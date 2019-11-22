Почему покупка Египтом истребителей Су-35 у России нервирует США

Предупреждение было предельно ясным: если Египет не откажется от планов закупки 20 российских истребителей Су-35, реакция США будет незамедлительной. "Покупая их, Египет подвергает себя риску санкций. Кроме того, существует опасность, что он лишится возможности осуществлять дальнейшие закупки (вооружений. - Ред.)", - заявил несколько дней назад на авиасалоне в Дубае помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. Каир, по его словам, проинформирован об отношении США к планируемой сделке между Египтом и Россией на сумму два миллиарда долларов.

США могут ввести санкции против Египта в рамках закона с довольно сложным названием "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Он был подписан президентом США Дональдом Трампом в 2017 году и ужесточает уже существующие санкции против Ирана, Северной Кореи и России. Покупка Египтом Су-35 или какого-либо другого вооружения российского производства может повлиять на его военное сотрудничество с США и другими странами НАТО. Кроме того, США могут сократить военную помощь Каиру, объем которой в настоящее время составляет 1,3 миллиарда долларов США в год.

США беспокоятся о военных технологиях

США крайне неохотно продают боевые самолеты последнего поколения, говорит Гюнтер Майер (Günter Meyer), руководитель Центра исследований арабского мира при университете Майнца. Американские истребители F-35 поставлялись надежным партнерам по НАТО и Израилю. "Учитывая обострение ситуации в Персидском заливе, США согласились поставить самолеты в Саудовскую Аравию, - отмечает Майер. - При этом они не хотят, чтобы партнеры покупали российские системы вооружения".

США угрожают Египту санкциями за покупку у России Су-35

Нежелание Вашингтона продавать свои истребители Египту понятно, объясняет собеседник DW. Если бы на вооружении у египтян были и Су-35, и F-35, Россия смогла бы сделать выводы о технических характеристиках американских истребителей. Это, в свою очередь, увеличило бы риск того, что F-35 может быть сбит российскими ПВО. "Поэтому самолет должен поставляться только абсолютно надежным партнерам. Технология производства F-35 никогда не должна попасть в руки России", - говорит Гюнтер Майер.

Египетская армия нацелена на диверсификацию

После того как президентом Египта стал Абдель Фаттах ас-Сиси, египетская армия уделяет все больше внимания диверсификации арсенала вооружений, говорит египетский генерал в отставке Гамаль Мазлум. Подобные планы были и у прежнего руководства Египта. Но с тех пор, как в 2011 году был отстранен от власти президент Хосни Мубарак, американцы с большой неохотой продают вооружения Египту, так что Каир вынужден искать новых поставщиков вооружения.

Обратиться к Москве Каир убедило еще одно обстоятельство: Россия продает современное оружие, при этом оно дешевле американского, объясняет Гюнтер Майер. Египет, впрочем, закупал оружие не только у России, но и у Франции и Германии. "Долгое время это не вызывало никаких нареканий у США. Похоже, что теперь их отношение к этому изменилось", - говорит эксперт.

Геополитические изменения на Ближнем Востоке

Очевидно, что разворот египтян в сторону России происходит на фоне надвигающегося переустройства Ближнего Востока. Американские войска ушли из Сирии - за исключением регионов добычи нефти на северо-востоке страны и военной базы Эт-Танф на границе с Ираком. Вашингтон также сравнительно осторожно поддержал Саудовскую Аравию - своего самого важного союзника в регионе Персидского залива - в конфликте с Ираном. Кроме того, отношения США с Эр-Риядом существенно охладели после убийства журналиста Джамаля Хашогги, и это вынудило Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты - близких партнеров Египта - устанавливать контакты с другими странами.

Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" в Суэцком канале

"Саудовская Аравия и Катар заинтересованы в поставках российских ракетных комплексов С-400, - говорит Гюнтер Майер. - ОАЭ еще в 2017 году подписали проект договора на покупку СУ-35. Так что здесь много чего происходит".

Россия пытается вернуть былое влияние

Подобное развитие событий вполне отвечает интересам российского правительства, считает генерал в отставке Гамаль Мазлум: "Россия возвращается на Ближний Восток. После 2011 года Москва вначале утратила влияние, например, в Ливии или Судане. До восстаний, которые начались в 2011 году, у нее были военные базы в обеих странах". Сейчас Россия пытается вернуть уровень влияния, который был у нее в этом регионе еще во времена холодной войны.

Риск усиления российского влияния осознают и в США, говорит Гюнтер Майер. Именно поэтому Вашингтон остерегается вводить санкции против своих важных союзников в Персидском заливе, особенно на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Ираном. Так что, по мнению эксперта, упоминание Соединенными Штатами закона о санкциях CAATSA, это, вероятно, всего лишь угроза. Причины у Вашингтона, скорее, утилитарного, а не идеологического характера: Россия не должна получить доступ к чувствительным военным технологиям.

США в целом руководствуются прагматическим подходом в отношениях с Египтом и другими странами Персидского залива. "Крайне сомнительно, что Вашингтон захочет применить такой жесткий инструмент, как санкции, к стратегически важным партнерам", - полагает эксперт Гюнтер Майер.

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