарными данными. Для исправления ситуации требуется финансирование, но в ближайшее время его не предвидится", - заявил он DW. По словам Закондырина, функцию мониторинга можно было бы возложить на крупные промышленные предприятия, но тут все снова упирается в финансовый вопрос: "Может получиться так, как с Московским НПЗ, когда систему мониторинга оплачивает сам завод и показывает, что у него с экологией все в порядке".
Самые загрязненные территории в России
Согласно докладу Минприроды, рост объемов вредных выбросов в России в большей степени приходится не на промышленность, а на транспорт. Если от стационарных источников они увеличились в 2016 году (это наиболее свежие данные) на 0,3%, то от автотранспорта - на 7,8%. В Роспотребнадзоре также отмечают, что в 2017 году "чаще всего превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ фиксировали вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки".
"При длительном проживании в условиях загрязненного воздуха население подвергается хроническому низкодозовому воздействию токсикантов", - признают авторы доклада. Для предупреждения токсического действия химических примесей на организм человека установлена предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества (ПДК).
"В целом за период с 2012 по 2017 годы наблюдается устойчивый тренд снижения доли проб атмосферного воздуха с содержанием химических примесей, превышающим ПДК. За последние шесть лет она снизилась в 2,27 раза", - говорится в докладе. В то же время в нем же сообщается, что в прошлом году в 11 субъектах РФ наблюдались высокие уровни загрязнения, в разы превышающие ПДК. Это, в частности, Забайкальский край, Хакассия, Мурманская, Сахалинская и Кемеровская области, Москва и другие регионы. Лидером по загрязнению воздуха тяжелыми металлами остается Норильск.
По различным оценкам, загрязнение воздуха приводит в России к 80-140 тысячам преждевременных смертей в год. Отсутствие полной информации, которая в идеале должна выглядеть как интерактивная карта в интернете, лишь усугубляет ситуацию, считают экологи.
Роспотребнадзор в своем докладе ограничивается общей оценкой: "В целом система мероприятий по охране атмосферного воздуха, осуществляемых в России в течение ряда лет, позволила снизить обусловленную негативным влиянием загрязненного воздуха дополнительную заболеваемость и смертность населения". Более подробных данных, которые позволили бы судить о динамике, доклад не содержит. Впрочем, как сообщается в последнем пресс-релизе Роспотребнадзор, он готов к "конструктивному обсуждению инициатив, разработанных в рамках правового поля РФ".
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