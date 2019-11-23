 Почему нужно отдельно бороться с насилием против женщин | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.11.2019

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Россия

Почему нужно отдельно бороться с насилием против женщин

25 ноября ООН объявила Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Правозащитницы, активистки и юристы рассказывают, почему государство по-прежнему защищает насильника, а не жертву.

Участницы фестиваля FemFеst в Москве, 24 ноября 2019 г.

Участницы фестиваля FemFеst в Москве, 24 ноября 2019 г.

Когда замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин в ответе Европейскому суду по правам человека заявил, что серьезность и масштаб дискриминационного влияния домашнего насилия на женщин в России преувеличены, разгорелся настоящий скандал. Чиновнику срочно пришлось брать свои слова обратно, а на ежегодном FemFеst в Москве 24 ноября этой проблеме посвятили отдельную дискуссию. Участницы фестиваля - феминистки, активистки, юристы и правозащитницы – объяснили, почему нужно выделить проблему насилия против женщин из общей темы насилия в России.

Женщин бьют, потому что они - женщины

Согласно докладу 2015 года британского правительства, в России каждые сорок минут от насилия погибает одна женщина. Это 12 тысяч женщин в год только по официальной статистике. В экспертной среде принято выделять такое насилие, так как оно напрямую связано с гендером и дискриминацией.

Demonstration gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/dpa/R. Ruprecht)

"В правовых рамках ООН четко сказано, что женщин бьют не потому, что они плохие, а просто потому, что они женщины. Нам не очень-то повезло в смысле безопасности. Если женщина подвергается насилию дома, ей говорят: "А что же ты не ушла?" Если насилуют на улице, то спрашивают: "А что же ты вышла из дома?", - объясняет директор Центра "Насилию.нет" Анна Ривина.

Гендерное насилие специально заносят в отдельную категорию, так как и профилактика, и работа с последствиями у него особые. "Домашнее насилие, сексуальное насилие, харассмент – это те виды, с которыми женщины сталкиваются в своей жизни значительно чаще, чем мужчины, именно в силу того, что они женщины", - подтверждает адвокат и правозащитница Мари Давтян.

Наиболее полный перечень видов гендерного насилия есть в Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. В их числе – запрет на женское обрезание и принудительные браки девочек со взрослыми мужчинами. В России против этой конвенции особенно рьяно выступают православные активисты.

Число жертв в России - не преувеличение

Чаще всего российская женщина сталкивается с насилием в семье, говорят и эксперты, и официальная статистика МВД. По данным 2016 года, из 65 543 жертв насилия в семье 49 765 были женщины. "При этом по побоям, которые в России декриминализированы, за последние годы подали заявления 2 млн человек", - говорит юрист и правозащитница Алена Попова. Общий масштаб проблемы виден по опросу Росстата 2011 года, в котором о физическом насилии заявила каждая пятая женщина.

Чаще всего женщины в России сталкиваются с насилием в семье

Чаще всего женщины в России сталкиваются с насилием в семье

Домашнее насилие - поколенческая проблема, уверена эксперт Анна Ривина. Агрессия родителей становится нормой, которую воспроизводит ребенок уже в собственной семье.

Частично решить эту проблему мог бы закон о домашнем насилии. Сегодня Россия - единственная страна из Совета Европы, где такого закона нет. "Я специально уточнила - в России было 46 попыток принять такой закон. У меня нет четкого понимания, почему его до сих пор не приняли. Видимо, люди во власти хотят, чтобы насилие оставалось у них в руках как инструмент и пострадавшие всегда оставались виноватыми. Но сейчас, после декриминализации побоев, после дела Хачатурян и других у него есть большие шансы", - говорит Ривина. Текста законопроекта в открытом доступе пока нет, но уже известно, что в нынешней редакции он, в частности, вводит норму охранного ордера для жертв домашнего насилия.

Контекст

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"Сейчас, даже если против агрессора в семье возбуждают уголовное дело, он может оставаться на свободе и угрожать жертве. Из адвокатской практики сегодня мы видим следующее: надо реально пострадать, чтобы тебя государство защитило", - говорит адвокат Мари Давтян.

"Убьют, тогда приедем"

Гендерные стереотипы срабатывают даже в тот момент, когда, казалось бы, полиция и суды должны выступить в защиту жертвы. По словам Алены Поповой, полицейские не хотят возбуждать уголовные дела, потому что женщина "сама виновата" и "довела мужика". А пресловутое "убьют, тогда приедем" превратилось в главную фразу, описывающую реакцию российской полиции на домашнее насилие. Кстати, фраза принадлежит бывшему старшему участковому из Орла Наталье Башкатовой. Так она ответила потерпевшей Яне Савчук, а через полчаса девушку действительно убили.

"За этот черный юмор никому не удастся спрятаться, - считает адвокат и член Московской Хельсинкской группы Каринна Москаленко. Сейчас в ЕСПЧ рассматриваются сразу несколько дел пострадавших от насилия жительниц России. В Совете Европы обращают внимание, как раз за разом реагируют на такое насилие российские суды, и видят, что власти не создают превентивные условия для жертв насилия.

Надо менять отношение к проблеме, а не только законы, уверены правозащитницы. "Мы видим, что молодые люди и пары в России уже не хотят жить в таком мире. Разговаривайте с друзьями друзей, объясняйте, что в насилии всегда виноват агрессор", - говорит Анна Ривина.

Вечером 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Москве также планируют провести согласованный массовый пикет.

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  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

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  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Сто тысяч в год

    По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Знакомые преступники

    В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

  • Нож

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    Тревожный сигнал

    К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 25:46

Татуировки для женщин: тату-мастер прячет шрамы на телах жертв насилия. Европа в Фокусе

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Художники выступили против насилия

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин. Художники со всего мира призывают обратить внимание на эту проблему. (25.11.2016)  

Ссылки в интернете

Репродуктивное здоровье населения России 2011. Резюме отчета

Corporate report "Russia - Country of Concern". Women’s Rights

Аудио- и видеофайлы по теме

Татуировки для женщин: тату-мастер прячет шрамы на телах жертв насилия. Европа в Фокусе  

Издевательства над женщинами в Турции и протест хеви-метал в Польше - "Европа в фокусе"  

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