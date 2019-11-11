 Почему немцы берут на работу слепых | Учеба и работа в Германии | DW | 13.11.2019

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Учеба и карьера

Почему немцы берут на работу слепых

13 ноября во всем мире отмечается Международный день слепых. В Германии больше полумиллиона слепых и слабовидящих людей. Многие из них живут, тем не менее, полноценной жизнью.

Компьютерная клавиатура для слепых людей

С виду рабочий кабинет журналиста Эскандара Абади (Eskandar Abadi) ничем не отличается от обычного офиса. В шкафах и на стеллажах - книги, блокноты, папки-скоросшиватели, на письменном столе - телефон, портативное записывающее устройство, компьютер. Лишь присмотревшись, понимаешь, что работает здесь не совсем обычный человек. Помимо стандартной клавиатуры к компьютеру подключены клавиатура с точечно-рельефным тактильным шрифтом и экранный диктор Screen Reader, распознающий и читающий вслух печатные тексты и электронные сообщения, принтер для печати рельефным шрифтом. Без этих "аксессуаров" журналисту, редактору немецкой общественно-правовой медиакомпании Deutsche Welle не обойтись. Он - слепой от рождения.

Учиться на ощупь

Шрифт Брайля для письма и чтения, предназначенный для незрячих и плохо видящих людей, Эскандар освоил еще ребенком, когда учился в школе для слепых при немецкой благотворительной организации на своей родине, в Иране.

Эскандар Абади

Эскандар Абади

"Раньше мы писали от руки, это был кропотливый труд. Появление пишущих машинок для слепых стало большим подспорьем. Приход в нашу жизнь компьютеров и приборов, с помощью которых написанный обычными буквами текст переводится в буквы по Брайлю и наоборот, мы восприняли и вовсе как благословение: работать стало значительно легче. Впрочем, с техникой я всегда был на "ты". Никогда не боялся технических новшеств", - говорит журналист. Точных данных о том, сколько слепых и слабовидящих людей работают в немецких фирмах или учатся в немецких вузах, нет.

Пример успешной интеграции

"Для фирм или учреждений, где численность работников превышает 40 человек, в Германии устанавливается квота по трудоустройству: пять процентов персонала - это люди с инвалидностью", - рассказывает Эскандар Абади. Если компания по каким-либо причинам не соблюдает квоты, она в обязательном порядке выплачивает определенный взнос в так называемый интеграционный фонд.

Знак

Абади с успехом трудится на DW уже пятнадцать лет. Помимо редакторской работы, журналист представляет интересы коллег-инвалидов, консультирует и помогает им. День Эскандара заполнен до предела, но ему удается найти время и для жены, и для дочки, и для музицирования, и для занятий спортом. Каждый день он совершает 40-минутную пробежку, причем зачастую бегает трусцой без сопровождения.

Эскандар Абади - специалист по политологии, германской филологии и лингвистике. До прихода на DW он преподавал в Марбургском университете, который окончил сам и где защитил диссертацию. Но примеров столь успешной интеграции незрячих людей на немецком рынке труда пока, к сожалению, не так много, констатирует Хайнц Вилли Бах (Heinz Willi Bach), сопредседатель Немецкого союза слепых и слабовидящих.

Контекст

Что предлагают немецкие вузы людям с ограниченными физическими или психическими возможностями? Какие условия созданы для них?

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"Но все-таки в Германии около 25 процентов слепых людей в возрасте от 18 до 65 лет имеют работу. Чем компетентнее человек, чем быстрее он осваивает технические новинки и сложные компьютерные программы, тем успешнее развивается его карьера", - говорит эксперт.

Самые популярные профессии

Хайнц Вилли Бах признает, что "пока отнюдь не все немецкие работодатели охотно берут на работу людей со слабым зрением и слепых. Но тот, кто на это идет, практически всегда в восторге – от обязательности, трудолюбия, мотивации незрячих сотрудников". К тому же в течение нескольких лет, необходимых для того, чтобы инвалид по зрению освоился в новой фирме, компания получает на него своего рода грант - дотации от Федерального агентства по труду. Расходы на оборудование рабочего места лишенного возможности видеть сотрудника также покрываются за счет государства. На первое время к новичку могут прикрепить и помощника-ассистента.

Индустриализация, перевод информации в цифровую форму, автоматизация рабочих процессов, изменение экономической структуры повлекли за собой исчезновение профессий, которые традиционно выбирали в прежние времена слепые люди - например, телефониста. Сейчас лишенные зрения и слабовидящие люди все чаще находят себя в таких сферах, как IT-технологии, психология, педагогика, фармацевтика, юриспруденция, математика, физика. Вузы, в которых готовят специалистов в этих областях, среди людей со слабым зрением и незрячих очень популярны, подчеркивает Хайнц Вили Бах.

В Германии слепой или слабовидящий человек поступает в вуз на общих основаниях. На время учебы ему нужно позаботиться об обеспечении себя необходимыми вспомогательными средствами и техникой. Это стоит дорого, но студенты могут рассчитывать на помощь государства. Многие вузы также оказывают поддержку студентам с ограниченными возможностями и предлагают целый курс мероприятий по интеграции в учебный процесс.

Согласно сведениям Баха, среди слепых и слабовидящих студентов немецких вузов немало иностранцев. "В основном, это граждане соседствующих с Германией стран, а также выходцы из североафриканских, средиземноморских, восточноевропейских стран - в том числе из России. Немецкие вузы очень популярны среди них: уровень образования высокий, и за учебу, как правило, платить не приходится.

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