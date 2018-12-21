Почему немцы объедаются в Рождество

Предрождественская пора в Германии – время кулинарных изысков и наслаждений. Благо выбор велик и в магазинах, и на рождественских рынках: от пряника до фаршированного гуся– современному жителю Германии отказывать себе ни в чем не приходится. Праздничный стол ломится, напитки льются рекой. Когда же такое пиршество стало рождественской традицией? В интервью DW профессор Регенсбургского университета, культуролог и этнолог Гунтер Хиршфельдер (Gunther Hirschfelder) поделился своими соображениями о, пожалуй, самом соблазнительном из всех грехов праздничного времени – чревоугодии. Или, говоря грубее, - обжорстве.
Гунтер Хиршфельдер: Тысячелетиями люди, как отдельно взятые индивидуумы или часть социальной группы, страдали от недоедания. Вплоть до XIX века огромному большинству часто катастрофически не хватало калорий, поэтому полнота, как правило, рассматривалась как достоинство, свидетельство благополучия. Много и хорошо есть – это являлось привилегией людей состоятельных.
Но уже в Древней Греции бытовало представление о том, что умеренность - это достоинство, а чревоугодие - недостаток. Коренной перелом в общественных нормах произошел с морализацией еды в начале XVI века: в эпоху Реформации призыв к воздержанию превратился в культурно-этическую норму. Но вообще на протяжении многих столетий рождественское застолье не считалось чем-то особенным. Предрождественский пост, который католической церковью предписывался до начала ХХ века, но многие соблюдали и позже, прерывался лишь празднованием Дня Святого Николая 6 декабря. Все это время воспринималось как духовная подготовка к Рождеству.
Самым значимым событием в каноне христианских праздников в течение многих веков считалась Пасха. Но к концу XIX века все важнее становились общественные и семейные факторы. Отсюда возросло и значение Рождества. Стали устраивать праздничные застолья. Но в настоящее чревоугодие они превратились только в 1950-е годы.
Deutsche Welle: Почему именно они?
- "Волна обжорства", наглядным доказательством которой является и статистика (резкое увеличение потребления сахара, мяса и алкоголя), объясняется прежними лишениями военного и послевоенного времени. После начала западногерманского "экономического чуда", как его называют, общество, нацеленное на производство, превратилось в общество потребления.
Рождественские календари с шоколадной "начинкой", в которых за каждым окошечком-днем скрывалась шоколадка, появились в продаже уже в начале XX века. Но из-за последующих войн и экономических кризисов они были недоступны большинству. А сегодня продажа тких календарей, шоколадных Дедов Морозов и других традиционных рождественнских товаров начинается уже в конце августа.
Гунтер Хиршфельдер
- А раньше на рождественский стол подавали картофельный салат и сосиски...
- Такую еду подавали в Сочельник, поскольку в этот день заканчивался пост. Значит и еда была постная. И только за полночь начинался праздник Святой ночи, когда родился младенец Иисус. С десакрализацией религиозных норм скромную еду сменило праздничное застолье, а салат из сельди превратлся в роскошное рыбное ассорти.
Чем больше от нас ускользает духовно-литургический характер праздника, тем больше празднуем мы в Сочельник не рождение Христа, а, скорее, нас самих. Мы находимся на пути от праздника христианского к празднику календарному. Есть, разумеется, и важнейший на сегодня аспект: Сочельник стал самым обязательным днем в году для встречи с родными и близкими.
Ко всему прочему нельзя забывать, что мы живем сегодня в обществе, которое стремится превратить любое мероприятие, любое событие во что-то особенное и неповторимое. Рождество – отличный тому пример. Я сам тогда пью не обычное пиво из стандартного ящика, а какое-нибудь особенное. Выбор же тут практически безграничен.
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Пирог волхвов
В Европе начиная с XVI века в День трех святых королей (также праздник Богоявления) 6 января пекут "пирог волхвов" (Dreikönigskuchen). Рецептов приготовления праздничного пирога существует множество. В Германии его выпекают из сдобного теста с изюмом и сюрпризом - монеткой, бобом или фигуркой, которые символизируют дары. "Раскусивший" сюрприз счастливчик становится одним из королей праздника.
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Гусь фаршированный
Ну а открывает зимнее праздничное меню немцев фаршированный гусь. Его подают в день Святого Мартина 11 ноября. За ним следует предрождественский пост. И только в первый день Рождества (а вовсе не в Сочельник), то есть 25 декабря, снова на столе появляется долгожданный гусь, начиненный по вкусу. Обычно - яблоками или каштанами.
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Кнедли или клецки
Их обязательно подают к запеченной в праздник Рождества птице. И чаще всего это кнедли (Knödeln) из картофеля. Традиционно кнедли подавали зимой еще в дохристианскую эпоху, где это блюдо посвящали мифической Перхте (своего рода Бабе-яге древних германцев), навещавшей примерных и менее примерных жителей страны в святочные недели. Сегодня это излюбленный гарнир.
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Печеные яблоки
Без аромата печеных яблок Рождество просто не наступит! Их также подают на праздничный стол к жаркому в качестве гарнира. Яблоки можно запечь просто так или начинить марципаном, миндалем и полить медом.
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Фазан, утка, индейка
Впрочем, вовсе не обязательно готовить целого гуся. В списке фаворитов праздничного застолья он, согласно опросам, занимает лишь второе место. Нередко вместо гуся запекают утку, фазана или молодую индюшку. И подают традиционно - с "тройным" гарниром: с кнедлями, печеными яблоками и краснокочанной капустой, тушеной с вином, корицей и анисом.
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Девять разносолов
"Neunerlei" значит "девятеро". В центральной Германии и на северо-востоке страны на Рождество принято подавать сразу девять блюд. К жаркому из гуся или кролика (счастье и благополучие) необходимо съесть колбаску (сердечность и сила), горох (деньги), сельдерей (плодовитость), капусту (сладкая жизнь), свеклу и грибы (радость), орехи (удача), компот (оптимизм), молоко с сухарями (от простуды).
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Немецкая кухня в зимние праздники
Карп
Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню - карп. Постный вариант многолик. В Баварии, например, карпа панируют в сухарях и обжаривают в масле, в северной части страны его готовят целиком - так он приобретает характерный голубой цвет. Говорят, носить чешуйку именно этого карпа в кармане приносит успех. А косточки, зарытые под яблоней, - залог богатого урожая.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Салат и колбаски
Далеко не всем хочется в праздничный вечер готовить сложное меню. Абсолютным кулинарным фаворитом немцев в Рождество считается картофельный салат, который дят в паре с сосисками или жареными колбасками. Такое простое яство готовится быстро и символизирует скромность и бедность Марии и Иосифа. Альтернативный вариант – селедка нежного посола…
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Немецкая кухня в зимние праздники
Айнтопф
Знаменитый немецкий айнтопф (Eintopf, то есть сваренный "в одном котле") некогда являлся самой обыкновенной крестьянской похлебкой, совмещающей несколько блюд в одном. Сегодня наваристый густой суп (мясной, рыбный или овощной) украшает праздничное застолье. Особенно популярен суп-гуляш (на снимке).
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Немецкая кухня в зимние праздники
Фондю
Как подтверждают социологические опросы, национальное блюдо швейцарцев невероятно популярно в Германии именно в зимние праздники. Кусочки хлеба, картофеля и других продуктов обмакивают в растопленный сыр или бульон. Скорость приготовления определяется индивидуально. Уютное застолье позволяет вести неспешную беседу.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Раклет
Своего рода мини-гриль также кулинарный фаворит в зимние праздники. Можно ограничиться просто расплавленным сыром, а можно проявить недюжинную фантазию. Главное - в своем выборе каждый гость абсолютно свободен.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Шоколадное фондю
Это праздничное блюдо - вариант для сладкоежек. Вместо классических компонентов - хлеба, овощей, рыбы или мяса - в ход идут фрукты и ягоды.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Пламенный пунш
Традиционный горячий напиток готовят из красного вина с добавлением пряностей и лимона. Поперек металлического сосуда (кастрюли) укладывают специальную решетку, которую раньше заменяли каминные шипцы. На нее помещается сахарная голова, которую поливают ромом и поджигают. Сладкий пунш называется Feuerzangenbowle - "напиток огненных щипцов".
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Немецкая кухня в зимние праздники
После полуночи
В новогоднюю ночь, после традиционного в Германии фейерверка, часто подают согревающий душу суп (Mitternachtssuppe). Новогодний или "полуночный" суп обычно готовят заранее (в оригинале - из фасоли и дичи) и разогревают перед подачей. Современный, "облегченный" вариант - грибной или картофельный суп-пюре.
Автор: Инга Ваннер