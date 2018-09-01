Почему поляков интересуют обломки ТУ-154 Леха Качиньского

Всю неделю, с 3 по 7 сентября, польская следственная группа будет осматривать хранящиеся в Смоленске обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение 10 апреля 2010 года. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, включая 8 членов экипажа. Все они погибли.

Качиньский возглавлял делегацию руководства Польши, которая летела в Россию на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД. Помимо президента в самолете находились его жена, члены польского парламента, глава Национального банка Польши Славомир Скшипек, заместитель министра иностранных дел Андрей Кремер, главком ВВС и другие высокопоставленные чиновники.

Что поляки будут делать в Смоленске

В причинах катастрофы поляки пытаются разобраться уже восемь лет. Теперь польская делегация из сотрудников прокуратур, следователей жандармерии и переводчиков будет искать подтверждение версии, которой официальная Варшава придерживается с 2016 года: причиной крушения президентского самолета стал произошедший на его борту взрыв.

В результате катастрофы Ту-154 под Смоленском погибли все 88 пассажиров и 8 членов экипажа

В 2016 году польские власти возобновили расследование причин катастрофы, которое было завершено пятью годами ранее. Это решение было принято после того, как на парламентских выборах победила партия "Закон и справедливость" во главе с братом-близнецом погибшего президента Ярославом Качиньским.

Качиньский и его соратники не согласились с обнародованными в 2011 году выводами официального расследования и расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые во многом совпадали.

Как упал самолет Леха Качиньского

В январе 2011 года МАК опубликовал доклад, в котором восстановил картину событий во время крушения ТУ-154. 10 апреля 2010 года президентский борт вылетел из Варшавы в 7:29 утра по местному времени. В 10:14, во время снижения самолета на подлете к Смоленску, диспетчер сообщил пилотам о том, что над городом туман и видимость ограничена 400 метрами. О плохой видимости экипаж неоднократно информировали и пилоты другого польского самолета, ЯК-40, который прилетел из Варшавы раньше. Последнее предупреждение от них - о том, что видимость ухудшилась до 200 метров, - поступило за четыре минуты до крушения - в 10:37.

МАК установил, что причиной крушения Ту-154 под Смоленском стала ошибка экипажа

В таких условиях посадить самолет было невозможно. Особенно учитывая, что смоленский аэродром "Северный", куда направлялся польский "борт номер один", не был оснащен современной навигационной системой, позволяющей сажать машины в условиях плохой видимости. Тем не менее экипаж Ту-154 попросил разрешения совершить "пробную" посадку.

За 18 секунд до крушения в кабине сработала система предупреждения о столкновении TAWS, которая начала подавать сигналы "Pull up" ("Набрать высоту") и"Terrain ahead" ("Сближение с землей"). Однако пилоты уже не успели среагировать на предупреждения: самолет был слишком близко к земле. В результате машина левым крылом задела большую березу, перевернулась вверх шасси и упала. При падении обломки самолета разлетелись в разные стороны, установил МАК.

Крушение самолета Качиньского - два расследования одной трагедии

Из доклада МАК следует, что польский "борт номер один" разбился на подлете к смоленскому аэродрому "Северный" вследствие ошибки пилотов, которые не смогли принять верных решений в условиях плохой видимости. Несмотря на многочисленные предупреждения о плохих погодных условиях, экипаж отказался уходить на другой аэродром, уточняют в МАК.

Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского

Кроме того, эксперты установили, что непосредственно перед крушением в кабине пилотов присутствовал посторонний человек - главнокомандующий польских ВВС Анджей Бласик. По мнению специалистов, это оказало дополнительное психологическое давление на членов экипажа и могло повлиять на их решение продолжать снижение.

К похожим выводам пришла и польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером, которая проводила собственное расследование катастрофы. Согласно ее официальному отчету, опубликованному в июле 2011 года, "работе экипажа мешали появляющиеся в кабине третьи лица". При этом комиссия установила, что к катастрофе привели сразу несколько факторов: ошибки пилотов, несвоевременные команды российских диспетчеров, плохое оснащение принимающего аэропорта.

Повторное расследование: причиной крушения стал взрыв

Новое национально-консервативное правительство, пришедшее к власти в Польше в конце 2015 года, сочло эти выводы неубедительными. По словам назначенного тогда министром обороны Антония Мачеревича, в ходе расследования, проведенного комиссией во главе с Миллером, были скрыты факты, указывающие на "ответственность России". В результате в феврале 2016 года Варшава возобновила расследование.

В ходе повторного расследования его участники сделали вывод, что еще до крушения на борту Ту-154 произошел взрыв, "который в итоге уничтожил самолет". Хлопок якобы был слышен на записи одного из бортовых самописцев, рассказывал Мачеревич журналистам в конце 2017 года.

В январе этого года на заседании комиссии при польском министерстве обороны был представлен доклад международного эксперт Фрэнка Тейлора, согласно которому к повреждению левого крыла самолета привел внутренний взрыв, а не столкновение с деревом. А четыре месяца спустя, в апреле, польская комиссия во главе с Мачеревичем аннулировала выводы официального правительственного отчета 2011 года, признав заключения Ежи Миллера "ложными".

Что думают в России

Тогда же были обнародованы новые детали повторного расследования: они, как утверждается, свидетельствуют, что взрывов было по меньшей мере два, один из них - в районе левого крыла. Один из аргументов в пользу этой версии, который приводит польская сторона, состоит в том, что на месте крушения Ту-154 отсутствует воронка, которая должна была остаться от падения такого большого самолета. Кроме того, его обломки разлетелись на 100 метров от места падения, а значит, машина развалилась еще в воздухе.

В России версию о взрыве опровергают. В Следственном комитете, который все еще продолжает расследование катастрофы, напоминают, что нет никаких свидетельств того, что на борту Ту-154 действительно сработало взрывное устройство.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, "у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего". Поэтому, подчеркнула она, дополнительный осмотр обломков самолета - "исключительное пожелание польской стороны", которая Россия выполняет в рамках сотрудничества при расследовании катастрофы Ту-154.

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