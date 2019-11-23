Почему нужно отдельно бороться с насилием против женщин

25 ноября ООН объявила Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Правозащитницы, активистки и юристы рассказывают, почему государство по-прежнему защищает насильника, а не жертву.
Когда замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин в ответе Европейскому суду по правам человека заявил, что серьезность и масштаб дискриминационного влияния домашнего насилия на женщин в России преувеличены, разгорелся настоящий скандал. Чиновнику срочно пришлось брать свои слова обратно, а на ежегодном FemFеst в Москве 24 ноября этой проблеме посвятили отдельную дискуссию. Участницы фестиваля - феминистки, активистки, юристы и правозащитницы – объяснили, почему нужно выделить проблему насилия против женщин из общей темы насилия в России.
Женщин бьют, потому что они - женщины
Согласно докладу 2015 года британского правительства, в России каждые сорок минут от насилия погибает одна женщина. Это 12 тысяч женщин в год только по официальной статистике. В экспертной среде принято выделять такое насилие, так как оно напрямую связано с гендером и дискриминацией.
"В правовых рамках ООН четко сказано, что женщин бьют не потому, что они плохие, а просто потому, что они женщины. Нам не очень-то повезло в смысле безопасности. Если женщина подвергается насилию дома, ей говорят: "А что же ты не ушла?" Если насилуют на улице, то спрашивают: "А что же ты вышла из дома?", - объясняет директор Центра "Насилию.нет" Анна Ривина.
Гендерное насилие специально заносят в отдельную категорию, так как и профилактика, и работа с последствиями у него особые. "Домашнее насилие, сексуальное насилие, харассмент – это те виды, с которыми женщины сталкиваются в своей жизни значительно чаще, чем мужчины, именно в силу того, что они женщины", - подтверждает адвокат и правозащитница Мари Давтян.
Наиболее полный перечень видов гендерного насилия есть в Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. В их числе – запрет на женское обрезание и принудительные браки девочек со взрослыми мужчинами. В России против этой конвенции особенно рьяно выступают православные активисты.
Число жертв в России - не преувеличение
Чаще всего российская женщина сталкивается с насилием в семье, говорят и эксперты, и официальная статистика МВД. По данным 2016 года, из 65 543 жертв насилия в семье 49 765 были женщины. "При этом по побоям, которые в России декриминализированы, за последние годы подали заявления 2 млн человек", - говорит юрист и правозащитница Алена Попова. Общий масштаб проблемы виден по опросу Росстата 2011 года, в котором о физическом насилии заявила каждая пятая женщина.
Домашнее насилие - поколенческая проблема, уверена эксперт Анна Ривина. Агрессия родителей становится нормой, которую воспроизводит ребенок уже в собственной семье.
Частично решить эту проблему мог бы закон о домашнем насилии. Сегодня Россия - единственная страна из Совета Европы, где такого закона нет. "Я специально уточнила - в России было 46 попыток принять такой закон. У меня нет четкого понимания, почему его до сих пор не приняли. Видимо, люди во власти хотят, чтобы насилие оставалось у них в руках как инструмент и пострадавшие всегда оставались виноватыми. Но сейчас, после декриминализации побоев, после дела Хачатурян и других у него есть большие шансы", - говорит Ривина. Текста законопроекта в открытом доступе пока нет, но уже известно, что в нынешней редакции он, в частности, вводит норму охранного ордера для жертв домашнего насилия.
"Сейчас, даже если против агрессора в семье возбуждают уголовное дело, он может оставаться на свободе и угрожать жертве. Из адвокатской практики сегодня мы видим следующее: надо реально пострадать, чтобы тебя государство защитило", - говорит адвокат Мари Давтян.
"Убьют, тогда приедем"
Гендерные стереотипы срабатывают даже в тот момент, когда, казалось бы, полиция и суды должны выступить в защиту жертвы. По словам Алены Поповой, полицейские не хотят возбуждать уголовные дела, потому что женщина "сама виновата" и "довела мужика". А пресловутое "убьют, тогда приедем" превратилось в главную фразу, описывающую реакцию российской полиции на домашнее насилие. Кстати, фраза принадлежит бывшему старшему участковому из Орла Наталье Башкатовой. Так она ответила потерпевшей Яне Савчук, а через полчаса девушку действительно убили.
"За этот черный юмор никому не удастся спрятаться, - считает адвокат и член Московской Хельсинкской группы Каринна Москаленко. Сейчас в ЕСПЧ рассматриваются сразу несколько дел пострадавших от насилия жительниц России. В Совете Европы обращают внимание, как раз за разом реагируют на такое насилие российские суды, и видят, что власти не создают превентивные условия для жертв насилия.
Надо менять отношение к проблеме, а не только законы, уверены правозащитницы. "Мы видим, что молодые люди и пары в России уже не хотят жить в таком мире. Разговаривайте с друзьями друзей, объясняйте, что в насилии всегда виноват агрессор", - говорит Анна Ривина.
Вечером 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Москве также планируют провести согласованный массовый пикет.
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