 Почему Путин круче Горбачева и Хрущева | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.10.2018

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Россия

Почему Путин круче Горбачева и Хрущева

В случае нападения агрессора все россияне как мученики попадут в рай, пообещал Владимир Путин. По мнению Сергея Елкина президент России превзошел в своих обещаниях других хозяев Кремля.

Карикатура Сергея Елкина: Никита Хрущев обещает советским людям жизнь при коммунизме, Михаил Горбачев обещает каждой семье отдельную квартиру к 2000 году, Путин говорит, что россияне будут жить в раю.

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    Автор: Сергей Елкин


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