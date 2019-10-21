Почему Путин обновил СПЧ: реакция на "московское дело" или ротация?

21 октября Владимир Путин Путин освободил от должности главу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаила Федотова "в связи с достижением им возраста 70 лет". Вместо него назначили Валерия Фадеева, бывшего главреда журнала "Эксперт" и бывшего ведущего Первого канала.

Кроме того, президент обновил и сам состав СПЧ. Из него вышли руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, профессор, доктор юридических наук Илья Шаблинский и политолог Екатерина Шульман, которая не пробыла в совете и года. Вместо них в СПЧ вошли исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и член Общественной палаты РФ Александр Точенов.

Бывший глава СПЧ России Михаил Федотов: "Я выгорел"

Михаил Федотов, который пробыл на должности советника президента 9 лет, связывает свою отставку исключительно с возрастом: "Мне исполнилось 70 лет и это, конечно, повод для того, чтобы внести изменения в состав совета. Я бы мог остаться как член СПЧ, такой вариант обсуждался, но я его отклонил".

Михаил Федотов

Кроме того, в интервью DW Федотов указал, что "выгорел" заниматься правозащитной деятельностью на одной и той же должности: "Почувствовал я это недавно, в Сургуте, где мы проводили выездное заседание в округе и всю ночь вели прием населения. Где-то в районе пяти часов утра, когда приходили последние посетители, я понял, что начинаю им немножко подхамливать… Заметив это, я приложил все силы, чтобы это немедленно пресечь. Но это мое подхамливание посетителям мне подсказало, что я, видимо, пересидел".

То, что из состава СПЧ одновременно вышли сразу несколько либеральных его членов, Федотов называет "совпадением" и не считает, что они пострадали за свою публичную позицию по массовым протестам летом 2019 года и осужденным по "московскому делу".

"А почему тогда не пострадали другие члены совета с либеральными взглядами? Я здесь не вижу повода для конспирологических конструкций и не понимаю, что имеется в виду, когда говорят, что их выгнали из совета. Из СПЧ вывели пять человек, при том, что в его составе - пятьдесят членов. Это небольшие изменения", - сказал он.

Всех исключенных из совета Федотов охарактеризовал как "настоящих патриотов своей страны" и гуманистов, которые все делают исключительно ради людей, а не ради каких-то политических выгод. "Это все честнейшие и умнейшие люди", - подытожил он.

"Московское дело" и позиция по выборам в Мосгордуму как повод

Далеко не все уверены в "случайности" исключения из состава совета юриста Евгения Боброва, политолога Екатерины Шульман, главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и профессора ВШЭ Ильи Шаблинского.

Президент Путин и тогдашний глава СПЧ Федотов на заседании Совета по правам человека, октябрь 2017 года

Как пояснила сама Шульман на своем Youtube-канале, причиной исключения из совета могла быть поддержка членов СПЧ фигурантов "московского дела". "Наша главная мысль была в том, что массовых беспорядков не было. И 212-й статьи тоже", - сказала политолог. По ее словам, у членов СПЧ фактически не было никаких полномочий, но они могли заявлять публичную позицию. "Все это лето мы этим занимались. Ценой этого стало то, что произошло. Стоило это делать? Стоило", - резюмировала она.

Изменения в Совете говорят лишь о том, что в последнее время СПЧ стал слишком раздражающим органом, уверен Павел Чиков. С ним согласен и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. "Путин терпел критические замечания от нас последние пять лет. Критиковали мы в основном, конечно, не президента, а разные государственные структуры и конкретных чиновников. Очевидно, даже такая критика стала для нынешней администрации неуместна. А я, Чиков и Шульман стали наиболее раздражающими фигурами", - сказал он DW.

Поводом для раздражения Шаблинский называет позицию комиссии по избирательному праву внутри СПЧ. А именно - по выборам в Мосгордуму: "Мы заявили, что отказ в регистрации 29 кандидатам неправомерен. Они просто не нравились власти. Говорили, что это произвол".

Из-за изменений в составе совета из него уже самостоятельно вышла бывший судья Конституционного суда Тамара Морщакова. Она сказала, что СПЧ больше "не сохраняет свою правозащитную суть".

Новый глава СПЧ Валерий Фадеев не рассказал о причинах исключения из совета нескольких его членов, так как отказался дать Deutsche Welle интервью.

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