Почему на востоке Германии выступают за отмену санкций против России

"Господин премьер-министр, если есть у вас внешнеполитический советник, то немедленно его увольте". Так руководитель Мюнхенской конференции по безопасности, ветеран немецкой дипломатии Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) прокомментировал высказывания главы правительства федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer) после его встречи с Владимиром Путиным на полях экономического форума в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 июня.

Что сказал Кречмер в Санкт-Петербурге?

После беседы с российским президентом Кречмер заявил, что "Россия - стратегически важный партнер, и для улучшения отношений с ней необходима отмена санкций".

Михаэль Кречмер на встрече с Владимирым Путиным в Санкт-Петербурге, 7 июня

Тем самым консервативный премьер-министр Саксонии выступил против линии и собственной партии - Христианско-демократического Союза (ХДС), и всего коалиционного правительства канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Несмотря на уик-энд и выходной из-за Троицы в понедельник высказывания Кречмера прокомментировал не только Ишингер, которого никак нельзя причислить к фракции "ястребов" в немецкой политике. Своего однопартийца сочла необходимым оперативно поправить также председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), сменившая на этом посту Ангелу Меркель в конце прошлого года.

Официальный Берлин за сохранение санкций

"Экономические санкции - это реакция на противоречащее международному праву поведение российского правительства в Крыму (имеется в виду его аннексия в 2014 году. - Ред.) и на востоке Украины, - указала Крамп-Карренбауэр в интервью воскресной газете Bild am Sonntag. - До тех пор, пока в поведении России ничего не изменится, не будет и возможности для перемен в экономическом сотрудничестве".

Петер Альтмайер и Максим Орешкин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 7 июня

Министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), также присутствовавший на санкт-петербургском форуме, в свою очередь напомнил, что "правительство Германии неоднократно заявляло, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока не устранены причины, по которым они были введены".

А внешнеполитический эксперт фракции консерваторов в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 11 июня, заявил, что на примере инцидента в Керченском проливе и в российском подходе к теме ракет средней дальности он видит даже ужесточение позиции Кремля. И в такой ситуации, добавил он, "нам не следует, как от нас требуют, подавать сигналы разрядки".

Восток Германии симпатизирует России

Кречмер, однако, остался при своем мнении. Более того, он, явно имея в виду Аннегрет Крамп-Карренбауэр, происходящую из Саара на крайнем западе Германии, заявил, что "грозящие ему пальцем" должны учитывать наличие в новых федеральных землях, то есть в бывшей ГДР, собственного мнения о санкциях против России. Здесь, по его словам, есть "большие симпатии к России и ее жителям".

В самом деле, в пользу отмены санкций ранее высказывались и другие земельные лидеры с востока Германии: Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) из Мекленбурга - Передней Померании, Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) из Бранденбурга, Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Тюрингии. Первые двое - социал-демократы, Рамелов - представитель посткоммунистической Левой партии.

72 процента восточных немцев выступают за сближение с Россией, на западе Германии - 54 процента

На этот феномен обратил внимание министр внутренних дел, строительства и регионального развития Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). "Население новых федеральных земель имеет другой взгляд на Россию, чем в старых федеральных землях, - констатировал он в интервью газете Bild. - Этим следует серьезно и спокойно заниматься".

По выражению эксперта по России из фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) Штефана Майстера (Stefan Meister), восточным немцам "Россия ближе". И географически, и в силу исторического опыта. Майстер считает, что это делает жителей новых федеральных земель более восприимчивыми к российской пропаганде.

Санкции - проблема для экономики бывшей ГДР

Но дело не только в симпатиях, которые по тем или иным причинам и в самом деле испытывают к России и россиянам многие жители бывшей ГДР. Есть и вполне прагматичные причины - экономические. До воссоединения Германии в 1990 году многие восточногерманские предприятия выполняли заказы, поступавшие из СССР.

Но и после его распада - благодаря сохранившимся экономическим контактам и доверительным отношениям - фирмы в бывшей ГДР продолжали работать на российский рынок. Наработанные за предшествующие десятилетия связи с партнерами в экс-СССР давали им определенное преимущество по сравнению с конкурентами на западе Германии - особенно в начале нулевых годов, когда российская экономика пошла в гору.

Ситуация изменилась после 2014 года, когда в ответ на аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины страны Евросоюза ввели санкции против России. Пострадавшими оказалась, однако, не только она, но и многие восточногерманские фирмы, лишившиеся возможности поставлять на российский рынок попавшие под санкции ЕС товары. И фермеры в бывшей ГДР, ставшие жертвой ответных продовольственных санкций Кремля.

"С моей точки зрения Кречмер совершенно справедливо указал на то, что восточногерманские земли особенно заинтересованы в отмене санкций и интенсификации экономических связей с Россией", - заявил в интервью DW управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс (Michael Harms).

Сближение с Россией - выгодная предвыборная тема

Есть и сугубо внутриполитические причины, которые побуждают восточногерманских земельных лидеров расшаркиваться перед российским президентом и ратовать за отмену санкций.

1 сентября пройдут парламентские выборы в Саксонии и Бранденбурге, 27 октября - в Тюрингии. Во всех этих землях, как и в целом на востоке Германии, особенно сильны позиции Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Обе эти партии ратуют за дружбу с Россией и скорейшую отмену санкций. В Бранденбурге у АдГ рейтинг выше, чем у правящих там социал-демократов, в Тюрингии она занимает в опоросах третье место, в Саксонии дышит в спину консерваторам Кречмера.

По мнению немецких наблюдателей, его призыв к отмене санкций - это еще и попытка вернуть к ХДС расположение тех избирателей, которые голосуют за правых популистов еще и потому, что они поддерживают курс Кремля - и его политику в отношении Украины, и российскую критику миграционной политики канцлера Меркель.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

