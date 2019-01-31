 Почему либеральный Запад именно сейчас осознал опасность Китая? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 31.01.2019

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Экономика

Почему либеральный Запад именно сейчас осознал опасность Китая?

Поддержка европейцами торговой войны Трампа против КНР и давление на компанию Huawei - последствия резкого изменения отношения к китайскому лидеру Си Цзиньпину и его политике.

Си Цзиньпин дает указания

Лидеру китайских коммунистов Си Цзиньпину пожизненно обеспечена фактически неограниченная власть

Кто представляет сегодня наибольшую угрозу для либерального Запада?  Си Цзиньпин. Во всяком случае, так считает Джордж Сорос. Выступая в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он назвал генерального секретаря Коммунистической партии Китая и председателя КНР "самым опасным противником открытых обществ".

Это нашумевшее заявление известного американского инвестора и мецената знаменательно, прежде всего, тем, что оно очень симптоматично. В деловых, экспертных и журналистских кругах западных стран резко изменилось отношение не только и даже не столько к китайскому лидеру, сколько в целом к Китаю.

Отношение к Си Цзиньпину резко изменилось за два года

"Если Запад не хочет просто наблюдать за тем, как Си Цзиньпин переделывает мир по своему усмотрению, он должен дать ему отпор", - написала, к примеру, влиятельная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, комментируя давосскую речь Сороса. В США подобные призывы стали уже привычным делом. Теперь они все чаще звучат и в Европе. Так, в начале января фактически с тем же требованием - "дать отпор Китаю" - к политикам Германии и всего Евросоюза официально обратилось в программном документе ведущее объединение немецких деловых кругов BDI.

Си Цзиньпин выступает в Давосе

Си Цзиньпин во время выступления в Давосе в январе 2017 года выглядел сторонником свободной торговли

Радикальная смена настроений произошла всего за два года. Ведь еще в январе 2017 многие представители Запада с одобрением и чуть ли не с восторгом отреагировали на часовую речь Си Цзиньпина все в том же Давосе. В ней гость из Пекина позиционировал современный Китай как поборника свободной торговли и борца против протекционизма. 

Иными словами, китайский лидер всячески убеждал западную бизнес-элиту в том, что он - альтернатива новому, только переехавшему тогда в Белый дом президенту США, громогласно обещавшему оградить Америку таможенными пошлинами и грозившему всему миру торговыми войнами.

"Анти-Трамп" - так озаглавила тогда свой репортаж о речи Си Цзиньпина консервативная немецкая экономическая газета Handelsblatt. А леволиберальный еженедельник Der Spiegel отмечал, пусть и с немалой долей скепсиса, что "лидер коммунистической плановой экономики объявил себя адвокатом либерального экономического порядка".

"В чем Трамп прав"

Скепсиса уже тогда было немало, но была, особенно в Германии, одновременно и большая надежда на то, что быстро развивающийся Китай, зависящий от экспорта не меньше, чем ФРГ, искренне заинтересован в либеральных правилах мировой торговли, закрепленных в договоренностях под эгидой ВТО.

Дональд Трамп вводит пошлины против товаров из Китая

Март 2018. Дональд Трамп вводит очередные штрафные пошлины против товаров из Китая

Этой надежды больше нет. И вот уже Der Spiegel публикует в конце декабря комментарий под заголовком "В чем Трамп прав", в котором известный колумнист издания Ян Фляйшхауэр (Jan Fleischhauer) хвалит Дональда Трампа за то, что он - первый президент США за 20 лет, который отказался и дальше терпеть "пренебрежение Китая к совместно выработанным правилам" и тем самым хотя бы замедляет превращение КНР в новую сверхдержаву.

А Handelsblatt в середине января публикует интервью с австрийским профессором Габриэлем Фельбермайром (Gabriel Felbermayr), который вскоре возглавит Институт мировой экономики (IfW) в немецком Киле, и тот высказывается за усиление давления на КНР и отмечает, что "многие европейцы и азиаты втайне радуются жесткому курсу Трампа в отношении Китая". Джордж Сорос, в свою очередь, с давосской трибуны рекомендует: "Вместо того, чтобы вступать в торговую войну практически со всем миром, президенту Трампу следует сосредоточиться на Китае".

Земля, зажатая между двумя китайскими палочками для еды

Почему либеральные западные предприниматели, профессора-экономисты и публицисты, в целом по-прежнему весьма критически относящиеся к деятельности и взглядам Дональда Трампа, вдруг начали хвалить его политику в отношении Китая? Может, это результат той озабоченности, того страха, которые, похоже, все больше охватывают Америку и Европу перед лицом нового глобального конкурента?

Обложка журнала Focus

Обложка Focus: "Китай и мы"

Простой, но яркий зрительный образ этого страха нашел художник немецкого праволиберального еженедельника Focus, главной темой недавнего  номера которого стали взаимоотношения с Китаем. На обложке журнала на красном, как флаг КНР, фоне изображена планета Земля, зажатая между двумя китайскими палочками для еды. Заголовок гласит: "Китай и мы". Подзаголовок уточняет тему: "Шанс и опасность. Что экспансия этой сверхдержавы означает для нашего благосостояния".

Focus пишет об "огромных амбициях" Си Цзиньпина: "Китай должен вновь стать центром мира - экономическим, технологическим, политическим и военным". На многих страницах с фотографиями, картами и диаграммами журнал подробно описывает, как КНР идет к этой стратегической цели. В том числе с помощью "импорта западных экспертов".

Не конкуренция стран и блоков, а противостояние двух систем

Может быть, американцы и европейцы просто испугались китайских конкурентов? Дело не только и даже не столько в этом. Ведь США и Евросоюз во многих сферах тоже конкурируют друг с другом. Но они делают это в рамках общей системы правил и ценностей. А Китай охотно пользуется возможностями этой системы, но при этом целенаправленно идет в совершенно иную сторону. Просто Запад лишь сейчас это окончательно осознал.      

Промышленный робот Kuka

Немецкий производитель промышленных роботов Kuka с 2016 года принадлежит китайцам

"Долгое время казалось, что Китай в ходе интеграции в мировую экономику при формировании своей экономической системы будет постепенно развиваться в сторону либеральных, открытых рыночных экономик западного образца", - призналось в начале января Федеральное  объединение немецкой промышленности (BDI). Но этого не произошло.

Наоборот, КНР усиленно создавала собственную модель подконтрольной партии и государству экономики. А потому главный вывод уже упоминавшегося программного документа BDI о будущих отношениях с Китаем состоит в том, что сегодня за лидерство на планете и международное влияние борются не просто разные страны или экономические блоки, а две системы: западная либеральная рыночная экономика и китайский коммунистический госкапитализм. Focus тоже пишет, что торговая война США - КНР давно уже переросла в противостояние систем.

Пожизненное правление Си Цзиньпина окончательно отрезвило Запад

Но почему же на Западе, в частности, в Германии, подлинную природу китайской модели и ее истинные цели в полной мере осознали именно сейчас? Думается, тут совпали сразу несколько факторов. Ключевую роль сыграла, безусловно, начатая Трампом ровно год назад торговая война против Китая: западному миру пришлось вдуматься в аргументы вашингтонской администрации.

К тому же, по-видимому, критической массы достигло недовольство западных инвесторов многолетней систематической дискриминацией на китайском рынке, принудительным трансфером технологий и регулярным нарушением авторских прав (воровством технологий). А это недовольство могло обостриться из-за замедления темпов роста ВВП КНР, что ухудшило общие условия ведения бизнеса в этой стране.

Контекст

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Правительство ФРГ второй раз за неделю предотвратило покупку китайцами стратегических активов в Германии. Меркель берет пример с Трампа, пытающегося остановить экспансию КНР? (01.08.2018)

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Однако одним из решающих факторов стала, судя по публикациям в СМИ, отмена механизма сменяемости власти в Пекине и внесение в марте 2018 года поправок в конституцию КНР, позволяющих Си Цзиньпину править пожизненно. После этого приятные воспоминания о его давосской речи окончательно улетучились, китайская коммунистическая система и ее вновь практически всевластный, как Мао Цзэдун, лидер показали свое истинное лицо.

В этой ситуации Запад стал более внимательно присматриваться к тому, как компартия Китая использует огромные достижения своей страны в области цифровизации и искусственного интеллекта для контроля за населением и укрепления своей единоличной власти.

Весьма показательно название вышедшей в Германии в октябре 2018 года книги многолетнего корреспондента в Пекине леволиберальной немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Кая Штриттматтера (Kai Strittmatter): "Повторное изобретение диктатуры. Как Китай создает государство тотального цифрового контроля и тем самым бросает нам вызов". О "смертельной опасности" для открытых обществ, исходящих от использования авторитарными государствами новейших информационных технологий, предупреждал в Давосе и Джордж Сорос.

Так что же делать либеральному Западу в условиях нарастающей глобальной экспансии враждебной ему китайской модели? У нынешнего президента США на этот счет несколько иные представления, чем у объединения немецких промышленников BDI, но в конечном счете они находятся по одну сторону баррикады и сходятся в главном: не стоит отказываться от сотрудничества с КНР, но надо эффективно защищать свою систему и повышать ее конкурентоспособность. И ни в коем случае не быть наивными.

Нащупать здесь золотую середину и не допустить перегибов будет нелегко, но представители либеральной модели уже взялись за дело. Об этом свидетельствуют и жесткая позиция США на торговых переговорах с Китаем, и недавние отказы китайским инвесторам в Германии, и растущее сейчас во многих странах Запада давление на китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei.

Смотрите также:

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  • Листовки и значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Значки и листовки

    Тот, кто хотел показаться настоящим революционером, обязательно носил костюм в стиле Мао Цзэдуна и значок с его изображением. Во времена "культурной революции" его даже называли "самым красным из наикраснейших солнц".

  • Цитатник Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    "Цитатник" Мао на всех языках

    Пропагандистская машина "культурной революции" выпускала "Цитатник" Мао Цзэдуна, или, как его еще называли, "Красную книжечку", миллионными тиражами, причем не только для внутреннего рынка. Он должен был стать путеводным "красным фонарем" мировой революции.

  • Бюсты Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао на каждый полке

    Как будто плакатов, значков и книг было недостаточно - выпускались сотни тысяч бюстов Мао Цзэдуна.

  • Фарфоровые фигуры Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао любого размера

    А кому было мало простого бюста, мог приобрести скульптуру Мао Цзэдуна из фарфора - и даже в натуральную величину.

  • Значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Радость коллекционеров

    "Культурная революция" развернулась 50 лет назад. Для большинства, кто жил в то время, это стало травмой на всю жизнь. Лишь для коллекционеров это время общественной трансформации остается неиссякаемым источником радости.

  • Торговцы на блошином рынке в Пекине

    Китч "культурной революции"

    Прибыльный бизнес

    Об этом знают и торговцы в Пекине, которые продают старые плакаты и журналы времен "культурной революции" коллекционерам и западным туристам.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов


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Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения  

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