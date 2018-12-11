Почему российский бизнес в Испании преследуют неудачи

Dia - крупнейшая торговая компания, ведущим акционером которой является российский олигарх Михаил Фридман. Сейчас его имя буквально ежедневно упоминается испанскими СМИ в связи с неясной перспективой, которая ожидает почти 7,4 тыс. магазинов и занятых в них 42,6 тыс. сотрудников компании. Аналогичной "популярностью" в испанской прессе в связи с коммерческими неудачами пользовался в свое время и российский нефтяной магнат Эрнест Малышев, владевший в испанской Марбелье отелем Los Monteros. Плачевно закончились попытки заняться бизнесом в Испании и менее известных российских инвесторов: Александра Гринберга, Олега Кузнецова и Андрея Петрова. Эти неудачи испанские эксперты объясняют как объективными причинами - трудностями местного рынка, так и субъективными - неумением россиян работать на нем.

Худшие результаты группы Dia

Инвестиционная группа Фридмана LetterOne приобрела первые акции Dia летом 2017 года, а в сентябре 2018 года россиянин стал главным акционером испанской компании. С тех пор, как утверждает мадридская El Pais, входящие в нее супермаркеты low cost, специализирующиеся на продаже продуктов питания, предметов личной гигиены и бытовой химии, "переживают худшие времена со времени основания Dia в 1979 году". Резко упала конкурентоспособность и продажи всех торговых сетей компании: Dia Market, Dia Plaza, Dia Maxi, City Dia и Cada Dia. Их акции обесценились с начала 2018 года на 80 процентов.

По данным испанского интернет-издания El Confidencial, у компании возникли проблемы с банковским кредитованием и платежами поставщикам. El Pais отмечает, что корпорация столкнулась с "утратой доверия банков". Ее долг составил 525 миллионов евро. В связи с создавшейся ситуацией в минувшем октябре ушла в отставку испанская администрация Dia. Недолго продержался и пришедший ей на смену топ-менеджер Стефан Дюшарм, ранее работавший в России. Газета ABC называет его "всесильным человеком" Фридмана, назначенным для "спасения Dia". Но в начале декабря уволился и он.

Рукоприкладство - не метод менеджмента в Испании

Не меньше шума в печати наделала в недавнем прошлом и история вокруг приобретения российской компанией North West Oil Group пятизвездочного отеля Los Monteros. Эта гостиница считается одной из самых дорогих в Испании. Здесь неоднократно бывали Майкл Джексон, Шон Коннери, Одри Хепберн и другие знаменитости. Пребывание в так называемом "королевском номере" стоит более 5 тыс. евро в сутки. Завтрак подают на серебряных подносах. Количество обслуживающего персонала достигает в летний сезон 440 человек.

Скандал вокруг гостиницы начался после того, как ее новый владелец Эрнест Малышев, заплативший, по свидетельству газеты Sur, за свое приобретение 115 миллионов евро, предпринял неадекватное, с точки зрения испанского законодательства, увольнение части персонала. Он также попытался запретить акции протеста, объявленные служащими в связи с увольнениями, а потом и вовсе разорил и закрыл отель, оставив людей без зарплаты на 8 месяцев. Делом занялась испанская прокуратура. В ходе следствия выяснилось, что владелец порой даже избивал служащих. В итоге Малышеву пришлось продать Los Monteros.

За взятки - под суд

Не в ладах с испанскими правоохранительными органами оказался и другой российский инвестор - Андрей Петров. Он вложил не менее 50 млн евро в недвижимость в городе Льорет-де-Мар. По данным El Pais, испанские спецслужбы обратили внимание, что принадлежащая бизнесмену компания Vikser Fincas Management уж очень легко обзаводилась лучшими городскими участками под строительство и при этом пользовалась налоговыми льготами. Выяснилось, что Петров давал взятки городскому начальству. В результате и он сам, и мэр города получили тюремные сроки.

Испанский рынок отличается жесткими конкуренцией и трудовым законодательством

Еще два россиянина - Александр Гринберг и Олег Кузнецов - потерпели фиаско, как отмечает издание El Español, из-за финансовых нарушений. Гринберг владел двумя спортивными клубами и фирмой по продаже недвижимости Terminal Group Spain, действовавшей на юге Испании с 2013 года и ни разу не предоставившей властям положенной финансовой отчетности. Кузнецову принадлежали завод минеральных вод в городе Михас и компания Digibuzz, занимавшаяся торговлей жильем. Оба предпринимателя попали под следствие, а на их собственность был наложен арест.

Не только незнание рынка

Ситуацию вокруг российского бизнеса прокомментировал для DW эксперт мадридского отделения международной консалтинговой компании Deloitte Франсиско де Молина. По его словам, "статистических данных о неудачах российских предпринимателей в Испании не существует, тем не менее, очевидно, что этому есть объяснение". Во-первых, отметил эксперт, россиянам свойственны "ошибки менеджмента, которые объясняются незнанием рынка и законов Испании". Также не секрет, продолжил де Молина, что они "порой применяют методы, вероятно, помогавшие им на родине, но неприемлемые в Испании: такие, к примеру, как подкуп чиновников или налоговые мошенничества".

С этим мнением согласен и профессор экономики Мадридского университета Рамон Гомес Монкада. В беседе с DW он подчеркнул, что "работать на испанском рынке непросто для любого бизнесмена - в стране царит жесткая конкуренция, а также строгое трудовое, налоговое и антикоррупционное законодательство". Прежде, чем начать работу на испанском рынке, необходимо хорошо изучить ситуацию в стране и в целом в Евросоюзе, советует профессор.

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