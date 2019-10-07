Почему забуксовало разведение сил в Золотом и Петровском

После успешного разведения сил и средств в Станице Луганской, которое состоялось в июле этого года, появилась надежда на то, что этот процесс будет продолжен и в других населенных пунктах Донбасса - в частности, в городе Золотом Луганской области и в селе Петровском Донецкой области.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик сообщил о том, что договоренность о разведении сил в этих двух населенных пунктах достигнута и что оно должно начаться в понедельник, 7 октября. По его словам, разведение сил в соответствии с "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, - это требование "нормандской четверки".

Семь дней "тишины"

Однако 7 октября процесс разведения так и не начался. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил срыв тем, что несколько дней назад Золотое и Петровское были обстреляны пророссийскими боевиками. "А насколько вы помните, наше решение заключалось в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - заявил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинской армии в Луганской области

Нарушение "режима тишины" в течение последней недели на этих участках линии разграничения неоднократно констатировала в ежедневных отчетах и Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Так, согласно отчету наблюдателей от 3 октября, режим прекращения огня был нарушен в районах как Золотого, так и Петровского, а в отчете, датированном 7 октября, фиксируются случаи нарушения "режима тишины" в районе Золотого. С какой стороны велся огонь, не уточняется.

Об обстрелах в районе Золотого в Киеве заявили и в среду, 9 октября.

Не первая попытка разведения сил

Нынешняя попытка разведения сил и средств в районе Золотого не первая. Украинская армия и боевики уже отводили здесь силы в 2016 году - вскоре после того, как на встрече ТКГ стороны подписали рамочное решение по разведению сил и средств. Однако затем украинские военные и пророссийские боевики вновь вернулись на свои позиции. После этого из-за постоянных обстрелов к конкретным шагам в вопросе разведения сил не удавалось вернуться до июня этого года, когда произошло разведение в Станице Луганской.

Подписанное в сентябре 2016 года рамочное решение четко указывает, что условием для начала разведения сил и средств является "верифицированное СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток для каждого из конкретных участков разведения". На это решение постоянно ссылаются украинские власти. Однако представители самопровозглашенных "республик" с такой позицией не согласны. 7 октября так называемый министр иностранных дел "ЛНР" Владислав Дейнего подчеркнул, что "никаких обязательных периодов тишины" перед разведением не предусмотрено и стороны должны "без каких-либо условий" выполнить взятые на себя обязательства.

Дейнего убежден, что Киев намеренно затягивает процесс разведения сил. А представитель "ЛНР" в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник пошел еще дальше, обвинив украинскую сторону в том, что она сама обстреливает свои позиции для срыва процесса разведения.

Сопротивление националистов

Ситуацию с разведением затрудняют не только обстрелы со стороны боевиков, но и сопротивление внутри самой Украины. Речь идет не только о воскресных акциях протеста под лозунгом "Нет капитуляции", которые прошли в центре Киева и в других украинских городах. Участники и организаторы акций критиковали как "формулу Штайнмайера", так и разведение сил на линии разграничения. 7 октября активисты украинской ультраправой политической силы "Национальный корпус", лидера которой Андрея Билецкого украинские СМИ нередко связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, решили организовать собственный блокпост в Золотом.

Протесты в Киеве против разведения сил

"Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что мы его никогда не покинем", - заявил Билецкий, который находится в Золотом вместе с другими добровольцами. Он назвал разведение сил "односторонним отводом" со стороны Киева и призвал "каждого ветерана и каждого украинца" ехать в Золотое, чтобы не допустить этого.

По словам Билецкого, новое начало отвода сил после провалившегося старта 7 октября было запланировано на полдень среды, 9 октября. В это время о своей готовности отводить силы в Золотом и Петровском проинформировали представители непризнанных "республик", запустив сигнальные ракеты белого цвета. Однако в Киеве сообщили об очередных обстрелах в этот день.

Присутствие на линии разграничения националистов, которые стремятся сорвать начало разведения сил, вечером во вторник прокомментировал главный военный прокурор Украины Виктор Чумак. Он предостерег как ветеранов, так и военнослужащих от совершения правонарушений и пообещал ответную реакцию правоохранительных органов, если нарушения будут.

Ранее в тот же день в МИД России заявили, что отказ Киева начать разведение сил происходит на фоне шантажа украинской власти со стороны "вооруженных нацбатов, которые заявили, что они будут срывать разведение".

Саммит "нормандской четверки" под угрозой?

Вопросы о том, дойдет ли дело до разведения сил в Золотом и Петровском и когда это произойдет, остаются открытыми. Если Киев не будет отступать от своей позиции, согласно которой ни о каком разведении не может идти и речи, пока семь дней не продержится "режим тишины", то процесс стартует не раньше 16 октября, поскольку 9 октября украинской стороной были зафиксированы обстрелы.

Другим неблагоприятным фактором остается внутренняя ситуация в стране. На следующий понедельник, 14 октября, который будет выходным днем в связи с празднованием День защитника Украины, запланированы очередные масштабные "антикапитуляционные" акции протеста в Киеве и других городах. Все это затрудняет стремление президента Владимира Зеленского продемонстрировать быстрые сдвиги в процессе мирного урегулирования в Донбассе, а также может поставить под вопрос его встречу с лидерами Германии, Франции и России в "нормандском формате" в ближайшее время.

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