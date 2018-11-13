Почему новый президент Киргизии признает ошибки предшественников, но не исправляет их?

Готова ли команда нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова к "работе на ошибками", если под ошибками понимать те нарушения, в которых подозревают окружение его предшественника Алмазбека Атамбаева? Тут и обвинения в коррупции, и преследование политических оппонентов и, как сказала известный киргизский юрист Клара Сооронкулова, узурпация власти. Собеседница DW после круглого стола, проведенного в Бишкеке группой активистов и киргизским Комитетом защиты прав заключенных 13 ноября, сообщила, что после избрания президентом Киргизии Сооронбая Жээнбекова общественность ожидала от него "более гуманного отношения к вопросу о политических заключенных" и их реабилитации.

Политические репрессии, узурпация власти и коррупция в Киргизии

"Для этого нужно политическое решение, но со стороны президента его нет. И мы сегодня говорили о том, что парламенту - когда политика власти все-таки поменялась, и на него нет такого давления - необходимо поднять вопрос о политической оценке этой ситуации и указать на главную причину политических репрессий - узурпацию власти", - считает Клара Сооронкулова.

Омурбек Текебаев в сопровождении телохранителей и сторонников

При этом, она подчеркивает наличие связи между политическими репрессиями, по ее словам, осуществленными в Киргизии при правлении Алмазбека Атамбаева, и коррупцией. "Репрессии отчасти были связаны с корыстными интересами, а тогдашний лидер оппозиции Омурбек Текебаев и другие лица поднимали вопрос о коррупционных явлениях на самом высшем уровне", - сказала бывшая судья ВС Киргизии.

Отчет openDemocracy по коррупции в Киргизии и дело Текебаева

В конце октября британский медиа-ресурс openDemocracy (OD), давно ведущий собственные расследования, в том числе, в Центральной Азии, опубликовал отчет о коррупции, связанной с правлением Алмазбека Атамбаева. "В отчете OD приведен длинный список возможных коррупционных схем, в которых предположительно участвовал экс-президент. "Возможных" - потому что в рамках суда расследование еще не проводилось. Поэтому пока речь идет о том, чтобы эти случаи были тщательно расследованы", - говорит в интервью DW директор НПО "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев.

Питер Залмаев

В его формулировке, Атамбаев интересен как очередной прецедент отката в сторону авторитаризма и клептократии в Киргизии. "В 1990-е годы известный правозащитник Виталий Пономарев назвал Киргизию "островком демократии", и этот бренд за ней закрепился. Правление Атамбаева, вроде бы и пришедшего к власти демократически и ушедшего согласно конституции, показывает, как этот человек, после шести лет правления, оставил после себя очень серьезный шлейф коррупции и политических преследований. Примером служит Текебаев. Изучив его дело, мы пришли к выводу, что он стал жертвой политических амбиций Атамбаева. Судя по всему, он был брошен за решетку по надуманным обвинениям в коррупции именно тогда, когда занимался публичным расследованием происхождения собственности Атамбаева за рубежом, его бизнеса и личных связей, а также резко критиковал предложенную тем конституционную реформу и объявил об инициации парламентского процесса по импичменту Атамбаева", - продолжает собеседник DW.

Перечень коррупционных историй при правлении Атамбаева

"Уже одно то, что Текебаева в течение нескольких минут посадили за решетку, непредвзятому человеку скажет о многом. "Евразийская демократическая инициатива" провела достаточно тщательное исследование его дела, нашли там множество процессуальных нарушений и выпустила об этом свой отчет. Его дело должно быть пересмотрено в соответствии с международными стандартами", - утверждает Залмаев. Однако пока сигналов от официального Бишкека в этом направлении нет. Хотя есть множество киргизских активистов, которые этим озабочены, и на мероприятиях ООН и ОБСЕ - например, в сентябре на саммите БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве - обсуждается вопрос о содержании в тюрьме главного оппозиционного политика страны.

Курманбек Бакиев в окружении сторонников. Апрель 2010 года

За недолгое время своего правления Сооронбай Жээнбеков убрал из структур исполнительной власти многих приближенных своего предшественника, а несколько из них оказались под следствием. Собственно, об этом говорится и в отчете OD, где перечисляются коррупционные дела, связанные с Атамбаевым и требующие тщательного расследования. Вот их неполный перечень: постройка на территории президентской резиденции виллы с сомнительным финансированием и вопросами по части наличия разрешения на строительство, история со сдачей в аренду Уганде вертолетов МО Киргизии, сопровождавшая строительство автотрассы "Бишкек - Ош" коррупция, скандал с подрядом, выданным небольшой чешской фирме на завершение Верхне-Нарынского каскада ГЭС и не менее громкий скандал с аварией на ТЭЦ Бишкека после ее модернизации, проведенной китайской фирмой. В этих делах фигурируют лица из близкого окружения экс-президента. Значит, Сооронбай Жээнбеков готов к "работе над ошибками"?

Зачем новой власти в Бишкеке привлекать к ответственности прежних чиновников?

Однако Клара Сооронкулова предлагает не спешить с таким выводом. "Мы сейчас готовим обращение, в котором говорим, что если преемник Атамбаева занялся выявлением вопиющих фактов со стороны лиц, наиболее приближенных к экс-президенту, то речь должна идти вообще о политике Атамбаева как таковой. Но мое личное мнение таково, что, несмотря на определенное противостояние между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым между ними есть личные договоренности, что некоторые темы подниматься не будут. В первую очередь, тема политических репрессий", - объясняет известный юрист.

"А антикоррупционная борьба связана с собственными интересами людей, пришедших к власти. К примеру, по заключенным договорам с Китаем. Там довольно жесткие кредитные условия. Думаю, что если дело будет доведено до обвинительных приговоров в отношении бывших чиновников, то у нынешней власти будет основание, сославшись на это, говорить, что в свое время те люди незаконно заключили контракты, и выполнение обязательств надо отсрочить или пересмотреть условия сделок", - полагает она.

Дела на приближенных Атамбаева - это палка о двух концах, предупреждает и Питер Залмаев. "Аресты ряда лиц, приближенных к Атамбаеву, в том числе мэра Бишкека Албека Ибрагимова, и ряд громких отставок его людей дали основания говорить о том, что новый президент готов бороться с оставленной ему в наследство коррупцией, и дали надежду, что политические дела в отношении оппонентов Атамбаева будут пересмотрены. Но настораживает информация о том, что окружение нынешнего президента имеет достаточно тесные связи с оставшимися в стране сторонниками экс-президента Курманбека Бакиева, свергутого и бежавшего из Киргизии в 2010 году. И сейчас именно "бакиевские" люди, увидев "зеленый свет", рвутся к власти. Но бакиевская власть была в высочайшей степени коррумпирована. Поэтому выводы в условиях острой клановой борьбы делать рано, и внешним исследователям приходится быть очень внимательными, чтобы не стать орудиями в этой внутренней борьбе в Киргизии, где сводятся счеты и идет передел имущества и влияния", - считает эксперт.

В упомянутом выше отчете OD также отмечено постепенное возвращение людей Бакиева во власть. Последнее подтверждение тому, согласно OD - назначение строительного магната Азиза Суракматова мэром Бишкека. OD высказывает опасение, что при власти Сооронбая Жээнбекова в Киргизии продолжится та же пьеса, что и при Атамбаеве, "но с другими актерами".

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