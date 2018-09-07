Почему пользуется спросом эсэсовский фарфор

Изделия бывшей фарфоровой мануфактуры в Аллахе охотно покупают богатые россияне. И не только они.
Секрет производства фарфора китайцы держали в тайне от иностранцев. И европейцам пришлось самим экспериментировать с материалом и технологиями, чтобы изготовлять посуду и прочую утварь, достойную августейших особ. После многочисленных попыток получить красивую керамику высокой плотности и непроницаемую для воды европейский фарфор был, наконец, изобретен в Германии около трехсот лет тому назад. Изысканные столовые и чайные сервизы, благородные вазы и изящные статуэтки, изготовленные на мануфактурах Берлина, Мейсена и Дрездена, прославили немецкий фарфор на весь мир. Они до сих пор считаются предметами роскоши и имеют высокую художественную ценность. Коллекционерам антиквариата, впрочем, рекомендуется проявлять особую осторожность при инвестициях в немецкий фарфор. На иных вазах или статуэтках из белоснежного фарфора красуется клеймо, очень похожее на нацистскую символику.
Более полувека прошло с тех пор, как перестала существовать бывшая эсэсовская фабрика по производству художественного фарфора, на которой во времена национал-социалистической диктатуры в Германии работали узники концлагерей. Но продукция ее продолжает пользоваться большим спросом во всем мире. Изделия фабрики Porzellan Manufaktur Allach ценятся в определенных кругах даже выше знаменитого мейсенского фарфора, и, к сожалению, не только потому, что они - более редкие.
Фарфор из Аллаха
Интернет-магазин Allacher Porzellan предлагает антикварный фарфор из Аллаха самых разных стилей - от "сусального" до "политического". Барабанщик гитлерюгенда (национал-социалистической молодежной организации) из белого фарфора стоит 6800 евро; немецкая овчарка из фарфора раскрашенного - 1500 евро; фарфоровый подсвечник с барочной позолотой и охотничьими мотивами - 5800 евро.
Обычно на дне фарфорового изделия помещается фирменное клеймо. Товарный знак знаменитого мейсенского фарфора - скрещенные синие мечи, на фарфоре из Нимфенбурга красуется бело-голубой герб Баварии, изделия Королевской берлинской мануфактуры KPM украшает скипетр. На фарфоре из Аллаха выведены две похожие на молнии зигзагообразные линии - руны СС.
Эсэсовская мануфактура
Фабрика художественного фарфора в Аллахе, одном из пригородов Мюнхена, существовала в период между 1935 и 1945 годами. Ее учредителями были: гончарных дел мастер венгерского происхождения Франц Надь (Franz Nagy), скульптор Теодор Кернер (Theodor Kärner), художник Карл Дибич (Karl Diebitsch) и торговый агент Бруно Галке (Bruno Galke).
Благодаря личному знакомству ветерана НСДАП Карла Дибича с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером (Heinrich Himmler) небольшое предприятие очень скоро после его основания стало главным поставщиком элитной керамики для гитлеровской верхушки. Мануфактура была поставлена на учет в экономический отдел подотчетных Гиммлеру войск СС. Рейхсфюрер СС сам контролировал все художественные аспекты выпускаемой мануфактурой продукции.
Фабрика производила декоративные и художественные изделия высокого качества и выполняла спецзаказы рейхсфюрера, если нужно было сделать подарок соратникам. На одной из архивных фотографий Гиммлер запечатлен с "фюрером", взирающим на фарфоровых солдатиков из Аллаха, подаренных ему на 55-летие в апреле 1944 года.
Благодаря покровительству СС фабрика получила бесплатных работников в лице заключенных концентрационного лагеря Дахау - около ста человек в 1943 году.
Для элиты на мануфактуре в Аллахе был налажен массовый выпуск керамической посуды, которая также должна была воспитывать в немцах национал-социалистический художественный вкус.
Объект коллекционирования и музейный экспонат
Эксперты затрудняются с точностью сказать, сколько фарфоровых изделий производства мануфактуры в Аллахе сохранилось до наших дней и появляется на рынке антиквариата. За аллахский фарфор с рунами СС коллекционеры готовы платить немалые суммы.
Эсэсовский фарфор из Аллаха есть и в Мемориале концентрационного лагеря Дахау. "Мы приобретаем время от времени отдельные изделия, важные с музейной точки зрения, - говорит архивариус мемориала Альберт Кнолл (Albert Knoll), - но стараемся не поднимать и без того высокие на него цены".
С какой целью покупают люди в наши дни антикварный фарфор, замешанный на крови жертв преступного режима? Из любопытства? Потому, что запретное привлекает? Это деловой расчет? Или коричневые умонастроения?
Наибольшим спросом пользуется фарфор с политическим подтекстом. "Недавно я продал статуэтку эсэсовца на коне за 50 000 евро", - сообщил информационному агентству dpa Андреас Тиль (Andreas Thiel), торговец фарфором из Аллаха. Спрос, по его словам, особенно высок среди богатых россиян: "Их интересуют медведи и политические мотивы".
Мюнхенский аукционный дом Hermann Historica также не считает предосудительной торговлю эсэсовским фарфором. "Табуирование этого сегмента приведет лишь к появлению непрозрачного рынка", - говорится в каталоге.
Для заключенных концлагеря Дахау принудительный труд на мануфактуре Аллаха был все же предпочтительнее других работ. Зимой можно было согреться у печей, и работа порой была творческой, говорит архивариус мемориала Альберт Кнолл. Все это, однако, не означает, что мануфактура была гарантией жизни. "Кто торгует фарфором из Аллаха, - подчеркивает Кнолл, - должен осознавать, что эти изделия создавались по заказу преступной идеологии ценой человеческих страданий".
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