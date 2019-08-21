Почему кандидатом на выборах проще стать в Германии, чем в России

Участники протестов в Москве считают, что российские власти под надуманными предлогами не допускают к выборам в городскую думу независимых, оппозиционно настроенных кандидатов. А как обстоят дела в Германии? Как здесь регистрируют кандидатов на тех или иных выборах? И что нужно, чтобы оказаться в немецком бюллетене для голосования?

Страна партийной демократии

В Германии главным инструментом для участия в выборах являются партии. По партийным спискам избирается, в частности, половина депутатов бундестага и земельных ландтагов.

Съезд партии "зеленых" составляет список кандидатов в бундестаг (фото из архива)

Сами списки и порядковый номер кандидатов в них утверждаются на съезде партии. Чем выше в списке расположено имя партийного деятеля, тем больше у него шансов оказаться избранным. Беспартийному попасть в этот список фактически невозможно.

Но он может выставить свою кандидатуру в качестве кандидата в депутаты от того или иного одномандатного избирательного округа. На общефедеральных выборах для этого ему нужно заручиться поддержкой всего 200 прописанных в этом округе избирателей. Но шансы оказаться таким способом избранным в бундестаг крайне незначительны.

Почти половина бургомистров - беспартийные

Иное дело - местные, коммунальные выборы. На посты бургомистров немецких городов все чаще претендуют независимые кандидаты, не представляющие ни какую-либо партию, ни какое-либо предвыборное объединение избирателей. И претендуют успешно.

В федеральной земле Бранденбург, например, весной 2018 года половина всех бургомистров были беспартийными. По этому показателю Бранденбург - лидер. Но и в среднем по Германии 45 процентов (данные за 2016 год, более свежих еще нет) руководителей коммунальных властей различного уровня не являются членами немецких политических партий.

Требования к независимым кандидатам

Списки подписей сверяют с данными паспортных столов

Требования, которые в Германии предъявляют к независимым кандидатам для участия в коммунальных выборах, в разных федеральных землях разные, но везде не очень строгие. Так, в Нижней Саксонии кандидатом может стать человек, достигший 18 лет, не менее полугода проживающий в своем избирательном округе, имеющий гражданство Германии или одной из стран ЕС и не лишенный по решению суда пассивного избирательного права.

Кроме того, чтобы быть зарегистрированным для участия в коммунальных выборах в качестве независимого кандидата, самовыдвиженцу надо собрать определенное число подписей местных избирателей. В разных федеральных землях и на этот счет требования разные.

В Баварии, скажем, в населенных пунктах с числом жителей до тысячи человек нужно иметь как минимум 40 сторонников. Чем больше жителей, тем больше требуется подписей. В городах с населением свыше 150 тысяч нужно 385 подписей, в Мюнхене, в котором проживают 1,45 миллиона человек, - 1000 подписей.

Подписи в поддержку независимых кандидатов

Списки лиц, поставивших свои подписи в поддержку независимого кандидата, проверяют, сверяя их с данными паспортных столов. Кроме того каждый житель имеет право подписаться только за одного кандидата. Как правило, проблем при проверке подписей не возникает. Но бывают исключения - такие, как на выборах бургомистра в Веймаре в марте 2018 года.

Тогда в выборах решил принять участие актер Тино Ранахер (Tino Ranacher). Ему надо было собрать всего 168 подписей. Собрал даже больше - 181. При проверке, однако, выяснилось, что 38 из них не отвечали требованиям избиркома. Одни подписавшие не указали своего адреса, другие либо недостаточно долго проживали в Веймаре, либо вообще не были прописаны в этом городе. В результате кандидатуру Ранахера так и не зарегистрировали.

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