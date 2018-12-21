Почему немцы объедаются в Рождество

Предрождественская пора в Германии – время кулинарных изысков и наслаждений. Благо выбор велик и в магазинах, и на рождественских рынках: от пряника до фаршированного гуся– современному жителю Германии отказывать себе ни в чем не приходится. Праздничный стол ломится, напитки льются рекой. Когда же такое пиршество стало рождественской традицией? В интервью DW профессор Регенсбургского университета, культуролог и этнолог Гунтер Хиршфельдер (Gunther Hirschfelder) поделился своими соображениями о, пожалуй, самом соблазнительном из всех грехов праздничного времени – чревоугодии. Или, говоря грубее, - обжорстве.

Гунтер Хиршфельдер: Тысячелетиями люди, как отдельно взятые индивидуумы или часть социальной группы, страдали от недоедания. Вплоть до XIX века огромному большинству часто катастрофически не хватало калорий, поэтому полнота, как правило, рассматривалась как достоинство, свидетельство благополучия. Много и хорошо есть – это являлось привилегией людей состоятельных.

Но уже в Древней Греции бытовало представление о том, что умеренность - это достоинство, а чревоугодие - недостаток. Коренной перелом в общественных нормах произошел с морализацией еды в начале XVI века: в эпоху Реформации призыв к воздержанию превратился в культурно-этическую норму. Но вообще на протяжении многих столетий рождественское застолье не считалось чем-то особенным. Предрождественский пост, который католической церковью предписывался до начала ХХ века, но многие соблюдали и позже, прерывался лишь празднованием Дня Святого Николая 6 декабря. Все это время воспринималось как духовная подготовка к Рождеству.

Самым значимым событием в каноне христианских праздников в течение многих веков считалась Пасха. Но к концу XIX века все важнее становились общественные и семейные факторы. Отсюда возросло и значение Рождества. Стали устраивать праздничные застолья. Но в настоящее чревоугодие они превратились только в 1950-е годы.

Deutsche Welle: Почему именно они?

- "Волна обжорства", наглядным доказательством которой является и статистика (резкое увеличение потребления сахара, мяса и алкоголя), объясняется прежними лишениями военного и послевоенного времени. После начала западногерманского "экономического чуда", как его называют, общество, нацеленное на производство, превратилось в общество потребления.

Рождественские календари с шоколадной "начинкой", в которых за каждым окошечком-днем скрывалась шоколадка, появились в продаже уже в начале XX века. Но из-за последующих войн и экономических кризисов они были недоступны большинству. А сегодня продажа тких календарей, шоколадных Дедов Морозов и других традиционных рождественнских товаров начинается уже в конце августа.

Гунтер Хиршфельдер

- А раньше на рождественский стол подавали картофельный салат и сосиски...

- Такую еду подавали в Сочельник, поскольку в этот день заканчивался пост. Значит и еда была постная. И только за полночь начинался праздник Святой ночи, когда родился младенец Иисус. С десакрализацией религиозных норм скромную еду сменило праздничное застолье, а салат из сельди превратлся в роскошное рыбное ассорти.

Чем больше от нас ускользает духовно-литургический характер праздника, тем больше празднуем мы в Сочельник не рождение Христа, а, скорее, нас самих. Мы находимся на пути от праздника христианского к празднику календарному. Есть, разумеется, и важнейший на сегодня аспект: Сочельник стал самым обязательным днем в году для встречи с родными и близкими.

Ко всему прочему нельзя забывать, что мы живем сегодня в обществе, которое стремится превратить любое мероприятие, любое событие во что-то особенное и неповторимое. Рождество – отличный тому пример. Я сам тогда пью не обычное пиво из стандартного ящика, а какое-нибудь особенное. Выбор же тут практически безграничен.

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