Почему надо спасать бывшее посольство Австралии в ГДР

Старинные виллы и брутальный бетон соседствуют на улицах бывшего посольского квартала ГДР в Восточном Берлине. Часть бетонных дворцов, в которых когда-то размещались дипломатические представительства разных стран, пришла в упадок, в других, нашедших в свое время покупателей, разместились фирмы, адвокатские конторы и так далее. В числе относительно неплохо сохранившихся - здание бывшего посольства Австралии в ГДР.

После воссоединения Германии оно было продано частному инвестору и потом несколько раз меняло владельцев. В нем размещались медицинская лаборатория, потом детский сад, позже провайдеры интернет-телевидения... Сейчас там находится художественный центр с мастерскими и галереями. Более 30 художников и скульпторов снимают в аренду студии в Atelierhaus Australische Botschaft (Ost) и организуют здесь регулярно выставки, перформансы и так далее.

Нынешняя выставка творческой коммуны, которой владельцы-инвесторы здания грозят выселением, называется "Экс-посольство". Экспозиция рассказывает любопытные истории из дипломатического прошлого бетонного комплекса. Художники проводят также параллели с реалиями сегодняшнего дня через ассоциативный тематический ряд, проходящий от Холокоста до геноцида аборигенов в Австралии, от Берлинской стены до невидимых границ, возводимых нынешними правыми популистами.

Переменчивая жизнь социалистического дворца

Австралия одной из первых стран капиталистического мира признала ГДР. Находившееся тогда у власти лево-центристское лейбористское правительство национализировало отдельные отрасли промышленности, ввело всеобщее медицинское обслуживание и бесплатное обучение в вузах и надеялось наладить прибыльную торговлю с восточными немцами. Бизнес развивался медленно, и посольство закрыли уже в 1986 году.

Благодаря постоянному присутствию арендаторов здание не пострадало от времени и вандализма, во всяком случае, не так сильно, как расположенный по соседству такой же бетонный комплекс, в котором до 1990 года размещалось посольство Ирака. Построил здания-близнецы в дипломатическом квартале Хорст Бауэр (Horst Bauer), архитектор культового кафе "Москва" на Карл-Маркс-аллее. Всего в восточноберлинском районе Панков возвели во времена ГДР более сотни бетонных новостроек для дипломатических представительств. Австралии и Ираку достались две самых импозантных. Ценность этого здания, построенного в стиле популярного во второй половине XX века бетонного брутализма, определяет не только его архитектура. Стены здания с внешней стороны облицованы керамической мозаикой известной немецкой художницы и мастера гончарного дела Гедвиги Больхаген (Hedwig Bollhagen).

Сегодня трехэтажное строение из бетонных блоков производит жалкое впечатление: выцветшие ретро-интерьеры, анахроничный теннисный корт с покрытием из красной глины, потрескавшиеся асфальтовые дорожки, газоны с давно некошенной травой...

И все же этому зданию, можно сказать, крупно повезло. Судьба его еще несколько лет назад казалась предрешенной. Тогдашний владелец, увидев, что на ремонт уйдет слишком много денег, решил снести здание и построить на участке жилой комплекс с квартирами повышенной комфортности. Но конкретные сроки так и не были определены. Ведомство по охране архитектурных памятников взяло бывшее австралийское посольство в Восточном Берлине под свою защиту. Снос ему больше не грозит. Осталось найти для здания нового владельца. Его нынешний хозяин не возражает против продажи, но запрашивает слишком высокую цену.

"Берлин должен помогать своим художникам, которые внесли столь важный вклад в создание современного имиджа этого прекрасного города", - говорит австралийская художница Хорнунг, одна из арендаторов мастерских в Atelierhaus Australische Botschaft (Ost).

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