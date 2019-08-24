Почему Испания не стала надежным укрытием для преступников из России

Последнее дело об экстрадиции гражданина России было заведено в августе 2019 года на бывшего зампреда правительства и министра экономического развития Ставропольского края Андрея Мургу, рассказал DW представитель Национальной судебной палаты Испании (НСПИ). Эта палата занимается особо тяжкими преступлениями, а также высылкой из страны преступников-иностранцев. Мурга, по словам собеседника DW, был арестован по требованию российской стороны. На родине его подозревают в мошенничестве - незаконном присвоении 3,5 млн рублей. Вопрос о его экстрадиции будет решаться в ближайшие месяцы, отметил представитель НСПИ.

Из Испании, по его данным, ежегодно депортируют 15-20 россиян. В основном это лица, разыскиваемые за преступления, совершенные в России, а также граждане РФ, отсидевшие свой срок за правонарушения в самой в Испании. В числе последних, к примеру, - известный криминальный авторитет Захарий Калашов. Его выслали в 2014 году после 8 лет в испанской тюрьме, где он находился за отмывание денег в Испании.

От бандитов и мошенников до чиновников-коррупционеров

В российских ордерах на розыск и экстрадицию, которые Интерпол передает в Испанию, фигурируют несколько типов преступников. Если в 90-е и нулевые годы в российских запросах фигурировали в основном укрывающиеся в Испании бандиты, пояснил в беседе с DW профессор криминологии Мадридского университета Пабло Мерино, то в последнее десятилетие речь чаще идет о мошенниках и чиновниках-коррупционерах.

Национальная судебная палата Испании в Мадриде

"Такие люди выбирают Испанию в надежде "красиво пожить у моря", - предположил профессор. - Они, возможно, полагают, что испанцы, будучи народом южным и с виду бесшабашным, позволят им легко затеряться на одном из местных курортов". Надеются они и на свои финансовые возможности: мол, с помощью денег можно решить все вопросы.

"Это крайне наивно, - подчеркнул эксперт, - поскольку Испания - правовое европейское государство с развитой правоохранительной системой и это государство не заинтересовано в присутствии на своей территории преступных элементов".

Как высылали "воров в законе"

Профессор Мерино напомнил, что одним из первых громких дел с российским фигурантом стал арест в Каталонии в 2001 году и последовавшая депортация в Россию лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина и его телохранителя Марата Полянского. За ними числились не менее 38 убийств.

Сотрудники испанской Гражданской гвардии

Чуть позднее испанцы взяли их подельников - Дмитрия Белкина и Андрея Пылева. Несколько испанских гражданских гвардейцев даже получили за эту операцию российские медали, поскольку речь шла об особо опасных преступниках. Буторин и Полянский, к примеру, в момент задержания имели при себе автомат и пистолеты.

С тех пор Испания, по словам Мерино, выслала более сотни лиц, разыскиваемых за тяжкие преступления. Так, в 2007 году был экстрадирован проживавший в Аликанте Александр Маркин, обвиненный в убийстве в 2002 году владельца фирмы-поставщика куриных окорочков "Оптифуд" Михаила Вюнша. В том же году был арестован Алексей Шиян, покушавшийся на жизнь российских полицейских. А в 2008 году были препровождены в Россию Александр Захаров и Мартин Бабакехян - убийцы губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

Мошенники и хакеры

В 2008 году была задержана и предприниматель Ирина Бойло, утаившая от российской налоговой службы десятки тысяч долларов, рассказал собеседник DW. А в январе 2018 года суд в Брянске приговорил депортированных ранее из Испании местных предпринимателей Ольгу Король и ее мужа Михаила Кащука к 8,5 и 9,5 годам колонии за обман клиентов на сумму в 743 млн рублей.

Большую огласку, по словам Мерино, получила недавняя депортация из Испании двух молодых россиян - Станислава Лисова и Петра Левашова. Правда, не в Россию, а в США - по ордеру ФБР. Американцы разыскивали их по обвинению в киберпреступлениях. Лисов, в частности, был уличен в разработке троянского вируса NeverQuest, с помощью которого, по словам Мерино, было "незаконно изъято с банковских счетов частных лиц и финансовых учреждений США почти 5 млн долларов".

В каких случаях из Испании не депортируют

"Процедура экстрадиции в Испании довольно сложная и длительная", - рассказал DW мадридский адвокат Анхель Ибаньес. Решение принимает НСПИ. На это уходит от полугода до полутора лет. Суд досконально изучает обвинения, выдвинутые против подлежащих высылке лиц: выясняет, не существует ли в деле каких-то надуманных обвинений, не идет ли речь о политическом преследовании. Затем решение суда утверждается еще и советом министров Испании.

Так что просьба России о депортации, продолжил адвокат, удовлетворяется не всегда. К примеру, по ее запросу Испания рассматривала в 2001 году дело олигарха Владимира Гусинского, обвиненного на родине в хищении. Судьи НСПИ заподозрили наличие в деле политических мотивов, и Гусинский не был выдан.

А годами позже Испании пришлось решать судьбу гражданского активиста Петра Силаева. В России его обвиняли в вандализме во время акций в защиту Химкинского леса в 2010 году и нападении на представителей администрации Химок. Силаева России не выдали, как и бывшего лидера карельского отделения партии "Яблоко" Василия Попова, которого на родине обвиняли в мошенничестве. Оба разыскиваемых имели политическое убежище в Финляндии, а по законам Евросоюза имеющих такое убежище высылать недопустимо, заключил адвокат Ибаньес.

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