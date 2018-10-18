Почему Путин круче Горбачева и Хрущева

В случае нападения агрессора все россияне как мученики попадут в рай, пообещал Владимир Путин. По мнению Сергея Елкина президент России превзошел в своих обещаниях других хозяев Кремля.
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