 Почему немцы объедаются в Рождество | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.12.2018

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Культура и стиль жизни

Почему немцы объедаются в Рождество

Когда-то, еще относительно недавно, Рождество в Германии справляли весьма скромно. К этому призывала и церковь. Сейчас Рождество - праздник чревоугодия. Почему?

Рождественское застолье не всегда было таким роскошным

Предрождественская пора в Германии – время кулинарных изысков и наслаждений. Благо выбор велик и в магазинах, и на рождественских рынках: от пряника до фаршированного гуся– современному жителю Германии отказывать себе ни в чем не приходится. Праздничный стол ломится, напитки льются рекой. Когда же такое пиршество стало рождественской традицией? В интервью DW профессор Регенсбургского университета, культуролог и этнолог Гунтер Хиршфельдер (Gunther Hirschfelder) поделился своими соображениями о, пожалуй, самом соблазнительном из всех грехов праздничного времени – чревоугодии. Или, говоря грубее, - обжорстве.

Гунтер Хиршфельдер: Тысячелетиями люди, как отдельно взятые индивидуумы или часть социальной группы, страдали от недоедания. Вплоть до XIX века огромному большинству часто катастрофически не хватало калорий, поэтому полнота, как правило, рассматривалась как достоинство, свидетельство благополучия. Много и хорошо есть – это являлось привилегией людей состоятельных.

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Но уже в Древней Греции бытовало представление о том, что умеренность - это достоинство, а чревоугодие - недостаток. Коренной перелом в общественных нормах произошел  с морализацией еды в начале XVI века: в эпоху Реформации призыв к воздержанию превратился в культурно-этическую норму. Но вообще на протяжении многих столетий рождественское застолье не считалось чем-то особенным. Предрождественский пост, который католической церковью предписывался до начала ХХ века, но многие соблюдали и позже, прерывался лишь празднованием Дня Святого Николая 6 декабря. Все это время воспринималось как духовная подготовка к Рождеству.

Самым значимым событием в каноне христианских праздников в течение многих веков считалась Пасха. Но к концу XIX века все важнее становились общественные и семейные факторы. Отсюда возросло и значение Рождества. Стали устраивать праздничные застолья. Но в настоящее чревоугодие они превратились только в 1950-е годы.

Deutsche Welle: Почему именно они?

- "Волна обжорства", наглядным доказательством которой является и статистика (резкое увеличение потребления сахара, мяса и алкоголя), объясняется прежними лишениями военного и послевоенного времени. После начала западногерманского "экономического чуда", как его называют, общество, нацеленное на производство, превратилось в общество потребления.

Рождественские календари с шоколадной "начинкой", в которых за каждым окошечком-днем скрывалась шоколадка, появились в продаже уже в начале XX века. Но из-за последующих войн и экономических кризисов они были недоступны большинству. А сегодня продажа тких календарей, шоколадных Дедов Морозов и других традиционных рождественнских товаров начинается уже в конце августа.

Профессор Регенсбургского университета, культуролог и этнолог Гунтер Хиршфельдер

Гунтер Хиршфельдер

- А раньше на рождественский стол подавали картофельный салат и сосиски...

- Такую еду подавали в Сочельник, поскольку в этот день заканчивался пост. Значит и еда была постная. И только за полночь начинался праздник Святой ночи, когда родился младенец Иисус. С десакрализацией религиозных норм скромную еду сменило праздничное застолье, а салат из сельди превратлся в роскошное рыбное ассорти.

Чем больше от нас ускользает духовно-литургический характер праздника, тем больше празднуем мы в Сочельник не рождение Христа, а, скорее, нас самих. Мы находимся на пути от праздника христианского к празднику календарному. Есть, разумеется, и важнейший на сегодня аспект: Сочельник стал самым обязательным днем в году для встречи с родными и близкими.

Ко всему прочему нельзя забывать, что мы живем сегодня в обществе, которое стремится превратить любое мероприятие, любое событие во что-то особенное и неповторимое. Рождество – отличный тому пример. Я сам тогда пью не обычное пиво из стандартного ящика, а какое-нибудь особенное. Выбор же тут практически безграничен. 

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    Немецкая кухня в зимние праздники

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    "Neunerlei" значит "девятеро". В центральной Германии и на северо-востоке страны на Рождество принято подавать сразу девять блюд. К жаркому из гуся или кролика (счастье и благополучие) необходимо съесть колбаску (сердечность и сила), горох (деньги), сельдерей (плодовитость), капусту (сладкая жизнь), свеклу и грибы (радость), орехи (удача), компот (оптимизм), молоко с сухарями (от простуды).

  • Карп

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Карп

    Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню - карп. Постный вариант многолик. В Баварии, например, карпа панируют в сухарях и обжаривают в масле, в северной части страны его готовят целиком - так он приобретает характерный голубой цвет. Говорят, носить чешуйку именно этого карпа в кармане приносит успех. А косточки, зарытые под яблоней, - залог богатого урожая.

  • Салат и колбаски

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Салат и колбаски

    Далеко не всем хочется в праздничный вечер готовить сложное меню. Абсолютным кулинарным фаворитом немцев в Рождество считается картофельный салат, который дят в паре с сосисками или жареными колбасками. Такое простое яство готовится быстро и символизирует скромность и бедность Марии и Иосифа. Альтернативный вариант – селедка нежного посола…

  • Айнтопф

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Айнтопф

    Знаменитый немецкий айнтопф (Eintopf, то есть сваренный "в одном котле") некогда являлся самой обыкновенной крестьянской похлебкой, совмещающей несколько блюд в одном. Сегодня наваристый густой суп (мясной, рыбный или овощной) украшает праздничное застолье. Особенно популярен суп-гуляш (на снимке).

  • Фондю

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Фондю

    Как подтверждают социологические опросы, национальное блюдо швейцарцев невероятно популярно в Германии именно в зимние праздники. Кусочки хлеба, картофеля и других продуктов обмакивают в растопленный сыр или бульон. Скорость приготовления определяется индивидуально. Уютное застолье позволяет вести неспешную беседу.

  • Раклет

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Раклет

    Своего рода мини-гриль также кулинарный фаворит в зимние праздники. Можно ограничиться просто расплавленным сыром, а можно проявить недюжинную фантазию. Главное - в своем выборе каждый гость абсолютно свободен.

  • Шоколадное фондю

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Шоколадное фондю

    Это праздничное блюдо - вариант для сладкоежек. Вместо классических компонентов - хлеба, овощей, рыбы или мяса - в ход идут фрукты и ягоды.

  • Пунш

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Пламенный пунш

    Традиционный горячий напиток готовят из красного вина с добавлением пряностей и лимона. Поперек металлического сосуда (кастрюли) укладывают специальную решетку, которую раньше заменяли каминные шипцы. На нее помещается сахарная голова, которую поливают ромом и поджигают. Сладкий пунш называется Feuerzangenbowle - "напиток огненных щипцов".

  • После полуночи

    Немецкая кухня в зимние праздники

    После полуночи

    В новогоднюю ночь, после традиционного в Германии фейерверка, часто подают согревающий душу суп (Mitternachtssuppe). Новогодний или "полуночный" суп обычно готовят заранее (в оригинале - из фасоли и дичи) и разогревают перед подачей. Современный, "облегченный" вариант - грибной или картофельный суп-пюре.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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