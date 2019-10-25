Почему на улицах и вокзалах в Германии нет системы распознавания лиц

Все камеры видеонаблюдения в Москве - таковых 160 тысяч - оснастят функцией распознавания лиц. У МВД Германии тоже есть планы относительно широкого внедрения данной технологии. Будут ли они реализованы - пока неясно.

Пилотный проект на берлинской станции Зюдкройц

"Результаты говорят о том, что техника распознавания лиц может значительно помочь сотрудникам полиции в их повседневной работе", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) еще в октябре 2018 года. Такой энтузиазм у политика вызвал пилотный проект по распознаванию лиц на крупной берлинской железнодорожной станции Зюдкройц: помимо городских электричек отсюда отправляются и поезда дальнего следования.

Хорст Зеехофер

В августе 2017 года на Зюдкройц были установлены три видеокамеры, оснащенные системой распознавания лиц. В базу данных были загружены фотографии трехсот добровольцев, регулярно приходящих на этот вокзал. Камеры видеонаблюдения, установленные на входе, выходе и эскалаторе станции, на протяжении года вели съемку прохожих, а специальная компьютерная программа - сопоставляла лица на записи с сохраненными в базе данных фотографиями и фиксировала "попадание" каждый раз, когда кто-то из добровольцев появлялся в поле зрения видеокамер.

Средний показатель таких "попаданий", по данным МВД, составил 80 процентов. По оценкам ведомства, число ошибочных "попаданий" было крайне низким: человек был неправильно распознан системой лишь в одном случае из тысячи. Впрочем, в отдельных случаях это может иметь серьезные последствия для законопослушных граждан, которых по ошибке могут принять за разыскиваемых преступников и арестовать.

Распознавание лиц - спорная технология

Однако, несмотря на риски, глава федеральной полиции Дитер Роман (Dieter Romann) высоко оценил новые возможности распознавания лиц: по его словам, технология облегчает выявление преступников без дополнительного полицейского контроля и их ареста. На его взгляд, это повысит уровень безопасности в немецких городах. Тем не менее Роман и министр внутренних дел Зеехофер должны набраться терпения, ведь в Германии пока еще нет законодательства, четко регулирующего вопросы, связанные с применением этого метода наблюдения.

Впрочем, у сторонников данной технологии есть все основания для оптимизма. К примеру, в конце октября административный суд признал незаконным распоряжение спецпредставителя Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнеса Каспара (Johannes Caspar). Каспар дал указание удалить базу данных с фотографиями с акций протеста, сопровождавшихся насилием, во время саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. С помощью программы распознавания лиц Videmo 360 полиция разыскивала подозреваемых, которые, как утверждалось, участвовали в беспорядках.

Акция протеста во время саммите G20 в Гамбурге, июль 2017 года

Большая часть отснятого материала поступила с мобильных или стационарных камер наблюдения, однако в базе данных хранятся и личные фотографии и видео демонстрантов. Несмотря на возражения спецпредставителя Гамбурга по защите персональных данных, все фотоматериалы все еще находятся в полиции. Между тем для такого хранения биометрических фотографий законопослушных граждан, чтобы в какой-то момент их можно было сравнить со снимками подозреваемых, нет никаких законных оснований, подчеркивает Йоханнес Каспар.

Помогут ли видеокамеры предотвратить опасные ситуации?

Теперь Каспар размышляет, стоит ли ему обжаловать решение административного суда. В то же время министр внутренних дел ФРГ Зеехофер продолжает уверенно следовать прежним курсом. С середины июня на берлинской станции Зюдкройц осуществляется второй этап проекта по распознаванию лиц.

Система распознавания лиц используется во многих странах, в том числе и в России

В ответ на запрос парламентской фракции правопопулисткой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в МВД сообщили, что в рамках проекта федеральная полиция моделирует типичные ситуации, которые могут возникнуть на вокзале - к примеру, обнаружение багажа, оставленного без присмотра в течение длительного времени.

Стоит отметить, что на немецких железнодорожных станциях действительно регулярно возникают потенциально опасные ситуации - вплоть до случаев со смертельным исходом. В конце июля во Франкфурте-на-Майне восьмилетний мальчик погиб из-за того, что мужчина столкнул его с платформы под колеса подъезжающего поезда.

Ответ Хорста Зеехофера не заставил себя долго ждать: согласно его планам, к концу 2024 года практически все крупные железнодорожные станции в Германии будут оснащены современным видеооборудованием. По словам главы МВД, биометрическая система распознавание лиц будет играть при этом важную роль.

Кто выступает против внедрения технологии распознавания лиц в ФРГ?

Тем не менее для претворения в жизнь своих далеко идущих планов Зеехофер должен получить поддержку всего немецкого правительства. Удастся ли это ему, пока неясно. В отличие от Христианско-социального союза (ХСС), членом которого является Зеехофер, и его сестринской партии - Христианско-демократического союза (ХДС), некоторые представители их партнера по коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - относятся к этим планам весьма скептически.

Впрочем, против широкого применения системы распознавания лиц выступает не только часть социал-демократов. К примеру, немецкое Общество защиты прав свободы (GFF) в июле подало жалобу в Конституционный суд ФРГ в связи с тем, что полиция и спецслужбы теперь имеют автоматический доступ к биометрическим паспортным данным граждан страны.

До 2017 года такую информацию можно было получить только в случае уголовного преследования того или иного лица. Теперь же, после принятия соответствующих законодательных поправок - даже если человека ни в чем конкретно не подозревают. В GFF опасаются, что в результате в Германии будет создана общенациональная база данных с биометрическими характеристиками граждан.

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